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Xe giường nằm chở 20 khách tông liên hoàn 4 ô tô trước chợ Thủ Đức

Nguyễn Tiến

TPO - Xe khách giường nằm chở 20 người tông liên hoàn 4 ô tô trước chợ đầu mối Thủ Đức (TPHCM), khiến nhiều phương tiện hư hỏng, giao thông ùn ứ.

Chiều 15/10, một chiếc xe khách giường nằm chở khoảng 20 người bất ngờ tông vào đuôi xe tải trên đường Đỗ Mười, đoạn qua chợ đầu mối Thủ Đức (TPHCM), kéo theo vụ va chạm liên hoàn giữa 5 ô tô. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng khiến nhiều phương tiện hư hỏng, giao thông ùn ứ.

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Xe giường nằm bị vỡ kính chắn gió sau tai nạn liên hoàn. (Ảnh: N.T)

Theo thông tin ban đầu, hơn 14h30 cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng từ ngã tư Bình Phước đi cầu vượt Linh Xuân.

Khi đến khu vực trước chợ đầu mối Thủ Đức, phường Tam Bình, xe khách bất ngờ tông vào đuôi xe tải chạy phía trước. Cú va chạm khiến xe tải lao tới, tiếp tục tông vào một ô tô 7 chỗ và hai xe tải khác, tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện.

Vụ việc khiến nhiều hành khách trên xe giường nằm hoảng loạn. Tại hiện trường, phần đầu xe khách bị hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ nát. Các phương tiện còn lại cũng bị hư hỏng ở phần đầu và đuôi xe.

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Ôtô 7 chỗ bị biến dạng đầu và đuôi. (Ảnh: N.T)

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực xảy ra ùn ứ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, đồng thời di dời các phương tiện gặp nạn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc lưu thông.

May mắn, vụ tai nạn không gây thương vong về người. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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