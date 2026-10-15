Người và xe ngã nhào trên đường phố ngập sâu ở TPHCM

TPO - Cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ vào chiều 15/10 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập cục bộ. Hàng loạt xe máy chết máy, người dân phải bì bõm lội nước, dắt xe tìm đường thoát khỏi điểm ngập.

Video: Mưa lớn, đường phố TPHCM ngập sâu, người đi xe máy té ngã.

Chiều 15/10, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại TPHCM, khiến nhiều tuyến đường như Phạm Đức Sơn (phường Phú Định), Hồ Học Lãm, Sinco và Võ Văn Kiệt (phường An Lạc) rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ.

Tại đường Phạm Đức Sơn, một đoạn dài hơn 500m bị ngập sâu, nước tràn qua mặt đường khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhiều xe máy lưu thông qua khu vực bị chết máy, người dân phải xuống xe, dắt bộ qua đoạn ngập.

Đường Phạm Đức Sơn (phường Phú Định) mênh mông nước sau cơn mưa lớn kéo dài.

Đoạn ngập sâu nhất trên đường Phạm Đức Sơn khiến phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển.

Việc buôn bán, kinh doanh của người dân trên đường Phạm Đức Sơn bị ảnh hưởng vì ngập úng.

Tình trạng tương tự xảy ra trên đường Sinco và khu vực giao giữa đường Hồ Học Lãm với đại lộ Võ Văn Kiệt. Tại đây, một đoạn đường dài khoảng 300m ngập nặng, dòng nước đục phủ kín mặt đường, khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển bình thường.

Giữa dòng nước ngập, nhiều người dân phải xắn quần, bì bõm lội nước, dắt xe máy tìm cách thoát khỏi khu vực ngập sâu. Một số phương tiện bị chết máy, người điều khiển loay hoay tìm chỗ sửa chữa hoặc nhờ người hỗ trợ đưa xe đến nơi an toàn.

Người dân bì bõm vượt qua điểm ngập sâu trên đường Hồ Học Lãm.

Người đi xe máy bị ngã và được người dân xung quanh đến giúp hỗ trợ đưa phương tiện ra khỏi đoạn ngập.

Anh Vinh Sơn - người dân sinh sống trên đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, cho biết đoạn đường này thường xuyên bị ngập khi mưa lớn khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

“Đoạn đường này đã ngập nhiều năm qua, nước dâng cao hơn bánh xe máy nên rất khó quan sát mặt đường. Người chạy xe qua đây phải đi thật chậm, xe chết máy, người bị té ngã thường xuyên xảy ra"- anh Vinh chia sẻ.

Đoạn đường Võ Văn Kiệt, hướng từ giao lộ với đường Hồ Học Lãm đến giao lộ An Dương Vương, bị ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường trũng thấp bị ngập, gây trở ngại cho việc đi lại của người dân vào giờ chiều. Người điều khiển xe máy được khuyến cáo giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế đi vào những đoạn nước ngập sâu để tránh té ngã hoặc làm chết máy phương tiện.