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Hai dự án 43 tỷ đồng ở Quảng Trị sai từ dự toán đến nghiệm thu

Hoàng Nam

TPO - Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện hai dự án có tổng mức đầu tư 43 tỷ đồng tính thừa, tính trùng khối lượng từ khâu lập dự toán. Sai sót kéo dài đến khi nghiệm thu, thanh toán, dẫn đến số tiền phải thu hồi hơn 560 triệu đồng.

Tính thừa khối lượng từ khâu lập dự toán

Hai công trình được thanh tra là Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh và Đường giao thông vào thác Ba Vòi, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư. Đơn vị này hiện là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh (Ban QLDA).

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Đường giao thông vào thác Ba Vòi.

Dự án Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh tại phường Nam Đông Hà có tổng mức đầu tư 23 tỷ đồng, gồm khối nhà 3 tầng với diện tích sàn khoảng 2.040 m² và các hạng mục phụ trợ. Dự án Đường giao thông vào thác Ba Vòi có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, xây dựng tuyến đường bê tông dài 1,5 km, rộng 5 m, qua địa bàn hai xã Hướng Hiệp và Hướng Phùng.

Theo kết luận thanh tra, hồ sơ dự toán của cả hai dự án có những phần việc được tính thừa hoặc tính trùng so với bản vẽ thiết kế. Khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, Ban QLDA chưa rà soát kịp thời để phát hiện và điều chỉnh đầy đủ các sai sót.

Đến khâu thi công, nghiệm thu, Ban QLDA, tư vấn giám sát và các nhà thầu tiếp tục thiếu kiểm tra, đối chiếu với khối lượng thực tế. Các sai sót về khối lượng dẫn đến nghiệm thu, thanh toán sai hơn 519 triệu đồng. Ngoài ra, một số phần việc thi công khác thiết kế nhưng chưa được điều chỉnh khi nghiệm thu, thanh toán, làm phát sinh thêm hơn 41 triệu đồng.

Tổng số tiền nghiệm thu, thanh toán sai tại hai dự án là 560,573 triệu đồng, trong đó Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh hơn 445 triệu đồng, đường vào thác Ba Vòi hơn 115 triệu đồng.

Giường vận động viên bị gãy, tủ cơm chưa có điện

Tại công trình Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh, thanh tra còn phát hiện hồ sơ hoàn công thiếu bản vẽ, một số nội dung chưa phù hợp với thực tế thi công. Sau khi đưa vào sử dụng, có giường ngủ của vận động viên bị gãy. Một số thiết bị nhà bếp lắp sai vị trí thiết kế, còn tủ cơm loại 30 kg chưa thể vận hành vì thiếu nguồn điện 380 V.

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Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh Quảng Trị với nhiều sai phạm bị phát hiện.

Với tuyến đường vào thác Ba Vòi, hợp đồng quy định gói thầu xây dựng phải hoàn thành, bàn giao vào tháng 11/2024. Tuy nhiên, đến tháng 6 và tháng 7/2024 mới có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Việc chậm giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến dự án phải gia hạn đến năm 2026. Thanh tra xác định Ban QLDA có trách nhiệm lớn trong việc phối hợp, theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Tại thời điểm thanh tra, từ tháng 7 đến tháng 9/2026, cả hai công trình đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và vẫn chưa quyết toán dự án hoàn thành.

Ban quản lý dự án đã nộp đủ số tiền bị thu hồi

Thanh tra tỉnh Quảng Trị xác định trách nhiệm trước hết thuộc về Ban QLDA trong công tác quản lý, kiểm tra và tổ chức thực hiện dự án. Các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát, nhà thầu thi công và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm về những thiếu sót thuộc phần việc của mình.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định thu hồi 560,573 triệu đồng. Ban QLDA đã nộp đủ số tiền này. Thanh tra tỉnh đồng thời yêu cầu Ban rà soát trách nhiệm đối với từng sai phạm, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân liên quan qua các thời kỳ.

Riêng tại Nhà ở vận động viên năng khiếu tỉnh, Ban QLDA phải chỉ đạo lập lại bản vẽ hoàn công phù hợp với thực tế, khắc phục các vấn đề về chất lượng và lắp đặt thiết bị nội thất trong thời gian bảo hành, đồng thời hoàn thiện và trình hồ sơ quyết toán đúng thời hạn.

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#Thanh tra #sai phạm dự án #Quảng Trị #nhà ở vận động viên #đường vào thác Ba Voi #thu hồi ngân sách

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