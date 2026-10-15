Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người và xe ngã nhào trên đường phố ngập sâu ở TPHCM

Hữu Huy

TPO - Cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ vào chiều 15/10 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập cục bộ. Hàng loạt xe máy chết máy, người dân phải bì bõm lội nước, dắt xe tìm đường thoát khỏi điểm ngập.

Video: Mưa lớn, đường phố TPHCM ngập sâu, người đi xe máy té ngã.

Chiều 15/10, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại TPHCM, khiến nhiều tuyến đường như Phạm Đức Sơn (phường Phú Định), Hồ Học Lãm, Sinco và Võ Văn Kiệt (phường An Lạc) rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ.

Tại đường Phạm Đức Sơn, một đoạn dài hơn 500m bị ngập sâu, nước tràn qua mặt đường khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhiều xe máy lưu thông qua khu vực bị chết máy, người dân phải xuống xe, dắt bộ qua đoạn ngập.

tp-ngap-8517.jpg
Đường Phạm Đức Sơn (phường Phú Định) mênh mông nước sau cơn mưa lớn kéo dài.
tp-ngap-4389.jpg
Đoạn ngập sâu nhất trên đường Phạm Đức Sơn khiến phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển.
tp-ngap-2642.jpg
Việc buôn bán, kinh doanh của người dân trên đường Phạm Đức Sơn bị ảnh hưởng vì ngập úng.

Tình trạng tương tự xảy ra trên đường Sinco và khu vực giao giữa đường Hồ Học Lãm với đại lộ Võ Văn Kiệt. Tại đây, một đoạn đường dài khoảng 300m ngập nặng, dòng nước đục phủ kín mặt đường, khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển bình thường.

Giữa dòng nước ngập, nhiều người dân phải xắn quần, bì bõm lội nước, dắt xe máy tìm cách thoát khỏi khu vực ngập sâu. Một số phương tiện bị chết máy, người điều khiển loay hoay tìm chỗ sửa chữa hoặc nhờ người hỗ trợ đưa xe đến nơi an toàn.

tp-ngap-182.jpg
Người dân bì bõm vượt qua điểm ngập sâu trên đường Hồ Học Lãm.
tp-ngap-1260.jpg
Người đi xe máy bị ngã và được người dân xung quanh đến giúp hỗ trợ đưa phương tiện ra khỏi đoạn ngập.

Anh Vinh Sơn - người dân sinh sống trên đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, cho biết đoạn đường này thường xuyên bị ngập khi mưa lớn khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

“Đoạn đường này đã ngập nhiều năm qua, nước dâng cao hơn bánh xe máy nên rất khó quan sát mặt đường. Người chạy xe qua đây phải đi thật chậm, xe chết máy, người bị té ngã thường xuyên xảy ra"- anh Vinh chia sẻ.

tp-ngap-4866.jpg
tp-ngap-6547.jpg
Đoạn đường Võ Văn Kiệt, hướng từ giao lộ với đường Hồ Học Lãm đến giao lộ An Dương Vương, bị ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường trũng thấp bị ngập, gây trở ngại cho việc đi lại của người dân vào giờ chiều. Người điều khiển xe máy được khuyến cáo giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế đi vào những đoạn nước ngập sâu để tránh té ngã hoặc làm chết máy phương tiện.

Xem thêm

#Mưa lớn #ngập đường #TPHCM #giao thông #xe máy #thời tiết #tai nạn

Cùng chuyên mục

Cho phép Bệnh viện Từ Dũ triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai

Cho phép Bệnh viện Từ Dũ triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai

TPO - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định cho phép Bệnh viện Từ Dũ áp dụng chính thức kỹ thuật mới “Thông tim can thiệp bào thai” trong khám bệnh, chữa bệnh, mở thêm cơ hội can thiệp ngay từ trong bụng mẹ đối với những trường hợp thai nhi có chỉ định phù hợp.

TPHCM cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển

TPHCM cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển

TPO - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, TPHCM đã vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; đồng thời cam kết tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng và hạ tầng, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phát triển và góp sức thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

TPHCM 'đỏ mắt' tìm bác sĩ

TPHCM 'đỏ mắt' tìm bác sĩ

TPO - Hơn chục bệnh viện, trung tâm y tế tại TPHCM đăng thông báo tuyển bác sĩ trong tháng 10, với nhu cầu trải rộng từ các chuyên khoa sâu đến tuyến y tế khu vực. Bên cạnh tăng đãi ngộ, ngành y tế đang triển khai thêm chính sách hỗ trợ để thu hút nhân lực về tuyến cơ sở và giữ chân bác sĩ trẻ.

Trứng gà giá rẻ len lỏi đến tận nhà

Trứng gà giá rẻ len lỏi đến tận nhà

TPO - Trứng gà được mang đến tận nhà với giá rẻ bất ngờ khiến nhiều người tranh thủ mua về ăn dần. Tuy giá rẻ nhưng hàng cũng không “bao ăn” như khi mua ở cửa hàng, siêu thị.

Diện mạo tuyến đường trên cao xuyên khu Nam TPHCM hơn 6.200 tỷ đồng

Diện mạo tuyến đường trên cao xuyên khu Nam TPHCM hơn 6.200 tỷ đồng

TPO - Tuyến cầu đường Bình Tiên dài 3,66km được thiết kế với cầu cạn 4- 6 làn xe, vượt đại lộ Võ Văn Kiệt, kênh Tàu Hủ và kênh Đôi trước khi nối vào đại lộ Nguyễn Văn Linh. Công trình được kỳ vọng mở thêm trục kết nối trung tâm TPHCM với khu Nam, giảm áp lực cho nhiều tuyến đường thường xuyên quá tải.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe