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Pháp luật

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Người dân có thể phản ánh đua xe đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT

Thanh Hà

TPO - Khi phát hiện các hành vi đua xe, bốc đầu, lạng lách... người dân có thể phản ánh trực tiếp đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT.

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Ảnh minh họa. Nguồn internet

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trên mạng xã hội, nhất là TikTok và Facebook xuất hiện nhiều clip các thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có hành vi phạm như tụ tập chạy xe tốc độ cao, bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng.

Bên cạnh đó, cũng có các hành vi chạy xe độ chế, lắp thêm đèn, còi và các thiết bị trái quy định; dán che biển số; không đội mũ bảo hiểm… và những biểu hiện càn quấy trên đường.

Trước tình trạng trên, Cục CSGT thông báo tới người dân sẽ tiếp nhận và tổ chức phân loại, xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm loại này.

Người dân có thể phản ánh đến qua điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT theo số điện thoại 0789.388.539 hoặc fanpage Cục CSGT và qua App VNeTraffic.

Đồng thời Cục CSGT cũng sẽ tăng cường nắm bắt thông tin đăng tải trên mạng xã hội để trực tiếp xác minh, xử lý theo quy định.

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#Đua xe trái phép #Cục CSGT #Xử lý vi phạm giao thông #Phản ánh công dân #Mạng xã hội

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