Nhà máy lọc dầu Nga chìm trong 'biển lửa' sau cuộc tấn công của Ukraine

TPO - Các video lan truyền trên mạng xã hội ngày 15/10 đã ghi lại cảnh đám cháy bùng phát tại một nhà máy lọc dầu ở vùng Ryazan của Nga, sau một cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine lúc rạng sáng cùng ngày.

Video lan truyền trên mạng xã hội về hiện trường vụ cháy nhà máy lọc dầu Nga. (Thực hiện: Minh Hạnh)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong khoảng thời gian từ 4h đến 7h ngày 15/10, các hệ thống phòng không và máy bay quân sự Nga đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine cùng 69 máy bay không người lái cánh cố định.

Trong đó, đám cháy tại nhà máy lọc dầu vùng Ryazan của Nga là do các mảnh vỡ từ một chiếc máy bay không người lái rơi xuống gây ra.

Theo Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak, cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga trong ngày thứ hai liên tiếp.

Hôm 14/10, các nhà máy lọc dầu tại vùng Ryazan và Saratov cũng đã trở thành mục tiêu của máy bay không người lái Ukraine, ông Novak cho biết. Tuy nhiên, Cố vấn Tổng thống Ukraine Dmytro Lytvyn đã thẳng thắn gọi đây là tin giả.

Quân đội Nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Trước đó, ông Novak cho biết Kiev không cho thấy dấu hiệu nào về việc hướng tới thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng - một sáng kiến ​​mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực làm trung gian thúc đẩy.