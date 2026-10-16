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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump hủy kế hoạch livestream xử bắn tử tù

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/10 cho biết, việc thi hành án tử hình đối với tay súng Nidal Hasan sẽ không được phát trực tiếp, nhưng thân nhân của các nạn nhân có thể trực tiếp chứng kiến sự kiện này.

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Tử tù Nidal Hasan. (Ảnh: Reuters)

"Tôi nghĩ rằng việc phát trực tiếp quá trình thi hành án để mọi người cùng thấy có lẽ sẽ là một biện pháp răn đe mạnh mẽ, cho thế giới thấy cách nước Mỹ xử lý những kẻ khủng bố như Hasan. Tuy nhiên, nhiều người lương thiện lại không muốn chứng kiến ​​cảnh hắn ta chết thông qua hình thức phát trực tiếp hay bất kỳ phương tiện hình ảnh nào khác”, ông Trump viết.

"Hắn ta sẽ phải đền tội theo đúng kế hoạch, bằng hình thức xử bắn, nhưng sự kiện này sẽ không được phát trực tiếp. Dẫu vậy, thân nhân của các nạn nhân có thể trực tiếp đến chứng kiến ​​nếu họ muốn. Họ xứng đáng được thấy công lý được thực thi!".

Trước đó, một số thành viên đảng Cộng hòa, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance, cũng như các nhà lãnh đạo tôn giáo và các quan sát viên quốc tế, đã bày tỏ sự hoài nghi về kế hoạch của Lầu Năm Góc trong việc phát trực tiếp vụ xử bắn Nidal Hasan vào ngày 3/12. Các cuộc thăm dò gần đây cũng cho thấy đa số người dân Mỹ phản đối việc phát trực tiếp sự kiện này.

Nidal Hasan - một cựu bác sĩ tâm thần thuộc quân đội Mỹ - đã tiến hành một vụ xả súng gây rúng động tại căn cứ Fort Hood (bang Texas) vào năm 2009.

Hasan đã hét lên "Allahu Akbar" - nghĩa là "Thánh Allah vĩ đại" - khi nổ súng sát hại 12 binh sĩ tại ngũ không vũ trang và một cựu quân nhân, đồng thời làm 32 người khác bị thương.

Vụ nổ súng xảy ra vài tuần trước khi Hasan - hiện 56 tuổi - dự kiến ​​được điều động đến Afghanistan. Hasan đã bị liệt một phần và phải ngồi xe lăn sau khi bị cảnh sát bắn lúc bị bắt giữ.

Một bồi thẩm đoàn đã tuyên án tử hình Hasan vào tháng 8/2013, sau khi tuyên Hasan có tội với 45 tội danh giết người và âm mưu giết người có chủ đích.

Xử bắn là một trong số các hình thức tử hình mà chính quyền Tổng thống Trump đã bổ sung vào danh sách các phương pháp được phép áp dụng đối với những tội ác nghiêm trọng nhất ở cấp liên bang, bên cạnh xử tử bằng ghế điện và ngạt khí.

Việc thi hành án tử hình trong quân đội Mỹ rất hiếm gặp. Án tử hình do tòa án binh tuyên không được phép thi hành "cho đến khi có sự phê chuẩn của tổng thống".

Vụ Hasan bị xử bắn sẽ là vụ xử tử đầu tiên trong quân đội kể từ năm 1961. Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình, vụ xử tử năm 1961 được thực hiện bằng hình thức treo cổ. Trung tâm này cũng cho biết, vụ xử tử gần nhất được ghi nhận do đội xử bắn của quân đội Mỹ thực hiện là vào tháng 11/1945.

Reuters

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#Nidal Hasan #tử tù #tử hình #xử bắn #livestream #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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