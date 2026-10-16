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Thế giới

Lực lượng Houthi dội tên lửa xuống dinh tổng thống Yemen

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Houthi đã phóng tên lửa vào khu phức hợp dinh tổng thống ở thành phố Aden (miền nam Yemen), khiến hai nhân viên an ninh thiệt mạng, các quan chức chính phủ chia sẻ với hãng tin Reuters.

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Khói bốc lên từ khu vực dinh tổng thống. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar al-Eryani cho biết, vụ tấn công xảy ra ngày 15/10, khi lực lượng Houthi phóng tổng cộng 5 quả tên lửa vào khu vực dinh tổng thống. Ba nhân chứng chia sẻ với Reuters rằng họ nghe thấy những tiếng nổ lớn.

Thủ tướng Yemen Shaya al-Zindani cùng các thành viên nội các đang có mặt tại khu phức hợp dinh tổng thống đều an toàn.

Hãng thông tấn Saba do lực lượng Houthi điều hành, dẫn lời một quan chức quân sự, tuyên bố nhóm này đã nhắm mục tiêu vào một sở chỉ huy tác chiến quân sự do các sĩ quan Ả-rập Xê-út điều hành nằm trong khu phức hợp dinh tổng thống, cùng với các kho vũ khí.

Yahya Saree - người phát ngôn của Houthi - cho biết cuộc tấn công tại Aden nằm trong chính sách đã được nhóm này công bố, đó là "nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Ả-rập Xê-út ở bất cứ nơi nào chúng hiện diện".

Houthi là nhóm vũ trang đã kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen và phần lớn miền bắc nước này trong hơn một thập kỷ qua.

Hồi đầu tháng 10, Chính phủ Yemen đã công bố một chiến dịch mới nhằm giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Houthi.

Ả-rập Xê-út lần đầu can thiệp vào Yemen năm 2015 để hỗ trợ chính phủ. Giao tranh quy mô lớn đã giảm đáng kể sau khi một thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian được ký kết vào năm 2022.

Tuy nhiên, giao tranh lại leo thang vào tháng trước, khi Houthi cáo buộc Ả-rập Xê-út áp đặt lệnh phong tỏa bất hợp pháp đối với Yemen, còn Ả-rập Xê-út cho rằng Houthi đã gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và tấn công trên biển nhắm vào Ả-rập Xê-út, cũng như các tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Reuters

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#dinh tổng thống Yemen #lực lượng Houthi #Ả-rập Xê-út #căng thẳng Trung Đông

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