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Giải trí

Bí ẩn tro cốt Mai Diễm Phương bị đánh cắp

Minh Vũ

TPO - Tro cốt của diva Mai Diễm Phương bị đánh cắp 3 tháng nhưng chưa được tìm thấy. Không những vậy, nhiều nghệ sĩ khác cũng gặp nạn tương tự, kẻ cắp còn dùng tro cốt để tống tiền người thân.

Trang SingTao Daily của Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin vụ việc tro cốt nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Mai Diễm Phương bị đánh cắp đã gây chấn động khắp các trang mạng xã hội.

Hiện tại, hồ sơ vụ án đã được chuyển cho đội trọng án thuộc Tổng khu Tân Giới Nam tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, tro cốt đã bị đánh cắp suốt 3 tháng, nhưng đến nay thủ phạm vẫn chưa liên hệ với gia đình để đòi tiền chuộc.

Theo Sina, anh trai diva Hong Kong đã treo thưởng 50.000 HKD (hơn 160 triệu đồng), mong có người hảo tâm cung cấp thông tin giúp tìm lại tro cốt em gái.

Theo truyền thông Hong Kong, vụ mất cắp tro cốt Mai Diễm Phương không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, nơi an táng huyền thoại võ thuật Lưu Gia Lương và ông trùm ngành giải trí Hướng Hoa Thắng cũng bị đột nhập.

Tro cốt ông Phùng Thành, người thành lập khu nghĩa trang Bảo Phúc Sơn, thuộc Sa Điền cũng bị đánh cắp.

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Nhiều tro cốt nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) như Lưu Gia Lương (trái) và Mai Diễm Phương bị đánh cắp, sau đó dùng để tống tiền người thân.

Thủ phạm sau đó đã liên hệ với gia đình nam diễn viên Lưu Gia Lương để đòi tiền chuộc. Vợ nam nghệ sĩ quá cố là bà Ông Tĩnh Tinh chia sẻ kẻ cắp dùng hình ảnh tro cốt, đòi số tiền chuộc lên tới 60 triệu HKD. Gia đình Hướng Hoa Thắng bị đòi tới một triệu USD. Tuy nhiên, các gia đình nhất quyết không thỏa hiệp.

Đến tháng 2, cảnh sát đã điều tra và lần theo dấu vết, bắt giữ một số nghi phạm, tìm lại tro cốt của Lưu Gia Lương và Hướng Hoa Thắng. Tuy nhiên, nhiều kẻ đồng phạm khác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Khác với những vụ đánh cắp tro cốt trước, gia đình Mai Diễm Phương không nhận được thông tin tống tiền. Cảnh sát đưa ra suy đoán có thể thủ phạm muốn chờ sự việc lắng xuống mới yêu cầu tiền chuộc.

Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng đây là hành vi của những fan cuồng, muốn độc chiếm tro cốt Mai Diễm Phương. Có người còn nghi ngờ mục đích được sử dụng cho một cuộc minh hôn (đám cưới ma) hoặc các nghi lễ huyền bí. Cho đến nay, việc đánh cắp tro cốt của Mai Diễm Phương vẫn còn là một bí ẩn.

Sau khi ngôi mộ những người nổi tiếng bị phá hủy, nhiều người lo lắng nơi an nghỉ của các nghệ sĩ được yêu mến khác như Trương Quốc Vinh, Thẩm Điện Hà... cần được bảo vệ để tránh rơi vào tình huống tương tự.

Gia đình Mai Diễm Phương chia sẻ nơi để tro cốt đáng ra phải được giám sát 24/24, nhưng hệ thống camera an ninh ở đây đã bị hỏng.

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Nhiều người xót xa khi tro cốt Mai Diễm Phương bị đánh cắp.

Thiên hậu Mai Diễm Phương qua đời năm 2003. Theo sắp xếp của gia đình, nơi an táng nữ nghệ sĩ không đặt di ảnh, không để tên, chỉ khắc tên thời thơ ấu, sử dụng lịch âm cho cả ngày sinh và ngày mất của cô, để tránh làm ảnh hưởng tới không gian yên tĩnh, trang nghiêm.

"Không hiểu sao họ lại làm ra hành vi như vậy? Tôi cảm thấy điều này vô cùng kỳ lạ. Lực lượng công an hiện trong quá trình điều tra. Trộm cắp di cốt của người đã khuất là hành động hoàn toàn thiếu đạo đức”, đại diện gia đình chia sẻ.

Không những vậy, mẹ Mai Diễm Phương vừa qua đời cuối tháng 8, đến nay cũng không tìm thấy phần tro cốt.

Trong thập niên 1980, Mai Diễm Phương liên tục đoạt giải thưởng Nữ ca sĩ được hoan nghênh nhất của Hong Kong (Trung Quốc) và trở thành diva được yêu thích với phong cách độc đáo. Bức tượng cô còn được đặt giữa một con phố của Hong Kong.

Ở mảng điện ảnh, Mai Diễm Phương gặt hái thành công không kém bởi khả năng nhập vai. Những tác phẩm như Yên chi khấu, Tế Công, Bán sinh duyên... đã giúp cô đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại hai giải lớn nhất làng phim Hoa ngữ là Kim Mã, Kim Tượng.

Không chỉ được mến mộ bởi tài năng, Mai Diễm Phương còn được bạn bè trong giới quý mến bởi tính cách hào phóng, nhiệt tình. Mai Diễm Phương từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong.

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#Mai Diễm Phương #tro cốt của Mai Diễm Phương bị đánh cắp #sao Hoa ngữ #Diva Hong Kong #Trương Quốc Vinh

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