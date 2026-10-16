Bị khởi tố vì mua gạo giá rẻ rồi 'phù phép' thành gạo thương hiệu

TPO - Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang cặp vợ chồng đóng gói số lượng lớn bao gạo giá rẻ, giả nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” tại kho hàng tại thôn Chư Ty, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai vợ chồng ở thôn Chư Ty, xã Đức Cơ vì có hành vi “phù phép” hàng tấn gạo rẻ tiền thành “Gạo dẻo Thái Sơn”.

Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện vợ chồng Lê Văn Hữu (SN 1983) và Võ Thị Dịu (SN 1990, trú tại thôn Chư Ty, xã Đức Cơ) kinh doanh cửa hàng “Hữu Gạo” có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác kiểm tra kho hàng của hai vợ chồng tại thôn Chư Ty. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang hai vợ chồng đang trực tiếp thực hiện hành vi đóng gói bao gạo giả nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” loại bao 25 kg.

Cơ quan công an làm việc tại kho hàng của hai vợ chồng Hữu và Dịu ở thôn Chư Ty.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4 tấn gạo giả đã được đóng gói mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn”. Ngoài ra, còn hơn 5 tấn gạo mà hai đối tượng khai nhận sẽ dùng để đóng gói thành gạo nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” và nhiều bao bì, máy khâu miệng túi, cân…

Tại cơ quan công an, hai vợ chồng Hữu khai nhận, do thấy nhiều người tiêu dùng trong khu vực ưa chuộng “Gạo dẻo Thái Sơn” nên đã nảy sinh ý định làm giả nhãn hiệu trên. Từ đây hai đối tượng đã mua gạo giá rẻ rồi mang về đóng gói vào bao bì với nhãn hiệu trên, sau đó bán ra thị trường.

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai đã gửi mẫu giám định và xác định 4 tấn gạo thu giữ tại kho của vợ chồng Hữu không phải là “Gạo dẻo Thái Sơn” được Nhà máy xay xát lương thực Thái Sơn sản xuất.