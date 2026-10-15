Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân 2 cây cổ thụ ở TPHCM bật gốc

TPO - Sau hai vụ cây xanh bật gốc tại TPHCM trong tháng 10, Sở Xây dựng cho biết tăng cường kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn và nêu rõ trường hợp cây xanh bị đốn hạ, thay thế.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 15/10, Sở Xây dựng TPHCM thông tin về hai vụ cây xanh ngã đổ xảy ra trên địa bàn trong những ngày đầu tháng 10.

Ngày 7/10, một cây đa cổ thụ trong khuôn viên tòa nhà tại góc giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, phường Tân Định, bị ngã đổ. Đến 9/10, hai cây phượng bật gốc trên đường số 30, phường Tân Hưng.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, cây đa thuộc phạm vi quản lý của đơn vị trong khuôn viên tòa nhà, còn hai cây phượng thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Nguyên nhân các sự cố hiện chưa được xác định.

Một cây đa cổ thụ trong khuôn viên tòa nhà tại góc giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, (phường Tân Định) bị ngã đổ.

Sở Xây dựng cho biết khi xảy ra sự cố, đơn vị đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của đơn vị được giao chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, đồng thời đề xuất giải pháp phòng ngừa những vụ việc tương tự.

Để chủ động phòng ngừa sự cố, từ đầu mùa mưa, Sở Xây dựng TPHCM đã yêu cầu các địa phương, cơ quan và đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật rà soát, đánh giá mức độ an toàn của công trình, kịp thời xử lý các nguy cơ mất an toàn.

Đối với cây xanh đô thị, các đơn vị được yêu cầu kiểm tra cây trên đường phố, trong công viên và khu dân cư; xử lý những cây sâu bệnh, già cỗi, có dấu hiệu mục rỗng, nứt thân hoặc nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ.

Việc kiểm tra cần ưu tiên những cây có hệ rễ bị ảnh hưởng do thi công công trình hạ tầng, cây có kích thước lớn, cây cổ thụ và các khu vực tập trung đông người, có mật độ giao thông cao.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh được thực hiện thường xuyên, nhất là trước và trong mùa mưa bão. Các biện pháp gồm cắt tỉa cành khô, cành có nguy cơ gãy, hạ thấp chiều cao cây lớn, thu gọn tán và chọn lọc loại bỏ cành nhánh đối với cây dầu thuộc phân loại 3.

Tại những tuyến đường đông phương tiện, có nhiều cây lớn, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thành phố được chỉ đạo tăng cường tuần tra, phát hiện dấu hiệu bất thường và kiểm tra, đánh giá bằng các biện pháp kỹ thuật hiện có.

Những cây có biểu hiện nứt, mục, bọng thân, nghiêng hoặc nhổm gốc sẽ được kiểm tra để đưa ra phương án xử lý phù hợp. Lực lượng ứng trực 24/24 giờ cũng được bố trí, đặc biệt trong thời điểm mưa bão.

Theo Sở Xây dựng, các trường hợp được xem xét đốn hạ, thay thế gồm cây chết khô hoàn toàn, cây suy yếu, không còn khả năng phát triển bình thường và bảo đảm an toàn, cây có hệ rễ bị xâm hại, ảnh hưởng khả năng giữ cây, thân bị mục, bọng hoặc hư hại nghiêm trọng, có nguy cơ gãy đổ. Cây nghiêng, nhổm gốc, có nguy cơ ngã đổ cao cũng thuộc diện cần xem xét xử lý.

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý dù đã triển khai các biện pháp kiểm tra và chăm sóc, mưa dông kéo dài, gió lốc mạnh vẫn có thể khiến cây gãy cành, bật gốc, gây nguy hiểm cho người đi đường và cản trở giao thông.

Người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn an toàn, hạn chế di chuyển trên những tuyến đường có cây xanh kích thước lớn khi xảy ra giông lốc, không đứng chờ hoặc trú mưa dưới gốc cây, không dừng, đỗ phương tiện dưới tán cây.

Khi phát hiện cây xanh có dấu hiệu mất an toàn hoặc xảy ra sự cố, người dân có thể phản ánh qua Tổng đài 1022 của TPHCM để cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý kịp thời.