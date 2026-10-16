Doãn Quốc Đam xin lỗi Huyền Lizzie

TPO - Sau khi cảnh bạo hành Huyền Lizzie trong phim "Căn nhà không mái che" gây tranh luận, Doãn Quốc Đam lên tiếng thừa nhận thiếu sót vì không trao đổi, tập luyện đầy đủ với bạn diễn trước khi quay.

Những phân cảnh Doãn Quốc Đam đánh đập Huyền Lizzie trong bộ phim Căn nhà không mái che đang thu hút sự chú ý của khán giả. Đặc biệt, cảnh nhân vật Bình của Doãn Quốc Đam dùng mâm cơm đập vào lưng, nhét thức ăn vào miệng vợ khiến nhiều người bức xúc vì mức độ bạo lực được thể hiện quá chân thực.

Sau khi VTV chia sẻ đoạn video hậu trường, một số người đặt câu hỏi về cách Doãn Quốc Đam thực hiện các cảnh hành động, cho rằng nam diễn viên có thể gây đau đớn cho bạn diễn vì nhập vai quá mức.

Nhân vật của Doãn Quốc Đam có cảnh đánh đập vợ trong tập 1 phim Căn nhà không mái che.

Trước những tranh luận, Doãn Quốc Đam đăng bài viết dài, thừa nhận thiếu sót trong quá trình phối hợp với bạn diễn. "Tôi sai ngay từ đầu khi nhận dự án. Đến khi quay, điều đáng trách là tại sao không bàn bạc, không tập luyện trước. Tôi thừa nhận mình có sai", nam diễn viên chia sẻ.

Theo Doãn Quốc Đam, anh thường không thể hiện toàn bộ hành động dự kiến trong lúc tập luyện vì muốn giữ phản ứng bất ngờ, tự nhiên của bạn diễn khi máy quay hoạt động.

"Tôi sai khi tự tạo ra cơ chế phòng vệ cho mình, bởi tôi muốn nhìn thấy những phản ứng bất ngờ, không có sự chuẩn bị trước nhưng chân thực nhất của bạn diễn", Doãn Quốc Đam thừa nhận.

Anh cho biết thông thường chỉ tập luyện khoảng 60% những gì dự định thể hiện trong cảnh quay chính thức. Tuy nhiên, cách làm này cũng khiến bạn diễn không thể lường trước toàn bộ hành động sẽ xảy ra.

Liên quan cảnh nhân vật Bình dùng mâm cơm đánh vợ, Doãn Quốc Đam khẳng định đã chủ động tính toán vị trí và góc quay nhằm hạn chế lực tác động trực tiếp lên cơ thể Huyền Lizzie.

Trước khi quay, anh nhắc nữ diễn viên ngồi lùi lại, đồng thời lựa chọn vị trí có phần tay vịn ghế nhô cao hơn lưng của Huyền Lizzie. Khi thực hiện động tác đập mâm, tay vịn sẽ cản phần lớn lực tác động. Theo nam diễn viên, kinh nghiệm làm phim giúp anh xác định được góc máy và cách xử lý động tác để tạo cảm giác nhân vật bị đánh mạnh, dù lực thực tế không tác động hoàn toàn vào cơ thể bạn diễn.

Với chi tiết nhét cơm vào miệng nhân vật Hạnh, Doãn Quốc Đam cho biết hành động được bổ sung khi quay chính thức. Trong lúc tập luyện, đạo cụ chưa được bố trí đầy đủ. Sau đó, đạo diễn Phạm Gia Phương đề nghị anh tăng mức độ dữ dội của phân cảnh để làm rõ tính cách bạo lực, khiến khán giả căm ghét nhân vật Bình.

Doãn Quốc Đam xin lỗi bạn diễn.

Doãn Quốc Đam buồn khi đọc những bình luận cho rằng mình có mâu thuẫn cá nhân với Huyền Lizzie nên cố tình thực hiện các hành động mạnh trong cảnh quay. Anh không hài lòng khi có người thuộc ê-kíp bình luận rằng anh đã đập mâm thật vào lưng bạn diễn, khiến khán giả hiểu sai về quá trình thực hiện phân cảnh.

Nam diễn viên cho rằng việc chia sẻ các video hậu trường cần phản ánh đúng kỹ thuật diễn xuất, tránh tạo ra những suy đoán không chính xác về mối quan hệ giữa các diễn viên.

Dù giải thích cách thực hiện cảnh quay, Doãn Quốc Đam vẫn nhận trách nhiệm về phương pháp làm việc của mình và gửi lời xin lỗi đồng nghiệp.

Trước đó, Huyền Lizzie lên tiếng bảo vệ bạn diễn. Nữ diễn viên khẳng định Doãn Quốc Đam có kỹ thuật xử lý cảnh hành động tốt, biết cách tạo hiệu ứng mạnh trên màn ảnh nhưng vẫn hạn chế tác động trực tiếp đến cơ thể cô.