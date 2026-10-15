Vua Tiếng Việt lại đổi MC

TPO - MC Đức Bảo sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình Vua Tiếng Việt mùa 7. Sau 15 năm làm nghề, nam MC lần đầu thử sức với game show về ngôn ngữ, tiếp nối NSND Xuân Bắc và MC Sơn Lâm.

Sau 6 mùa phát sóng, chương trình Vua Tiếng Việt tiếp tục thay đổi người dẫn chương trình. MC Đức Bảo thay thế Sơn Lâm - người đảm nhận vị trí này trong mùa 5 và mùa 6. Trước đó, NSND Xuân Bắc là gương mặt gắn bó với chương trình trong bốn mùa đầu tiên.

Đức Bảo cho biết anh bất ngờ khi nhận được lời mời từ ê-kíp sản xuất và đã dành vài ngày cân nhắc trước khi đồng ý.

Anh băn khoăn về lý do được lựa chọn cũng như khả năng đáp ứng yêu cầu của một chương trình đòi hỏi kiến thức và sự nhạy bén về tiếng Việt.

Đức Bảo là MC mới của Vua Tiếng Việt. Ảnh: VTV

“Tôi có xuất phát điểm là dân kỹ thuật, sau này làm MC nhưng lại được biết đến nhiều bởi khả năng dẫn chương trình bằng tiếng Anh. Vì thế, khi nhận lời Vua Tiếng Việt, tôi hiểu đây cũng là lựa chọn có phần mạo hiểm và thách thức đối với chính mình”, Đức Bảo chia sẻ.

Dù có kinh nghiệm dẫn song ngữ, Đức Bảo thừa nhận cần tiếp tục trau dồi vốn tiếng Việt. Nam MC cho biết việc tham gia chương trình giúp học thêm nhiều kiến thức về từ ngữ, cách diễn đạt và sắc thái ngôn ngữ từ người chơi cũng như ban cố vấn.

Nam MC nhắc lại quan điểm muốn giỏi ngoại ngữ, trước hết cần có nền tảng tiếng Việt tốt.

Vua Tiếng Việt là game show kiến thức về tiếng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam, ra mắt trên VTV3 từ năm 2021. Chương trình khai thác vốn từ, chính tả, ngữ nghĩa và khả năng sử dụng tiếng Việt thông qua các thử thách dành cho người chơi.

Ở thể thức quen thuộc của chương trình, thí sinh trải qua những vòng thi như Phản xạ, Giải nghĩa, Xâu chuỗi và Soán ngôi. Các câu hỏi yêu cầu người chơi nhận diện từ ngữ, giải thích nghĩa, sắp xếp chữ hoặc vận dụng kiến thức tiếng Việt trong thời gian giới hạn.

Bên cạnh yếu tố thi đấu, chương trình còn thu hút sự quan tâm nhờ những câu hỏi liên quan cách sử dụng từ ngữ trong đời sống, sự khác biệt về nghĩa và những cách diễn đạt dễ gây nhầm lẫn.