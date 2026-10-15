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Hà Nội: Giá trông ô tô trong Vành đai I tăng gấp rưỡi

Trần Hoàng

TPO - Theo bảng giá trông giữ ô tô tại các tuyến phố trong Vành đai I, mức giá tăng gấp rưỡi, từ 30.000 lên 45.000 đồng/giờ.

Ngày 15/10, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành Quyết định về "Giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố".

Theo đó, mức giá dịch vụ trông giữ ô tô được phân chia theo phạm vi các tuyến đường, phố nằm trong đường Vành đai I, II, III và IV, đồng thời có mức giá riêng đối với các tuyến phố cần hạn chế thuộc khu vực đô thị lõi (khu bảo tồn cấp I), gồm Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ.

Đối với ô tô, mức giá được xác định theo nhóm phương tiện, gồm xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn; xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 tấn đến 7 tấn; xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi và xe tải trên 7 tấn; xe từ 40 chỗ ngồi trở lên. Các hình thức thu gồm đỗ theo lượt 60 phút, xe hợp đồng ngày, xe hợp đồng ngày đêm và xe hợp đồng đêm.

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Trông giữ phương tiện trên đường phố Hà Nội. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại các tuyến đường, phố nằm trong đường Vành đai I và trên đường Vành đai I, trừ khu vực đô thị lõi, giá trông giữ ô tô theo lượt 60 phút lần lượt là 45.000 đồng, 50.000 đồng, 60.000 đồng và 70.000 đồng, tương ứng với bốn nhóm phương tiện nêu trên.

Tại khu vực từ phạm vi đường Vành đai I đến đường Vành đai II và trên đường Vành đai II, mức giá trông giữ theo lượt 60 phút lần lượt là 35.000 đồng, 40.000 đồng, 40.000 đồng và 40.000 đồng. Tại khu vực từ đường Vành đai II đến đường Vành đai III và trên đường Vành đai III, mức giá tương ứng là 25.000 đồng, 30.000 đồng, 30.000 đồng và 30.000 đồng.

Đối với các tuyến đường, phố từ phạm vi đường Vành đai III đến đường Vành đai IV, trên đường Vành đai IV và các khu vực còn lại, giá trông giữ ô tô theo lượt 60 phút lần lượt là 20.000 đồng, 23.000 đồng, 30.000 đồng và 34.000 đồng.

Đối với dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, mức thu tại các tuyến phố cần hạn chế thuộc khu vực đô thị lõi và các tuyến đường, phố còn lại trong phạm vi đường Vành đai I được quy định theo lượt ngày, lượt đêm, lượt ngày đêm và theo tháng. Cụ thể, giá trông giữ theo lượt ngày là 10.000 đồng, lượt đêm là 15.000 đồng, lượt ngày và đêm là 25.000 đồng; theo tháng là 250.000 đồng tại các tuyến phố cần hạn chế và 200.000 đồng tại các tuyến đường, phố còn lại.

Cụ thể các mức giá trông giữ xe:

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