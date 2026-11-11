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Pháp luật

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Khởi tố giang hồ mạng Bình trọc

Thanh Hà

TPO - Công an Hà Nội đã khởi tố "Bình Trọc" - một giang hồ mạng thường xuyên đăng tải các clip xoay quanh chủ đề đạo lý, đi thu nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Bình (tức “Bình Trọc”, SN 1973, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

"Bình Trọc" - một cái tên quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội từ những năm 2017 đến nay. Đáng chú ý trang Tiktok của giang hồ mạng này có khoảng 22.000 người theo dõi. Nhiều clip của Bình xoay quanh chủ đề đạo lý, đi thu nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

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Nguyễn Thái Bình (tức “Bình Trọc”) tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2023, Bình và Nguyễn Thị Hải thỏa thuận cho anh B.M.C. vay 400 triệu đồng, bao gồm cả khoản nợ cũ của anh C. với Hải. Bình đứng tên cho vay với lãi suất 10%/tháng, tương đương 40 triệu đồng.

Khi giao tiền, Bình khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi. Bình yêu cầu anh C. viết giấy nhận 400 triệu đồng, trong đó ghi số tiền này là tiền đặt cọc để xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang.

Từ tháng 5 đến tháng 11/2023, anh C. chuyển cho Bình tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi. Bình chuyển cho Hải 175 triệu đồng và giữ lại 105 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, “Bình Trọc” đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời thừa nhận việc sản xuất, đăng tải nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ theo dõi và ủng hộ các nội dung này.

Qua vụ án này, một lần nữa, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dùng mạng xã hội, nhất là các bạn trẻ, cần chọn lọc nội dung theo dõi và chia sẻ, tránh cổ súy những clip tô vẽ hình ảnh “giang hồ”, đề cao lối hành xử lệch chuẩn. Hành vi lợi dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế, cổ súy hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định.

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#Bình Trọc #Công an thành phố Hà Nội #Cho vay lãi nặng #Tội phạm tài chính #Mạng xã hội #Giang hồ mạng

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