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Đắk Lắk công bố 3 quyết định thanh tra, có cuộc thanh tra đột xuất

Huỳnh Thủy

TPO - Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vừa công bố 3 quyết định thanh tra, trong đó có cuộc thanh tra đột xuất cơ sở chăn nuôi heo.

Ngày 15/10, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk công bố 3 quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk và cơ sở chăn nuôi heo của hộ kinh doanh Đặng Văn May ở xã Ea Knốp.

Thanh tra việc quản lý vốn nhà nước, quỹ đất

Đối với Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, nội dung thanh tra tập trung vào việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trong giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2025.

Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức, vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

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Công bố quyết định thanh tra tại Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

Cùng ngày, Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk.

Nội dung thanh tra gồm việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tạo lập, phát triển quỹ đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập dự án đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2025. Trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Thanh tra đột xuất

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định thanh tra đột xuất công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành pháp luật về chăn nuôi tại cơ sở của hộ kinh doanh Đặng Văn May ở xã Ea Knốp.

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Thanh tra tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định thanh tra đột xuất về chăn nuôi tại cơ sở của hộ kinh doanh Đặng Văn May.

Cuộc thanh tra được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk sau buổi tiếp công dân tháng 9. Trước đó, cơ sở chăn nuôi này nhiều lần bị người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chăn nuôi tại cơ sở, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động chăn nuôi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công khai kết quả thanh tra, thông tin đến các hộ dân liên quan về kết quả, biện pháp và lộ trình xử lý, khắc phục vi phạm nếu có.

Kết quả thanh tra là căn cứ để cơ quan chức năng xem xét, kiến nghị xử lý các vi phạm (nếu được phát hiện), đồng thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác quản lý nhà nước theo quy định pháp luật.

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin trang trại chăn nuôi heo của hộ kinh doanh Đặng Văn May nhiều lần bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và nguồn nước khu vực xung quanh.

Dù đã bị xử phạt và yêu cầu khắc phục vi phạm, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chủ cơ sở vẫn tự ý thả nuôi 800 con heo.

Trước những kiến nghị kéo dài của người dân, tại cuộc tiếp công dân tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo thanh tra toàn diện trang trại, làm rõ các vi phạm và trách nhiệm quản lý của cơ quan liên quan.

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#Đắk Lắk #thanh tra #trang trại heo #đột xuất #quyết định

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