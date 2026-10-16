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Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh xử lý 191 dự án chậm triển khai mới phát sinh

Trần Hoàng

TPO - Ngoài việc đang tích cực xử lý 300 dự án chậm triển khai, Hà Nội phát sinh mới 191 dự án chậm triển khai.

Ngày 15/10, UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình xử lý các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thông tin về việc xử lý 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn thành phố cho thấy: đến ngày 15/10, có 13 dự án đã chấm dứt đầu tư và các dự án đưa ra ngoài danh sách các dự án chậm triển khai (do đã hoàn thành đầu tư xây dựng); 17 dự án được khởi công, xây dựng công trình. Như vậy, toàn thành phố còn 270 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai.

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Lãnh đạo TP Hà Nội thông tin tại cuộc họp

Trong số này, 96 dự án do các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường chủ trì. Hiện, các đơn vị đã giải quyết xong vướng mắc, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

15 dự án tạm dừng thực hiện để rà soát. 159 dự án còn lại, đã xác định cụ thể hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc, thời gian hoàn thành và giao nhiệm vụ cụ thể đến từng sở, ngành.

Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố phát sinh mới 191 dự án chậm triển khai, đến nay các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính đã chủ trì rà soát cập nhật thông tin và xác định hướng xử lý, phương án giải quyết đối với 96/191 dự án.

Đối với 95 dự án còn lại, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính đang tiếp tục rà soát, phân loại đề xuất phương án xử lý đối với từng dự án, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đề nghị các sở ngành tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc liên quan đến 270 dự án trong tháng 10/2026; đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý 191 dự án mới phát sinh.

Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định: “Nhiệm vụ này giải quyết nhiều vấn đề xã hội, là động lực quan trọng cho tăng trưởng của Thủ đô. Do đó, các sở ngành, địa phương cần quyết tâm cao nhất, thực hiện bảo đảm tiến độ được giao”.

Nếu dự án đủ cơ sở pháp lý nhưng không triển khai thì thành phố sẽ kiên quyết thu hồi, bàn giao lại cho địa phương và các sở ngành tiến hành đấu giá để khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Ngoài ra, Thành phố sẽ tổ chức giao ban hằng tuần để kiểm đếm tiến độ, gắn trách nhiệm của giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường với kết quả xử lý từng dự án chậm triển khai.

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#Dự án chậm tiến độ Hà Nội #Vốn ngoài ngân sách #Quản lý dự án đô thị #Xây dựng hạ tầng #Chấn chỉnh đầu tư #dự án om đất #dự án chậm triển khai #dự án ma

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