Cầu Mai Lĩnh mới nối nhịp, cầu cũ vẫn oằn mình đón xe

Đứng trước sức ép cạnh tranh và thay đổi của thị trường, nhiều nữ nghệ nhân, thợ giỏi tại các làng nghề Hà Nội đã chủ động đổi mới kỹ thuật, đưa sản phẩm lên các nền tảng số và kết hợp du lịch trải nghiệm, mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế địa phương.