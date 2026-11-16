Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thái Nguyên: Livestream bán nông sản, mở hướng sinh kế giảm nghèo ở vùng quê

Thanh Hiếu

TPO - Từ những sản phẩm của quê nhà, chị Bùi Thị Hải Yến, Giám đốc HTX Sản xuất và Thương mại dịch vụ Bản Việt đã đưa nông sản địa phương lên các sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, nữ giám đốc trẻ còn kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các hộ dân, mở thêm hướng tạo việc làm, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông thôn.

Từ nông sản quê nhà đến thương hiệu trên môi trường số

Thời gian qua, những phiên livestream bán nông sản do Bùi Thị Hải Yến tổ chức diễn ra ngay giữa vùng quê Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) đang mở ra cách tiếp cận thị trường mới cho người sản xuất. Nông sản địa phương được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Chị Bùi Thị Hải Yến (SN 1992, quê Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên), tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Chị có nền tảng kiến thức về quản lý, tổ chức sản xuất và kinh doanh.

Tuy nhiên, những trăn trở về nông sản quê hương mới là động lực để chị lựa chọn con đường khởi nghiệp. Chị nhận thấy, không ít sản phẩm địa phương có chất lượng tốt nhưng chưa được đầu tư đúng mức về thương hiệu, bao bì, truyền thông và hệ thống phân phối. Người sản xuất làm ra sản phẩm nhưng chưa có nhiều điều kiện tiếp cận thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng hay xây dựng thương hiệu riêng.

1794717638446-3038053301767090315-3038053301767090315-b3e50087b3892b73f0eca1472f39169d.jpg
Phiên livestream bán nông sản do Bùi Thị Hải Yến

Năm 2023, HTX Sản xuất và Thương mại dịch vụ Bản Việt chính thức được thành lập (xã Bảo Lý, huyện Phú Bình cũ) với 7 thành viên. HTX lựa chọn phát triển các sản phẩm chế biến từ gạo và nông sản bản địa, trong đó cơm cháy được xác định là sản phẩm chủ lực.

Từ nguồn nguyên liệu gạo nếp Thầu Dầu đặc sản quê hương, chị Hải Yến cùng các thành viên HTX nghiên cứu, hoàn thiện công thức chế biến, đầu tư dây chuyền sản xuất, thiết kế bao bì và xây dựng thương hiệu Cơm cháy Én Vàng.

Để sản phẩm có thể cạnh tranh trên thị trường, HTX chú trọng từng khâu, từ lựa chọn nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, chế biến, đóng gói đến bảo đảm an toàn thực phẩm. Cách làm này giúp sản phẩm nông nghiệp không dừng lại ở việc tiêu thụ nguyên liệu thô mà được nâng lên thành hàng hóa có giá trị gia tăng.

Với những vùng quê còn nhiều hộ sản xuất nhỏ lẻ, việc nâng cao giá trị nông sản là một trong những hướng quan trọng để cải thiện thu nhập. Khi sản phẩm được chế biến, xây dựng thương hiệu và tổ chức tiêu thụ bài bản, giá trị tạo ra từ sản xuất nông nghiệp có thêm cơ hội được giữ lại ngay tại địa phương.

1794717638568-3038053301767090315-3038053301767090315-8cd8422cdc1dbae94f5a3c7685204a02.jpg
1794717638543-3038053301767090315-3038053301767090315-72cc25d535382814f55236394d8c9651.jpg
1794717638371-3038053301767090315-3038053301767090315-b50195814d4a987f2abe4def46a08253.jpg
Các phiên livestream bán nông sản do Bùi Thị Hải Yến tổ chức

Những phiên livestream mở lối tiêu thụ, tạo thêm sinh kế

Để sản phẩm có đầu ra, đồng thời tăng khả năng nhận diện, xây dựng thương hiệu, Hải Yến sớm đưa chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh. Các sản phẩm của HTX được giới thiệu trên những sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop; đồng thời phát triển các kênh bán hàng trực tuyến trên Facebook và TikTok. Việc ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc cũng được triển khai nhằm tăng tính minh bạch, giúp khách hàng có thêm thông tin về sản phẩm.

