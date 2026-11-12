Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Putin sẵn sàng đối thoại với lãnh đạo châu Âu

TPO - Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với các nhà lãnh đạo châu Âu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về Ukraine tại Abu Dhabi vừa kết thúc và hai đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Moscow để tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Phát biểu trước báo giới hôm thứ Tư (11/11), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn sẵn sàng đối thoại với các nhà lãnh đạo châu Âu.

Phát biểu này được đưa ra ngay sau khi vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi kết thúc. Trong khi các phái đoàn đại diện của Moscow, Kiev và Washington tiến hành thảo luận, đại diện châu Âu vẫn đứng ngoài tiến trình đàm phán chính thức, dù đã tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để gặp riêng các quan chức Mỹ và Ukraine.

"Tổng thống Putin luôn khẳng định và tiếp tục duy trì lập trường sẵn sàng tiếp xúc với tất cả các bên, kể cả châu Âu", ông nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây để ngỏ khả năng nối lại đối thoại trực tiếp với Moscow tại Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra ngày 14 - 15/12 tại Florida, Mỹ.

"Nếu ông Putin có mặt ở đó, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với ông ấy", Thủ tướng Đức cho biết vào tuần trước.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin vẫn chưa quyết định có tham dự sự kiện này hay không.

Nga chưa muốn đưa châu Âu vào bàn đàm phán Ukraine

Liên quan đến vai trò của châu Âu trong tiến trình hòa bình Ukraine, ông Peskov cho biết Moscow không loại trừ khả năng xem xét sự tham gia của các nước này ở giai đoạn sau. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Điện Kremlin, những tuyên bố hiện tại từ phía châu Âu chưa cho thấy mong muốn thực sự đóng góp vào tiến trình hòa bình.

"Hiện tại, những tuyên bố chúng tôi nghe được từ phía châu Âu không cho thấy bất kỳ mong muốn nào của họ trong việc đóng góp vào tiến trình hòa bình", ông nói.

Trước đó, trợ lý Tổng thống Nga kiêm trưởng đoàn đàm phán Vladimir Medinsky cũng chỉ trích các chính phủ phương Tây tiếp tục viện trợ tài chính và vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này góp phần kéo dài xung đột. Ông khẳng định Moscow đến nay chưa nhận được đề xuất hòa bình cụ thể nào từ các nước châu Âu.

Nga từ lâu phản đối yêu cầu ngừng bắn vô điều kiện mà một số nước phương Tây ủng hộ, cho rằng khoảng thời gian này có thể giúp Ukraine củng cố lực lượng và tái vũ trang.

Đặc phái viên Mỹ thăm Moscow sau cuộc đàm phán ba bên

Trong một diễn biến liên quan, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến tới Moscow ngày 12/11 để gặp Tổng thống Vladimir Putin, sau khi kết thúc hai ngày đàm phán ba bên tại Abu Dhabi.

Phát biểu sau cuộc đàm phán tại UAE, ông Kushner cho biết: "Ngày mai, ông Steve Witkoff và tôi dự định sẽ đến Moscow để gặp Tổng thống Putin".

Ông tin vẫn còn cơ hội để đạt được tiến triển trong một số vấn đề được nêu ra trong các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi. Đồng thời mô tả các cuộc đàm phán là rất thực chất, khi các bên đề cập đến toàn bộ những vấn đề quan trọng.

Theo ông, một thỏa thuận cuối cùng sẽ không thể đạt được nếu không giải quyết được các tranh chấp lãnh thổ. Moscow từ lâu đã nhấn mạnh rằng một thỏa thuận lâu dài phải giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng.

Ông Kushner cho biết cuộc gặp sắp tới với ông Putin cũng sẽ thảo luận về khả năng đưa các nước châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán trong tương lai.

Các đại diện châu Âu vẫn đứng ngoài các cuộc đàm phán ba bên, mặc dù họ đã gặp riêng các quan chức Mỹ và Ukraine hôm thứ Ba. Moscow đã đặt câu hỏi về sự đóng góp của họ và cáo buộc các chính phủ châu Âu làm suy yếu các thỏa thuận hòa bình trước đó và kéo dài cuộc chiến thông qua việc tiếp tục cung cấp vũ khí.

Sau chuyến thăm Moscow, ông Kushner và ông Witkoff dự kiến sẽ đến Dublin để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.