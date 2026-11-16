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Pháp luật

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Tài xế ô tô tông văng cô gái, kéo lê xe máy rồi bỏ đi: 'Tôi hoảng loạn nên không dừng lại'

Nguyễn Ngọc

TPO - Tài xế ô tô tông văng cô gái trên Quốc lộ 1A ở Quảng Ngãi thừa nhận đã rời hiện trường vì "hoảng loạn", gửi lời xin lỗi nạn nhân.

Video ô tô tông văng cô gái, kéo lê xe máy tóe lửa rồi bỏ đi. Nguồn: Cục CSGT

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ ô tô va chạm xe máy trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Thọ Phong), khiến một phụ nữ bị thương. Sau tai nạn, tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Trước đó, ngày 14/11, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội và đơn trình báo của người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, truy tìm tài xế.

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Hiện trường vụ va chạm.

Chỉ sau hơn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội và hơn một giờ kể từ khi nhận đơn trình báo, lực lượng CSGT phối hợp Công an phường Trương Quang Trọng xác định được người điều khiển ô tô liên quan.

Người điều khiển ô tô được xác định là ông T.T.H. (SN 1979, trú phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi), lái xe mang BKS 76A-22.xx9.

Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận điều khiển ô tô xảy ra va chạm với xe máy vào chiều tối 13/11, tại Km1051+100 Quốc lộ 1, sau đó rời khỏi hiện trường và không trình báo ngay với cơ quan chức năng.

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Ông T.T.H., người điều khiển xe ô tô làm việc với cơ quan công an.

Ông H. trình bày, chiều 13/11, sau khi kết thúc ca làm tại công ty, ông điều khiển ô tô về nhà. Khi đến đoạn Quốc lộ 1 (qua xã Thọ Phong), xe của ông xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều.

“Lúc xảy ra va chạm, do quá hoảng loạn nên tôi đã tiếp tục điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường, không dừng lại hỗ trợ người bị nạn. Việc rời hiện trường, không hỗ trợ nạn nhân là hành vi sai trái, tôi gửi lời xin lỗi đến người bị nạn cùng gia đình”, ông H. trình bày.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên, Đại tá Vũ Thanh Giang - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy là hành vi đáng lên án.

Theo Đại tá Giang, khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện phải dừng xe, bảo vệ hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và trình báo cơ quan chức năng theo quy định. Tuyệt đối không bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm.

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Ông H. trình bày, lúc xảy ra va chạm, do quá hoảng loạn nên đã tiếp tục điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Lái xe gây tai nạn hoặc liên quan đến vụ tai nạn chỉ được có mặt ở 3 vị trí: Tại hiện trường vụ tai nạn; tại bệnh viện hoặc cơ sở chữa bệnh (đối với trường hợp phải đưa nạn nhân đi cấp cứu hoặc tự thân cũng bị thương tích phải đi cấp cứu), và tại cơ quan công an hoặc UBND nơi gần hiện trường vụ tai nạn giao thông nhất.

Mọi trường hợp không có mặt tại 3 vị trí trên đều được xem là trốn khỏi hiện trường. Theo quy định tại khoản 8 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại nghị định 238/2026/NĐ-CP), mức phạt từ 16 – 18 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe (đối với ô tô).

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi bỏ chạy sau tai nạn còn có thể được xem xét khi xác định trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 15/11, anh B.V.N. (SN 1990, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã làm đơn trình báo công an, đề nghị điều tra vụ tai nạn khiến vợ anh là chị C.T.T.L. (SN 1996) bị thương.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, ô tô màu trắng tông mạnh vào phía sau xe máy do chị L. điều khiển. Cú va chạm khiến chị bị hất văng xuống đường, trong khi xe máy bị ô tô kéo lê, tóe lửa. Sau tai nạn, chị L. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo anh N., vụ tai nạn khiến vợ anh bị chấn động mạnh ở vùng đầu, nhiều vị trí trên cơ thể xây xát, tinh thần hoảng loạn.

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#Quảng Ngãi #Tai nạn giao thông #Bỏ chạy sau tai nạn #An toàn giao thông #Cảnh sát giao thông

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