Đặc biệt, những phiên livestream ngay tại vùng sản xuất trở thành dấu ấn trong hoạt động của HTX.

Thông qua các buổi phát trực tiếp, người sản xuất có thể giới thiệu sản phẩm, chia sẻ câu chuyện về nguyên liệu, quy trình chế biến và nguồn gốc xuất xứ đến khách hàng ở nhiều địa phương.

Theo chị Hải Yến, livestream qua mạng xã hội giúp bà con giới thiệu, quảng bá sản phẩm linh hoạt về thời gian và địa điểm. Khách hàng không chỉ nhìn thấy sản phẩm mà còn có thể tìm hiểu về quy trình, nguồn gốc, xuất xứ, từ đó có thêm cơ sở lựa chọn.

1794717638577-3038053301767090315-3038053301767090315-e43d81b55b652eb7b2f805ca6d4939b6.jpg
Để thực hiện các phiên livestream bán nông sản, nhóm của Bùi Thị Hải Yến phải đến tận vườn của người dân

Điều đáng chú ý, những phiên livestream của HTX Bản Việt không chỉ phục vụ hoạt động kinh doanh riêng. HTX còn hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cho nhiều hộ dân và chủ thể OCOP trên địa bàn.

Với những hộ sản xuất nhỏ, có sản phẩm chất lượng nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng kênh bán hàng riêng, sự kết nối của HTX có thể trở thành cầu nối đưa hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng. Thay vì phải tự tìm kiếm thị trường, người sản xuất có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng thông qua hệ thống phân phối và truyền thông của đơn vị.

Ở góc độ giảm nghèo, đây là cách tiếp cận đáng chú ý. Bởi một trong những khó khăn của người dân nông thôn không chỉ nằm ở năng lực sản xuất mà còn ở khả năng tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đầu ra ổn định và nâng cao giá trị hàng hóa.

Dù vậy, Hải Yến cho rằng, việc livestream cũng gặp không ít khó khăn. Những ngày đầu, nhóm thực hiện livestream phải đến tận vườn để thực hiện, nhưng người dân chưa hiểu, thậm chí không cho đụng vào quả vì sợ hỏng. Bên cạnh đó, khi có đơn hàng, khâu vận chuyển là cả một vấn đề. Nhiều đơn bị hỏng, dập khiến nhóm phải bồi hoàn, thiệt hại nặng...

1794717638385-3038053301767090315-3038053301767090315-2f7ac8db175efdfa8f2f61551ddae45c.jpg
Bùi Thị Hải Yến tươi cười bên các sản phẩm nông nghiệp

Nhờ những buổi livestream, các sản phẩm nông sản của người dân địa phương đã lan tỏa đi khắp cả nước. Ví như, trước đây nói đến Na, khách hàng chỉ nghĩ đến Lạng Sơn, nhưng nay na Võ Nhai đã được quảng bá, cùng với chất lượng được khẳng định đã ăn sâu vào tiềm thức khách hàng. Vì thế, cây Na giờ đã thành cây trồng chủ lực của người dân Võ Nhai, góp phần giảm nghèo, tăng thu nhập.

Khi đầu ra được cải thiện, sản xuất có cơ hội duy trì ổn định hơn, người dân có thêm động lực đầu tư vào chất lượng sản phẩm. Ví như, với Na Võ Nhai, hiện nay người dân đã ứng dụng kỹ thuật, tăng năng suất, đưa Na từ 1 vụ/năm thành 2 vụ, thu nhập người dân vì thế cũng tăng hơn, Hải Yến chia sẻ.

Nâng giá trị nông sản, tạo việc làm tại quê hương

Sau hơn 3 năm hoạt động, HTX Bản Việt từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Hiện HTX có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao gồm: Cơm cháy chà bông Én Vàng, Cơm cháy gạo lứt Én Ngọc và Cơm cháy chay Mộc Hương.

