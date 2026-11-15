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Khánh Hòa: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm phụ nữ lớn tuổi

Phùng Quang

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Long (sinh năm 1987, trú tại phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi hiếp dâm một phụ nữ lớn tuổi.

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Long (sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”, quy định tại khoản 1, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan công an tống đạt quyết định bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Anh Long.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 1/10/2026, Nguyễn Anh Long đã có hành vi hiếp dâm một phụ nữ lớn tuổi, bị hạn chế khả năng vận động, trú tại phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, với thời hạn tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Anh Long.

Đáng chú ý, qua xác minh, Nguyễn Anh Long có 3 tiền án. Cụ thể, năm 2005, bị kết án về tội “Cướp tài sản” và tội “Hiếp dâm”; năm 2009, bị kết án về tội “Trộm cắp tài sản”; năm 2017, bị kết án về tội “Hiếp dâm”. Ngoài ra, bị can không có nghề nghiệp ổn định, nơi cư trú không rõ ràng.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Khánh Hòa phê chuẩn, các quyết định tố tụng nêu trên đã được cơ quan chức năng tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Bị can sau đó được áp giải đến Phân trại tạm giam Phan Rang – Tháp Chàm, Công an tỉnh Khánh Hòa để phục vụ công tác điều tra.

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#Công an tỉnh Khánh Hòa #Hiếp dâm #phụ nữ lớn tuổi

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