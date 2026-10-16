Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Triệu tập 30 người trong đường dây trốn thuế, giao dịch 15.000 tỷ đồng qua máy POS

Phạm Trường

TPO - 30 đối tượng ở Thanh Hóa và Hà Nội đã sử dụng 400 máy POS để thực hiện hơn 15.000 tỷ đồng cho các dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng để thu lợi gần 100 tỷ đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ về thuế.

Ngày 16/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đã triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế thông qua hoạt động kinh doanh máy POS (thiết bị điện tử dùng để thực hiện các giao dịch thanh toán trực tiếp) dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.

ca1.jpg
Công an Thanh Hóa đang mở rộng, làm rõ vụ việc.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn sử dụng máy POS để cung cấp dịch vụ đáo hạn, rút tiền từ thẻ tín dụng với số lượng giao dịch lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế.

Công an xác định, nhóm đối tượng này đã lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS.

Sau đó, nhóm này quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5% đến 2%/giao dịch.

Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, các đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới hình thức thanh toán cho giao dịch mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, trên thực tế, các giao dịch này không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.

ca2.jpg
ca3.jpg
Tang vật bị thu giữ.

Tiền giao dịch được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí. Đối với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.

Để mở rộng hoạt động, các đối tượng thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng. Từ hoạt động này, các đối tượng đã trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm

#trốn thuế #máy POS #Thanh Hóa #Hà Nội #giao dịch lớn #đáo hạn thẻ #rút tiền

Cùng chuyên mục

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định tố tụng.

Công an Bắc Ninh khởi tố 5 vụ án, bắt 8 bị can chỉnh sửa kết quả quan trắc môi trường

TPO - Theo kết quả điều tra ban đầu, 10 đối tượng của 5 doanh nghiệp quan trắc môi trường bị xác định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, cố ý chỉnh sửa thông số môi trường, biến kết quả vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thể hiện mức ô nhiễm thấp hơn thực tế

Bên trong siêu nhà tù mới khánh thành ở Costa Rica

TPO - Costa Rica đã chính thức khánh thành Trung tâm Khống chế Tội phạm Tổ chức, siêu nhà tù an ninh cao độ mới được xây dựng nhằm tăng cường đối phó với làn sóng bạo lực có tổ chức tại quốc gia Trung Mỹ này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe