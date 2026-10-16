Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây căn cứ UAV mới chỉ trong 6 tuần

TPO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn tất xây dựng một căn cứ phóng máy bay không người lái (UAV) chạy bằng động cơ phản lực tại vùng Rostov, gần Ukraine, chỉ sau khoảng sáu tuần. Cơ sở mới có tám bệ phóng, được đánh giá có khả năng triển khai hơn 100 UAV trong vòng 24 giờ.

Phân tích hình ảnh vệ tinh thương mại do Planet Labs và Airbus cung cấp, các chuyên gia chỉ ra rằng khu vực từng là cánh đồng trống ở vùng Rostov, phía tây nam nước Nga, đã trở thành một cơ sở phức hợp có diện tích tương đương khoảng 126 sân bóng đá.

Reuters dẫn đánh giá của các chuyên gia quốc phòng cho biết, công trình gần như đã hoàn thành và có thể sớm đi vào hoạt động. Ở phía tây của khu phức hợp, tám bệ phóng đã được xây dựng, bổ sung vào mạng lưới ít nhất 11 địa điểm phóng cố định mà Nga đang sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Ukraine.

Căn cứ UAV mới của Nga, cách căn cứ không quân Millerovo khoảng 3,5 km.

Ông Monnik, một chuyên gia phân tích quốc phòng, nhận định tốc độ xây dựng cho thấy Nga có khả năng nhanh chóng đưa các năng lực tấn công hiện có vào hoạt động.

"Công trình này trông gần như đã hoàn thành và có lẽ chỉ còn vài tuần nữa là đi vào hoạt động hoàn toàn, nếu không muốn nói là sớm hơn", ông cho biết.

Theo ông, căn cứ mới có thể phóng từ 100 UAV phản lực trở lên trong vòng 24 giờ, tùy thuộc vào nguồn cung và mục tiêu tác chiến.

Trong khi đó, ông Rob Jordan, giám đốc chương trình tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) cho biết, các bệ bê tông và hai đường ray cất cánh có thể quan sát từ ảnh vệ tinh phù hợp với thiết kế đường phóng UAV Geran của Nga.

Ông Jordan đánh giá tốc độ xây dựng đáng chú ý này cho thấy Moscow đang đặt nhiều kỳ vọng vào năng lực tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương.

Thách thức mới với hệ thống phòng thủ NATO

Căn cứ mới được xây dựng trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO gia tăng. Các chính phủ châu Âu cáo buộc Moscow đẩy mạnh các hoạt động xâm nhập bằng UAV và tấn công mạng. Nga cũng cảnh báo khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO tìm cách cắt đứt liên lạc với vùng lãnh thổ Kaliningrad.

Theo ông Monnik, sự kết hợp giữa năng lực sản xuất UAV phản lực ở quy mô công nghiệp, mức độ tinh vi ngày càng tăng của các phương tiện này và những hạn chế trong hệ thống phòng thủ chống UAV tại nhiều quốc gia NATO đang tạo ra thách thức đáng kể đối với phương Tây.

Địa điểm phóng mới nằm cách căn cứ không quân Millerovo của Nga khoảng 3,5 km. Đây là nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân Chiến đấu Cận vệ số 31. Theo phân tích của DroneSec, căn cứ mới có thể nằm trong vùng bảo vệ phòng không của sân bay quân sự này, khiến Ukraine gặp thêm khó khăn nếu tìm cách tấn công cơ sở.

Phía Nga hiện vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga tăng mạnh triển khai UAV

Việc xây dựng căn cứ mới diễn ra khi Nga được cho là đang tăng tốc sử dụng UAV chạy bằng động cơ phản lực trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo dữ liệu quân sự Ukraine được Reuters dẫn lại hồi tháng trước, số UAV phản lực Nga sử dụng đã tăng khoảng sáu lần trong ba tháng mùa hè năm nay. Kiev và khu vực lân cận là những mục tiêu bị tấn công nhiều nhất.

Khác biệt đáng kể giữa UAV phản lực và các mẫu sử dụng động cơ piston là tốc độ. UAV phản lực bay nhanh hơn, khiến Ukraine khó đánh chặn bằng các UAV đánh chặn vốn được thiết kế để đối phó với những phương tiện chậm hơn.

Trước thách thức này, Kiev đang khẩn trương tìm kiếm giải pháp nhằm cải thiện khả năng phát hiện và đánh chặn UAV tốc độ cao.



