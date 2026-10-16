Chính phủ: Nợ công hằng năm không quá 60% GDP

TPO - Giai đoạn 2026–2030, Việt Nam tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ công, với mức nợ công không quá 60% GDP, ưu tiên sử dụng vốn vay hiệu quả và đẩy mạnh các giải pháp cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1989/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030.

Theo quyết định, trong giai đoạn 2026 - 2030, bội chi ngân sách Nhà nước được kiểm soát theo mức Quốc hội phê duyệt tại dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính quốc gia, vay và trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, các chỉ tiêu an toàn nợ công phải được bảo đảm trong giới hạn Quốc hội phê duyệt.

Nợ công hằng năm không quá 60% GDP. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, nợ công hằng năm không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 25% tổng thu ngân sách Nhà nước; nợ nước ngoài của quốc gia hằng năm không quá 50% GDP.

Quyết định cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn việc vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài với khả năng trả nợ dài hạn; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hạ tầng then chốt và những lĩnh vực có khả năng lan tỏa cao. Việc lựa chọn nguồn vốn và điều kiện vay phải phù hợp, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay.

Bên cạnh đó, cần quản lý chặt chẽ hoạt động vay và trả nợ của chính quyền địa phương, bảo đảm dư nợ trong hạn mức theo quy định của pháp luật; bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn và chủ động tăng cường quản lý rủi ro phát sinh từ hoạt động vay của địa phương.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nợ nước ngoài tự vay, tự trả.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu đưa Việt Nam sớm đạt mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia thuộc nhóm đầu tư, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030.