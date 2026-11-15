Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Tổng thống Mỹ Trump thay đổi tính toán, cân nhắc xuống thang với Iran?

Minh Hạnh

TPO - Theo ba nguồn thạo tin, trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các cố vấn cấp cao rằng ông có thể tạm hoãn việc tấn công Iran, với điều kiện Mỹ không phải đối mặt với bất kỳ hành động khiêu khích mới nào từ Tehran hoặc lực lượng Houthi tại Yemen.

ngvgv3gonvkihh2brj4buyuu64.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Trump liên tục đưa ra các thông điệp trái ngược: vừa cảnh báo leo thang xung đột bằng các đợt tấn công mới, vừa cân nhắc giảm bớt các hành động thù địch. Theo các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức, dường như ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách thức giải quyết cuộc xung đột vốn không được lòng người dân Mỹ này.

Nhưng trong các cuộc họp gần đây với các cố vấn an ninh quốc gia và sau một loạt các cuộc họp giao ban tình báo, Tổng thống Trump đã thực sự cân nhắc việc hoãn các cuộc tấn công, nguồn tin giấu tên cho biết.

Ông cũng bày tỏ sự cảm thông với các đồng minh trong khu vực, những quốc gia đã đề nghị Mỹ không quay trở lại một cuộc xung đột toàn diện.

"Tôi có thể chấm dứt nó ngay lập tức, nhưng theo yêu cầu của các quốc gia mà tôi muốn bảo vệ, chúng tôi đang làm điều đó theo cách lâu hơn một chút, văn minh hơn một chút”, ông Trump nói với nhà bình luận Stephen A. Smith hôm 12/11.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin này.

Xung đột Mỹ - Iran được xem là một trong những lý do dẫn đến thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước. Trong một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện ngay trước cuộc bầu cử ngày 3/11, 55% người Mỹ được hỏi cho rằng cuộc chiến không đáng với cái giá phải trả.

Lời đề nghị từ Ả-rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ

Trong các cuộc điện đàm hai tuần qua, Tổng thống Trump đã hỏi ý kiến ​​Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Cả hai lãnh đạo đều kêu gọi ông không nối lại các cuộc tấn công vào Iran, theo một quan chức cấp cao của Mỹ và một nguồn thạo tin. Tuy nhiên, họ cho biết ông Trump không đưa ra cam kết nào.

Ông Trump nói với Thái tử bin Salman vào ngày 31/10 rằng ông đang lên kế hoạch tấn công Iran sau cuộc bầu cử, nhưng Thái tử đã đề nghị ông hoãn lại, lập luận rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran đang phát huy tác dụng, hai nguồn thạo tin tiết lộ.

Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin này.

Cùng lúc đó, ông Trump đã nói chuyện với ông Erdogan ba lần kể từ ngày 28/10, theo văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Bản tóm tắt chính thức từ cuộc gọi ngày 7/11 nhấn mạnh rằng căng thẳng giữa Iran và Mỹ cần phải chấm dứt.

Các cơ quan tình báo Mỹ đã đánh giá rằng lệnh phong tỏa hải quân và các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ đang gây tổn hại cho nền kinh tế Iran và sẽ tiếp tục gây áp lực lên Tehran.

Ngoài lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào Iran, quân đội Mỹ cũng đang tìm cách ngăn chặn vũ khí và các mặt hàng bị trừng phạt khác xâm nhập nước này bằng đường bộ hoặc qua Biển Caspi.

Các phương án quân sự

Trong lúc đó, quân đội Mỹ vẫn sẵn sàng leo thang nếu cần thiết, ba nguồn thạo tin cho biết.

Một tàu sân bay thứ ba sẽ di chuyển đến Trung Đông trong những ngày tới để thay thế một trong hai tàu hiện đang hoạt động trong khu vực, nhưng cả ba tàu sân bay có thể ở lại nếu cần.

Ông Trump có thể chọn cách ném bom các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran, một trong những nguồn tin tiết lộ. Nhưng Mỹ đã tấn công các cơ sở này, và không rõ liệu các cuộc tấn công tiếp theo có thành công hay không.

Các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá các cuộc tấn công mới sẽ không làm thay đổi đáng kể yêu cầu của Iran trong các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên theo một quan chức Mỹ, các quan chức Israel vẫn tiếp tục vận động chính quyền Mỹ thực hiện thêm một chiến dịch quân sự nữa.

Trong tuần này, ông Trump ám chỉ rằng Mỹ đã đạt được những gì có thể thông qua các cuộc đàm phán, nhưng không cho biết liệu ông có nối lại các cuộc tấn công hay không.

“Chúng ta không cần một thỏa thuận với Iran”, ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 12/11. “Chúng ta đã nắm giữ tiền của họ, hàng trăm tỷ đô la, và chúng ta cũng đang kiểm soát eo biển của họ!”.

Reuters

Xem thêm

#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Iran #Mỹ #xung đột Mỹ - Iran

Cùng chuyên mục

Ukraine tập kích Nga bằng hàng ngàn UAV khi đàm phán chuyển hướng

Ukraine tập kích Nga bằng hàng ngàn UAV khi đàm phán chuyển hướng

TPO - Ukraine vừa phóng gần 1.200 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu của Nga trong đêm, đánh dấu một trong những cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhất của nước này kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước nổ ra cách đây gần 5 năm.

Đào thăm dò tìm hài cốt liệt sĩ trong rừng cao su tại TPHCM

Đào thăm dò tìm hài cốt liệt sĩ trong rừng cao su tại TPHCM

TPO - Căn cứ thông tin tài liệu trận đánh và tọa độ của đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh cung cấp, cùng sự đối chiếu thực địa của các chuyên gia, lực lượng tìm kiếm đã tiến hành đào thăm dò tại 3 vị trí với tổng diện tích hàng trăm mét vuông.

Iran tuyên bố khai hỏa nhằm vào radar Mỹ ở Bahrain

Iran tuyên bố khai hỏa nhằm vào radar Mỹ ở Bahrain

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên vào các khí tài quân sự của Mỹ tại một quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9.

Nghi vấn Thủ tướng Israel Netanyahu muốn tấn công Iran để giữ quyền lực

Nghi vấn Thủ tướng Israel Netanyahu muốn tấn công Iran để giữ quyền lực

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo phe đối lập Gadi Eisenkot đang bất đồng gay gắt về khả năng mở một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Ông Eisenkot lo ngại Thủ tướng Netanyahu có thể viện lý do an ninh để tiếp tục chiến dịch quân sự, qua đó trì hoãn quá trình chuyển giao quyền lực.

TPHCM tiếp nhận thiết bị ‘siêu âm’ lòng đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

TPHCM tiếp nhận thiết bị ‘siêu âm’ lòng đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

TPO - Các máy radar xuyên đất là thiết bị hiện đại có khả năng khảo sát, phát hiện các cấu trúc dưới lòng đất, hỗ trợ khoanh vùng những khu vực nghị ngờ có hài cốt liệt sĩ. Qua đó góp phần giảm phạm vi đào tìm, tiết kiệm nhân lực, thời gian và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm.

Mỹ: Tàu viễn dương huyền thoại ra khơi lần cuối rồi chìm xuống đáy Vịnh Mexico

Mỹ: Tàu viễn dương huyền thoại ra khơi lần cuối rồi chìm xuống đáy Vịnh Mexico

TPO - Con tàu viễn dương nổi tiếng SS United States - tàu chở khách lớn nhất từng được đóng tại Mỹ và cũng là con tàu nhanh nhất thế giới - đã được đưa xuống đáy biển gần Florida vào ngày 11/11. Đây là một kế hoạch đánh chìm có chủ đích nhằm biến con tàu này thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới.

Ukraine ráo riết tìm tên lửa Patriot, châu Âu còn bao nhiêu để viện trợ?

Ukraine ráo riết tìm tên lửa Patriot, châu Âu còn bao nhiêu để viện trợ?

TPO - Ukraine đang ráo riết tìm kiếm tên lửa Patriot để đối phó các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga, với nhu cầu lên tới 300 quả trong mùa đông tới. Tuy nhiên, khi hợp đồng mua 500 tên lửa PAC-3 MSE từ Mỹ có thể phải chờ đến sau năm 2030, Kiev đang đặt kỳ vọng vào kho dự trữ của các đồng minh châu Âu.

Nga tiết lộ kết quả cuộc đàm phán ba bên về Ukraine

Nga tiết lộ kết quả cuộc đàm phán ba bên về Ukraine

TPO - Sau hai ngày đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, trưởng đoàn Nga, ông Vladimir Medinsky cho biết các bên đã tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề, đồng thời đạt thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn mới. Tuy nhiên, bất đồng vẫn tồn tại, đặc biệt liên quan đến vấn đề an ninh châu Âu và vai trò của các nước phương Tây.

Đặc công luyện ngày đêm cho màn võ thuật đặc biệt tại sân bay Gia Lâm

Đặc công luyện ngày đêm cho màn võ thuật đặc biệt tại sân bay Gia Lâm

TPO - Từ nhào lộn qua vòng lửa đến võ quạt, đối kháng một người với nhiều người, bộ đội Đặc công đang tập luyện cả ban đêm để chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Bên cạnh những đòn thế chiến đấu là màn đồng diễn quy mô lớn và các bài võ cổ truyền giới thiệu tới bạn bè quốc tế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe