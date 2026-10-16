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Đưa vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn xuống sà lan để lai dắt về trung tâm TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Tối 15/10, nhiều công nhân xuyên đêm chuẩn bị đưa tổ hợp vòm thép cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn nặng 3.400 tấn xuống sà lan, vận chuyển về trung tâm TPHCM.

Tối 15/10, tại Nhà máy Đại Dũng (phường Rạch Dừa, TPHCM), các đơn vị thi công khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị đưa tổ hợp vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn xuống sà lan, vận chuyển về khu vực trung tâm thành phố để lắp dựng.

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Khu vực bến cảng Nhà máy Đại Dũng sáng đèn trong đêm, chuẩn bị đưa kết cấu vòm thép cầu đi bộ xuống sà lan. Ảnh: Hoàng Hùng

Hàng chục công nhân, kỹ thuật viên tất bật kiểm tra thiết bị, dây cáp, hệ thống neo giữ và phương tiện vận chuyển. Các xe chuyên dụng, giá đỡ thép cùng thiết bị phục vụ quá trình hạ thủy được tập kết tại khu vực bến cảng, sẵn sàng cho công đoạn vận chuyển kết cấu có khối lượng lớn.

Theo ghi nhận, tổ hợp vòm thép với những đường cong đặc trưng đã được đưa đến sát mép nước. Các nhóm kỹ thuật liên tục kiểm tra phương án di chuyển, vị trí tiếp nhận trên sà lan và hệ thống thiết bị nhằm bảo đảm quá trình đưa kết cấu từ bờ xuống phương tiện thủy diễn ra an toàn.

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Công nhân kiểm tra dây cáp và thiết bị chuyên dụng, chuẩn bị đưa kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn xuống sà lan. Ảnh: Hoàng Hùng
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Tàu lai dắt và các thiết bị hỗ trợ được bố trí tại khu vực chuẩn bị đưa kết cấu cầu xuống sà lan. Ảnh: Hoàng Hùng
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Nhân viên kỹ thuật hướng dẫn công tác chuẩn bị cho tàu lai dắt tại khu vực bến cảng.
﻿Ảnh: Hoàng Hùng

Tổ hợp vòm thép và khung đỡ có tổng chiều dài 187m, cao hơn 20m, nặng khoảng 3.400 tấn. Để thực hiện việc hạ thủy, đơn vị thi công huy động 30 module xe vận chuyển tự hành đa trục SPMT. Hệ thống xe chuyên dụng có khả năng nâng, xoay và di chuyển đồng bộ kết cấu siêu trường, siêu trọng từ bờ xuống sà lan.

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Kết cấu vòm thép cầu đi bộ cùng thiết bị chuyên dụng tại bến cảng tối 15/10.
Ảnh: Hoàng Hùng
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Phương tiện vận chuyển siêu trường, siêu trọng của Vietranstimex được huy động để di chuyển kết cấu cầu. Ảnh: Hoàng Hùng
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Dàn xe siêu trường, siêu trọng của Vietranstimex phục vụ vận chuyển kết cấu cầu.
﻿Ảnh: Hoàng Hùng

Phương tiện tiếp nhận tổ hợp vòm thép là sà lan Trung Nam S05, dài khoảng 109 m, rộng gần 37 m, có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn. Khi kết cấu được đưa vào đúng vị trí trên boong, hệ thống thủy lực của dàn xe sẽ hạ xuống, đặt vòm thép và khung đỡ lên 50 trụ kê bằng thép và bê tông.

Hệ thống trụ kê có nhiệm vụ phân bổ tải trọng, giữ ổn định tổ hợp kết cấu trong quá trình vận chuyển trên sông, hạn chế ảnh hưởng từ dao động của sà lan.

Sau khi hoàn tất việc đưa kết cấu lên sà lan, các đơn vị thi công và tư vấn giám sát sẽ kiểm tra hệ thống chằng buộc, neo giữ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và phương án lai dắt. Cơ quan hàng hải thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu, cấp phép và hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi phương tiện khởi hành.

Trước đó, Công ty Nutifood, đơn vị tài trợ dự án, cho biết phần vòm thép nhịp chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung đỡ nặng khoảng 2.000 tấn đã hoàn tất thử tải tại nhà máy. Kết quả kiểm tra cho thấy các thông số đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, đủ điều kiện để vận chuyển đến vị trí lắp đặt.

Theo kế hoạch, tổ hợp vòm thép sẽ được lai dắt về khu vực bến Bạch Đằng trên sông Sài Gòn vào sáng 18/10. Hành trình dài gần 67 hải lý, tương đương khoảng 124 km, dự kiến kéo dài gần hai ngày.

Trong ngày đầu tiên, đoàn lai dắt dự kiến di chuyển khoảng 45 hải lý, tương đương 83 km, từ cảng Nhà máy Đại Dũng theo luồng sông Dinh, qua phao số 0 Vũng Tàu và phao số 0 luồng Soài Rạp, sau đó đi vào luồng Soài Rạp. Đoàn dự kiến neo tại phao SR05 qua đêm trước khi tiếp tục hành trình.

Theo Thông báo số 36811/TB-SXD-QLĐT ngày 13/10/2026, từ 13h đến 19h ngày 19/10, luồng đường thủy tại khu vực thi công cầu chính trên sông Sài Gòn sẽ tạm cấm để đoàn sà lan chở kết cấu vòm thép di chuyển vào vị trí và neo giữ tại công trường.

Trong hai ngày 21 và 22/10, luồng đường thủy tại khu vực này tiếp tục tạm cấm từ 2h đến 18h mỗi ngày, phục vụ công tác xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long kết cấu chính.

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực thi công chấp hành hướng dẫn của trạm điều tiết và hệ thống báo hiệu đường thủy, bảo đảm an toàn trong thời gian triển khai các hạng mục công trình.

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#cầu đi bộ #vòm thép #sà lan #TPHCM #vận chuyển #xây dựng

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