Cùng với phát triển sản phẩm, HTX xây dựng cửa hàng trưng bày và giới thiệu nông sản vùng miền với diện tích hơn 150m2. Doanh thu khoảng 3 tỷ đồng, lợi nhuận gần 900 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương.

Đáng chú ý, việc tạo việc làm ngay tại địa phương giúp người lao động có thêm cơ hội thu nhập, hạn chế phải tìm kiếm việc làm xa quê.

904450162-1480543983953311-1645106464218257715-n.jpg
Bùi Thị Hải Yến giới thiệu các sản phẩm nông sản

Tuy nhiên, để những mô hình như vậy thực sự trở thành động lực giảm nghèo, điều quan trọng là khả năng mở rộng liên kết với các hộ sản xuất, nhất là những hộ còn khó khăn về vốn, kỹ thuật và thị trường. Việc hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia chuỗi cung ứng và tiếp cận các phương thức bán hàng hiện đại sẽ góp phần tăng hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể.

Với chị Hải Yến, giá trị của nông sản không chỉ nằm ở doanh thu hay số lượng sản phẩm bán ra. Điều quan trọng là làm thế nào để sản phẩm địa phương trở thành một phần trong đời sống tiêu dùng, mang theo câu chuyện văn hóa và bản sắc của vùng đất sản sinh ra nó.

Từ thực tế thị trường, HTX Bản Việt định hướng mở rộng các sản phẩm quà tặng đặc sản, kết nối những sản phẩm tiêu biểu của các vùng miền.

“Chúng tôi muốn gắn văn hóa với các sản phẩm đặc sản bản địa, kết nối văn hóa Thái Nguyên và Bắc Kạn sau sáp nhập để trong cùng một hộp quà đặc sản có dấu ấn của cả hai vùng đất”, chị Hải Yến chia sẻ.

Ý tưởng ấy không chỉ mở thêm hướng phát triển sản phẩm mà còn thể hiện cách tiếp cận mới trong khai thác giá trị nông sản. Mỗi sản phẩm có thể trở thành câu chuyện về vùng đất, con người, tập quán và văn hóa; qua đó tạo nên sự khác biệt trên thị trường, nâng cao khả năng tiêu thụ.

Trong thời gian tới, HTX Bản Việt định hướng phát triển theo mô hình ESG, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện chuỗi sản xuất - phân phối và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, kinh doanh.

1794718430545-3038053301767090315-3038053301767090315-8fa71792b49c39a99d2529f2e8ca2bd6.jpg
Ông Jason Bay - Giám đốc Quốc gia (thị trường Việt Nam) Tập đoàn Sea Limited tới thăm HTX Bản Việt.

Từ câu chuyện của HTX Bản Việt, các chuyên gia cho rằng giảm nghèo bền vững không chỉ bắt đầu từ hỗ trợ trước mắt, mà còn từ việc tạo điều kiện để người dân có việc làm, có thị trường, có khả năng phát triển sản xuất và tự chủ sinh kế.

Vì thế, những phiên livestream không đơn thuần là câu chuyện bán hàng trên môi trường số, mà còn là một cách mở lối cho nông sản, mở cơ hội cho người lao động và góp phần xây dựng kinh tế nông thôn phát triển bền vững.

Những nỗ lực trong phát triển kinh tế tập thể, nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế giúp người dân thoát nghèo, chị Bùi Thị Hải Yến đã được Trung ương Đoàn TNCS HCM trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX năm 2025.

Bên cạnh đó, HTX cũng được nhận nhiều bằng khen, giấy khen trong lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP.

HTX Bản Việt đã được UBND tỉnh Thái Nguyên và Sở Công thương Thái Nguyên giao vận hành gian hàng chung của tỉnh trên sàn thương mại Shopee Việt Nam và là gian hàng nông sản chung đầu tiên tại Việt Nam. Đến nay, HTX đã tổ chức trên 125 phiên live trên sàn shopee.

Đặc biệt, ông Jason Bay - Giám đốc Quốc gia (thị trường Việt Nam) Tập đoàn Sea Limited tới thăm HTX Bản Việt.

