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TPHCM mở làn linh hoạt để giảm ùn tắc quanh công trường metro

Anh Nhàn

TPO - Để giảm áp lực giao thông trên đường Trường Chinh và khu vực ngã tư Bảy Hiền trong thời gian thi công metro số 2, TPHCM triển khai phương án điều chỉnh số làn xe theo từng khung giờ, ưu tiên hướng có lưu lượng phương tiện đông hơn.

Rào chắn thi công gây áp lực lên giao thông

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 15/10, đại diện Sở Xây dựng TPHCM thông tin về tình hình giao thông tại khu vực ngã tư Bảy Hiền, đường Trường Chinh và Cách Mạng Tháng Tám sau khi thành phố điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Theo Sở Xây dựng, tuyến metro số 2 đi qua nhiều trục đường có mật độ phương tiện lớn. Hiện dự án đang đẩy nhanh việc di dời, tái lập hạ tầng kỹ thuật và dựng rào chắn để chuẩn bị thi công các nhà ga ngầm. Việc sử dụng một phần lòng đường phục vụ thi công khiến áp lực giao thông tại các khu vực liên quan gia tăng.

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Giao lộ Trường Chinh - Chế Lan Viên ùn tắc trong giờ cao điểm. Ảnh: Hữu Huy

Trên đường Trường Chinh, đoạn từ Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa, rào chắn phục vụ thi công ga ngầm S10 khiến phần đường hướng vào trung tâm bị thu hẹp từ 5 làn xuống còn khoảng 3,5 làn. Trong khi đó, lượng phương tiện từ cửa ngõ Tây Bắc đổ về trung tâm vào giờ cao điểm sáng rất lớn, dẫn đến ùn ứ kéo dài tại khu vực này.

Tại ngã tư Bảy Hiền, nơi kết nối các trục đường Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, Hoàng Văn Thụ và Lý Thường Kiệt, rào chắn công trình làm thu hẹp không gian quay xe, giảm khả năng thoát phương tiện qua giao lộ. Tình trạng này khiến các dòng xe dễ xung đột vào giờ cao điểm.

Trong khi đó, đường Cách Mạng Tháng Tám có mặt đường hẹp, nhiều hẻm dân sinh và điểm giao cắt. Việc thi công các ga ngầm tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng lưu thông, đặc biệt tại những vị trí phương tiện phải chuyển làn, nhập dòng.

Qua theo dõi thực tế và tiếp nhận phản ánh của người dân, các đơn vị chức năng ghi nhận tình trạng mặt đường bị thu hẹp đột ngột tại một số vị trí giáp rào chắn, buộc ôtô và xe máy chuyển làn gấp. Chu kỳ đèn tín hiệu ở một số nút giao cũng chưa đáp ứng kịp sự thay đổi của dòng phương tiện.

Ngoài ra, cách phân chia làn cố định bằng dải phân cách cứng chưa phù hợp với đặc điểm lưu thông theo hai chiều trong ngày. Buổi sáng, lượng xe tập trung vào trung tâm, trong khi buổi chiều dòng phương tiện chủ yếu di chuyển ra khu vực ngoại thành.

Tăng làn theo hướng đông xe, điều tiết từ xa

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng phối hợp với Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát giao thông và Ban Quản lý Đường sắt đô thị triển khai phương án tổ chức làn đường linh hoạt trên đoạn Trường Chinh từ Tây Thạnh đến Cộng Hòa.

Theo phương án này, dải phân cách cứng được tháo dỡ, thay bằng cọc tiêu hoặc dải phân cách di động để điều chỉnh số làn theo từng khung giờ.

Cụ thể, từ 6h đến 9h, hướng lưu thông vào trung tâm được bố trí 4,5 làn xe, trong khi chiều ngược lại duy trì 3 làn. Vào khung giờ cao điểm chiều, từ 16h đến 19h30, hướng về An Sương được tăng lên 4 làn, chiều ngược lại có 3,5 làn.

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Thi công metro số 2, TPHCM đảo lộn lộ trình nhiều tuyến huyết mạch. Ảnh: Hữu Huy

Trong thời gian thấp điểm, lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp theo dõi tình hình thực tế để điều phối làn đường linh hoạt theo mật độ phương tiện, nhanh chóng giải quyết các sự cố va chạm.

Thời gian tới, thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của công trình đến việc đi lại của người dân.

Trong đó, chủ đầu tư và các nhà thầu được yêu cầu tổ chức thi công theo hướng hoàn thành đến đâu thu gọn mặt bằng đến đó, bố trí các giai đoạn rào chắn hợp lý. Sau khi hoàn tất các hạng mục ngầm, mặt đường cần sớm được tái lập tạm bằng tấm thép chịu lực hoặc thảm nhựa để khôi phục diện tích lưu thông.

TPHCM cũng sẽ tăng cường hướng dẫn phân luồng từ xa, khuyến khích phương tiện, đặc biệt là ôtô, lựa chọn các tuyến thay thế như Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Âu Cơ và Lạc Long Quân nhằm giảm tải cho trục Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám. Trường hợp mật độ phương tiện tiếp tục tăng cao, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu điều chỉnh khung giờ hoạt động của xe tải và xe khách qua khu vực thi công.

Bên cạnh đó, camera tại các vị trí rào chắn sẽ được kết nối với Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị. Tình hình ùn ứ được cập nhật trên cổng thông tin giao thông thành phố, bảng thông tin điện tử và ứng dụng bản đồ số để người dân chủ động lựa chọn lộ trình.

Sở Xây dựng cũng cho biết xe cứu hộ được bố trí sẵn tại các điểm trọng yếu, trong đó có khu vực Bảy Hiền và mũi tàu Cộng Hòa, nhằm xử lý nhanh các trường hợp phương tiện chết máy, va chạm, hạn chế ùn tắc lan rộng.

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#Giao thông Trường Chinh #Thi công metro số 2 #Làn đường linh hoạt #Giao lộ Bảy Hiền #Quản lý giao thông

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