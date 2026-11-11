Hàng trăm trường học tại Ý phải sơ tán vì đe dọa đánh bom

TPO - Bộ trưởng Giáo dục Ý cho biết, ít nhất 300 trường học tại nước này đã phải sơ tán vào ngày 11/11 sau khi nhận được cùng một lời đe dọa đánh bom.

Một trường học ở Maleo (Ý). (Ảnh: Reuters)

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh châu Âu đang ngày càng lo ngại về các mối đe dọa được gọi là “chiến tranh hỗn hợp”, vốn đã nhắm vào các siêu thị, ngân hàng máu, hệ thống kiểm soát không lưu và các đài truyền hình.

Bộ trưởng Giáo dục Ý Giuseppe Valditara chia sẻ với kênh truyền hình La7, rằng có 300 trường học bị ảnh hưởng bởi lời đe dọa đánh bom, đồng thời cho biết con số này có thể còn tăng thêm.

"Trước tình hình cảnh báo đánh bom trên toàn quốc, chúng tôi xin thông báo rằng tất cả học sinh đã được đưa đến khu vực an toàn và vẫn đang được quản lý dưới sự giám sát của đội ngũ giáo viên”, một trường học ở Rome thông báo tới các phụ huynh.

Theo một nguồn tin chính phủ, email đe dọa đánh bom được ký tên Mikhail Andropov. Cũng chính người này đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các email đe dọa đặt bom được gửi hôm 6/11 tới các tòa soạn báo tại Ireland và Bulgaria.

Một phát ngôn viên cảnh sát Rome cho biết, lực lượng cảnh sát Ý đang tiến hành điều tra vụ việc.

Cùng ngày, một số trường học tại Ireland, Bắc Ireland và Scotland cũng phải đối mặt với các lời đe dọa tương tự, dẫn đến việc sơ tán tại một số nơi. Giới chức Anh cho biết những lời đe dọa này được xác định là tin giả.

Các sự việc này diễn ra sau một loạt lời đe dọa đánh bom nhắm vào các hãng hàng không tuần trước, khiến nhiều máy bay phải hạ cánh khẩn cấp và gây gián đoạn hoạt động hàng không.