Đầu năm 2026, HTX Bản Việt ra mắt Bản Việt Quán và hoàn thiện hệ sinh thái 1 vòng nông sản đặc sản - từ bản đến bàn.

Mới đây, Bản Việt chính thức thành lập chuỗi cửa hàng nông sản - đặc sản bản địa vùng miền.

Xem thêm

#livestream nông sản #HTX Bản Việt #Thái Nguyên #Bùi Thị Hải Yến #Nông sản #Giảm nghèo bền vững #Sản phẩm OCOP #Thương mại điện tử

Cùng chuyên mục

Cà phê giúp người dân Sơn La vươn lên thoát nghèo

Cà phê giúp người dân Sơn La vươn lên thoát nghèo

TPO - Từ những nương ngô, sắn cho thu nhập bấp bênh, nhiều hộ dân ở Sơn La chuyển sang trồng cà phê, học kỹ thuật và tham gia hợp tác xã. Sinh kế mới giúp một số gia đình cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và thoát nghèo.

Đổi đời nhờ rẽ hướng trồng cam trên đất đồi

Đổi đời nhờ rẽ hướng trồng cam trên đất đồi

TPO - Từ những triền đồi từng chỉ trồng keo, bạch đàn hoặc canh tác kém hiệu quả, nhiều hộ dân ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn chuyển sang trồng cam. Hơn 30 năm bén rễ trên vùng đất này, cây cam không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng sinh kế mới, giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu trên chính quê hương mình.

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2.

Xã vùng sâu Lâm Đồng: Lấy nông nghiệp làm bệ đỡ, tạo sinh kế bền vững

TPO - Từ những mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đến hỗ trợ vốn vay, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng) đang từng bước tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh việc thay đổi tư duy sản xuất, phát huy nội lực người dân là yếu tố quan trọng để giảm nghèo bền vững.

Hồi sinh nghề xưa, đánh thức tiềm năng du lịch

Hồi sinh nghề xưa, đánh thức tiềm năng du lịch

TPO - Từ nghề dệt thổ cẩm, làm giấy dó từng đứng trước nguy cơ mai một, phụ nữ Dao Tiền ở xóm Sưng Bai, xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ đang tạo ra sản phẩm phục vụ du khách và thị trường. Các tổ hợp tác giúp chị em, trong đó có người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có thêm việc làm, thu nhập bên cạnh sản xuất nông nghiệp.

Người trẻ đánh thức giá trị cây chè, mở lối làm giàu dưới chân Tam Đảo

Người trẻ đánh thức giá trị cây chè, mở lối làm giàu dưới chân Tam Đảo

TPO - Không bắt đầu từ một sản phẩm xa lạ, Trần Ánh Việt lựa chọn khởi nghiệp bằng chính cây chè đã nuôi sống bao thế hệ người dân quê mình. Từ những đồi chè dưới chân Đông Tam Đảo đến các sản phẩm trà sáng tạo và du lịch cộng đồng, La Bằng (Thái Nguyên) đang từng bước đánh thức những giá trị bản địa, mở thêm sinh kế cho người dân.

Nghề thêu, dệt giúp phụ nữ Mông ở Tà Xùa vươn lên thoát nghèo

Nghề thêu, dệt giúp phụ nữ Mông ở Tà Xùa vươn lên thoát nghèo

TPO - Từ những nét vẽ sáp ong, sắc chàm trên vải lanh đến những đường thêu tỉ mỉ, nghề thủ công truyền thống của người Mông ở Tà Xùa (tỉnh Sơn La) đang dần được hồi sinh. Với tâm huyết và sự sáng tạo, chị Mùa Thị Tháy, Chủ tịch Hội LHPN xã Tà Xùa, đã vận động hội viên gìn giữ nghề, phát triển sản phẩm phục vụ du lịch, tạo sinh kế, giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo.

Đoàn viên trẻ đưa mô hình nuôi dúi về bản, giúp người dân thoát nghèo

Đoàn viên trẻ đưa mô hình nuôi dúi về bản, giúp người dân thoát nghèo

TPO - Từng thất bại khi gần một nửa đàn dúi đầu tiên bị chết, Vi Quang Đạt (SN 1992, trú bản Lưu Kiền, xã Tương Dương, Nghệ An) vẫn kiên trì tìm tòi, học hỏi để gây dựng mô hình nuôi dúi sinh sản. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, đoàn viên trẻ còn hướng dẫn 14 hộ dân trên địa bàn cùng xây dựng mô hình, mở ra hướng sinh kế mới ở vùng miền núi.

Đưa cây táo thành sinh kế giúp thanh niên xã Đại Sơn thoát nghèo.

Đưa cây táo thành sinh kế giúp thanh niên thoát nghèo

TPO - Với hơn 299 ha, sản lượng khoảng 8.000 tấn mỗi năm, cây táo mở ra cơ hội để thanh niên xã vùng cao xã Đại Sơn, thành phố Bắc Ninh lập nghiệp, giảm nghèo và phát triển kinh tế ngay trên quê hương.

Cán bộ người Mông giúp bà con vùng cao tìm hướng thoát nghèo

Cán bộ người Mông giúp bà con vùng cao tìm hướng thoát nghèo

TPO - Từ những buổi tuyên truyền bằng tiếng Mông đến hướng dẫn chăn nuôi, sản xuất, bà Mua Thị Máy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Minh và các cán bộ cơ sở ở xã Yên Minh, Tuyên Quang đang giúp người dân vùng cao tiếp cận kiến thức, tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp.

Du lịch cộng đồng mở lối giảm nghèo cho đồng bào Cơ Tu

Du lịch cộng đồng mở lối giảm nghèo cho đồng bào Cơ Tu

TPO - Du lịch cộng đồng không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Cơ Tu mà còn mở thêm sinh kế, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân. Báo Tiền Phong phỏng vấn chị Đinh Thị Thìn (SN 1989) – là người Cơ Tu gắn bó lâu năm và tiên phong phát triển du lịch cộng đồng tại làng Bhờ Hôồng (thôn A Păng, xã Sông Kôn, TP. Đà Nẵng) về nỗ lực đưa những giá trị văn hóa bản địa trở thành nguồn lực giảm nghèo bền vững.

Tổ chức Đoàn đồng hành cùng thanh niên nghèo phát triển kinh tế

Tổ chức Đoàn đồng hành cùng thanh niên nghèo phát triển kinh tế

TPO - Hỗ trợ con giống, cây giống và nguồn lực sản xuất ban đầu, Tỉnh Đoàn Nghệ An đang triển khai trao mô hình sinh kế tại các xã miền núi, biên giới nhằm tiếp sức cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải cho hay, không chỉ trao tặng nguồn lực, tổ chức Đoàn còn đặt mục tiêu đồng hành, hướng dẫn và giám sát để mỗi mô hình thực sự trở thành điểm khởi đầu cho hành trình thoát nghèo bền vững.

Phụ nữ Gia Rai giữ nghề truyền thống, tạo sinh kế gia đình

Phụ nữ Gia Rai giữ nghề truyền thống, tạo sinh kế gia đình

TPO - Không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nghề dệt thổ cẩm đang từng bước mang lại việc làm, thu nhập cho phụ nữ Gia Rai ở xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk). Từ những khung cửi được khôi phục, những đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ đang làm ra các sản phẩm thủ công mang giá trị văn hóa, mở thêm hướng phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Lão nông 68 tuổi hồi sinh đồi sim tím, mở lối du lịch xanh

Lão nông 68 tuổi hồi sinh đồi sim tím, mở lối du lịch xanh

TPO - Từ những triền đồi keo, tràm kém hiệu quả trên núi Hòn Ngang, ông Trần Văn Biển ở tỉnh Gia Lai kiên trì gây dựng vườn sim hơn 1.200 gốc. Không chỉ tìm hướng sinh kế mới từ loài cây bản địa, lão nông còn mở lối phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa cộng đồng người Ba Na.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe