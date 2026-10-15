Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên về chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. Có hơn 50.000 câu hỏi đoàn viên, thanh niên gửi về bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới chương trình.

Tham dự đối thoại có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, cùng 300 đại biểu thanh niên - đại diện cho hơn 21 triệu thanh niên cả nước.

Chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026.

Đặt thanh niên ở vị trí trung tâm

Phát biểu tại chương trình đối thoại với thanh niên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, sự hiện diện của gần một nửa thành viên Chính phủ thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành đối với công tác thanh niên, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở bối cảnh mới.

Thủ tướng dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó khẳng định: “Đảng, Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước. Coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn của dân tộc".

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thời gian qua, tuổi trẻ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện và nổi bật.

Thế hệ trẻ cũng đạt rất nhiều thành tích ấn tượng trong học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua các phong trào thi đua, rồi khởi nghiệp.

Các startup công nghệ do thanh niên làm chủ đã triển khai thành công nhiều dự án công nghệ số với quy mô và số tiền đầu tư cũng rất lớn. Nhiều tấm gương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, quê hương và đất nước.

“Nhờ sự đóng góp tích cực của lực lượng thanh niên hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năm 2026 đã tăng trưởng mạnh mẽ gần 68% so với năm 2025, lọt vào Top 50 Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và top 10 châu Á”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, thế hệ trẻ Việt Nam cũng tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với điểm sáng nổi bật là các “Concert quốc gia” và sự bùng nổ của các tác phẩm kết hợp giữa âm nhạc dân gian với đương đại do các nghệ sĩ trẻ thực hiện, thu hút hàng triệu lượt xem và giành nhiều giải thưởng quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại chương trình.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, việc này đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên sẵn sàng xung kích, bảo vệ Tổ quốc và tiên phong trong công tác tình nguyện, thực hiện an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia và đóng góp tích cực vào nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế quan trọng.

Những dấu ấn ấy, theo Thủ tướng, đã khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, nòng cốt của thanh niên trong xã hội, cũng là minh chứng cho sức sáng tạo, nhiệt huyết và tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả rất đáng tự hào đó, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong một bộ phận thanh niên hiện nay. Trong đó, một bộ phận thanh niên chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước. Thủ tướng cũng đề cập việc nổi lên tình trạng thanh niên lạm dụng và phụ thuộc quá mức vào mạng xã hội và tới đây có nguy cơ lạm dụng trí tuệ nhân tạo, làm hạn chế tư duy tìm tòi…

Tham gia xử lý những vấn đề lớn của đất nước

Bước vào giai đoạn phát triển mới, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ. Đáng nói, nhiều dự báo đã “vượt xa kịch bản”. Vì thế, Chính phủ vừa qua đổi mới mạnh mẽ, chủ động, linh hoạt dự báo và ứng phó với tình hình để kịp thời điều chỉnh, hoạch định chính sách.

Yêu cầu thu hẹp khoảng cách công nghệ so với các quốc gia tiên tiến cùng sự biến động không ngừng của thị trường lao động đang đặt ra sự cần thiết, cấp bách phải xây dựng và phát triển một nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy đột phá, kỹ năng toàn diện và khả năng thích ứng linh hoạt.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng cho rằng, T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam phải có định hướng, thế hệ trẻ Việt Nam cần nắm bắt xu thế phát triển, bám sát tình hình, nhận diện được những vấn đề đặt ra đối với mình để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Qua đó, xác định rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình, tiên phong trong đổi mới tư duy, tăng cường trau dồi tri thức và rèn luyện bản lĩnh để chủ động ứng phó tình hình, bứt phá; tiếp tục là lực lượng xung kích hàng đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, thanh niên cần tham gia vào việc xử lý những bài toán lớn của đất nước trong các lĩnh vực cụ thể; như tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh trong lĩnh vực công thương, tăng năng suất, hiệu quả, phòng ngừa sâu bệnh, tăng giá trị xuất khẩu trong nông nghiệp, phát triển vaccine trong lĩnh vực y tế…

Cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu nhà ở cho thế hệ trẻ

Tại chương trình, Thủ tướng giao nhiệm vụ các bộ ngành liên quan giải quyết những vấn đề thiết thực cho thanh niên.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác theo dõi, dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động. Đồng thời, tăng cường kết nối cung - cầu lao động, nhất là các ngành, nghề mới và các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn; phát triển các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối tuyển dụng trên nền tảng số.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược. Thúc đẩy đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu gắn với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội, tạo điều kiện để các nhà khoa học, kỹ sư trẻ có năng lực được thử sức… Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) và các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Bộ KH&CN cần phối hợp với Bộ GD&ĐT và các bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa liên kết 3 nhà: Nhà nước – viện, trường – doanh nghiệp nhằm tăng cường hợp tác, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Thủ tướng giao nhiệm vụ các bộ ngành liên quan giải quyết những vấn đề thiết thực cho thanh niên.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang trình Quốc hội Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); sẽ có những giải pháp, cơ cơ chế, chính sách hỗ trợ, trong đó hỗ trợ người trẻ thuê nhà, mua nhà với chi phí phù hợp mà không mất quá nhiều nguồn lực.

"Những cơ chế, chính sách tới đây về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê chắc chắn sẽ đi vào cuộc sống. Tôi khẳng định với các bạn là giá nhà ở, giá thị trường bất động sản, nhất là đối với phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội sẽ được Chính phủ chỉ đạo để kiểm soát chặt chẽ và không để gia tăng bất hợp lý mà đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho thế hệ trẻ", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò đại diện, đồng hành với thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tích cực tham gia đóng góp ý kiến, cũng như tổng hợp ý kiến của thanh niên, các doanh nghiệp trẻ tham gia xây dựng, hoạch định chính sách.

Chủ động phối hợp cùng Bộ Khoa học Công nghệ đăng ký các sản phẩm công nghệ chiến lược trên một số lĩnh vực cụ thể. Tích cực đóng góp ý kiến trong quá trình Quốc hội thảo luận dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như trong xây dựng các văn bản hướng dẫn; phối hợp cùng VCCI trong tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ.

Kết nối thanh niên với các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo và thị trường; hỗ trợ hình thành mạng lưới thanh niên đổi mới sáng tạo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ và thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi.

Tổ chức Đoàn, Hội cần đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức các phong trào, chương trình để đoàn kết, tập hợp, khuyến khích thanh niên tiên phong trong học tập, khởi nghiệp, làm chủ khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng nhấn mạnh, thanh niên là tương lai của đất nước, là những người quyết định vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. "Chúng tôi tin tưởng chắc chắn với trình độ, năng lực cũng như khát vọng cống hiến của các bạn thanh niên thì chắc chắn là chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này", Thủ tướng phát biểu.

“Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và quan trọng nhất là đặt trọn niềm tin vào thanh niên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa những khát vọng và ước mơ của mình; mong muốn thanh niên Việt Nam không ngừng phát huy tinh thần tiên phong, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.