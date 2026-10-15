Cầu Mai Lĩnh mới nối nhịp, cầu cũ vẫn oằn mình đón xe

TPO - Cầu Mai Lĩnh mới trên Quốc lộ 6 đang được lắp dầm, thi công bản mặt cầu, phấn đấu thông xe một phần vào đầu tháng 12/2026. Bên cạnh công trường, cầu cũ vẫn gánh dòng phương tiện đông đúc, người dân đi lại khó khăn vào giờ cao điểm
Với mục tiêu nâng giá trị sản xuất lên mức 3 tỷ đồng/ha/năm, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) đang dồn lực chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái để bứt phá kinh tế.
Rời bỏ những chuyến săn ảnh quen thuộc, nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Phụ nữ Hà Nội đã tìm về vùng ven đô lập trang trại, xây dựng mô hình chăn nuôi sinh học khép kín nhằm tìm lời giải cho bài toán thực phẩm an toàn.
Đứng trước sức ép cạnh tranh và thay đổi của thị trường, nhiều nữ nghệ nhân, thợ giỏi tại các làng nghề Hà Nội đã chủ động đổi mới kỹ thuật, đưa sản phẩm lên các nền tảng số và kết hợp du lịch trải nghiệm, mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế địa phương.
Từ ngày 15/10/2026, hành khách đi tuyến buýt số 31 (Bách Khoa – Chèm, Đại học Mỏ) sẽ được phục vụ bằng đoàn phương tiện xe buýt điện mới, thay thế toàn bộ phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel hiện đang hoạt động trên tuyến.
TPO - Sáng 15/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương và đơn vị quản lý cây xanh triển khai biện pháp kỹ thuật giảm mùi hương nồng gắt trước mắt, đồng thời lập danh mục khảo sát để đề xuất phương án di dời, trồng thay thế trước ngày 26/10.
TPO - Sau gần 10 năm chờ đợi, hình hài cây cầu vượt tại nút giao đường Phạm Tu - đường 70 đã dần lộ diện khi các trụ cầu hoàn thiện và nhiều nhịp dầm liên tục đang được đổ bê tông, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12.
TPO - UBND phường Cầu Giấy cho biết, phường sắp đấu giá 7 thửa đất vị trí thuận lợi, giá khởi điểm cao nhất lên đến hơn 176 triệu đồng/m2.
TPO - Cây cầu vượt trực thông dài hơn 255 mét tại nút giao Phạm Tu - đường 70 đang bước vào giai đoạn lắp dầm, đổ sàn mặt cầu sau gần mười năm người dân mòn mỏi chờ thông xe.
TPO - Sáng 14/10, tại trụ sở Tiếp công dân thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết 5 vụ việc.
TPO - Hà Nội tính thay thế dần cây hoa sữa trồng mật độ cao tại một số tuyến phố cụ thể trong quãng thời gian từ 3-7 năm tới.
TPO - Nhóm vấn đề được nhiều nông dân Hà Nội quan tâm khi đối thoại với Chủ tịch Hà Nội là việc làm và chuyển đổi sinh kế, nhất là tại những địa bàn chịu tác động của thu hồi đất, triển khai các công trình, dự án.
TPO - Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy nhiều công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn đang chậm tiến độ, tỷ lệ hoàn thành thi công phổ biến dưới 40% kế hoạch do gặp vướng mắc kéo dài trong khâu giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư.
TPO - Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Hà Nội) đề xuất đưa khu dân cư phía Đông ra khỏi ranh giới quy hoạch, đồng thời bố trí ba quảng trường và không gian tổ chức nhạc nước, pháo hoa nghệ thuật.
TPO - Hà Nội bắt đầu thi công thay thế dải phân cách cũ giữa làn ô tô và xe máy trên cầu Thanh Trì bằng dải phân cách cứng liên tục trong khung giờ ban đêm nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tránh ùn tắc.
TPO - Hà Nội giao hơn 5.000m2 đất tại xã Vĩnh Thanh và 2 lô đất khác tại xã Thư Lâm cho doanh nghiệp để xây dựng nhà ở xã hội.