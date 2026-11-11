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Pháp luật

Xử phúc thẩm vụ học viên tử vong sau hai ngày nhập học

Hoàng Dương

TPO - Không đồng ý với mức án sơ thẩm, gia đình học viên bị đánh tử vong sau 2 ngày vào Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà đã kháng cáo. Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm sáng 11/11.

Trước đó, ngày 17/6/2026, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Duy Công 48 tháng tù; Nguyễn Hữu Anh Đức, Ngô Trần Hữu Thắng và Phạm Đức Hiền, mỗi bị cáo 33 tháng tù. Nguyễn Trường Giang bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng. Các bị cáo cùng bị xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.

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Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm sáng 17/6.

Theo bản án sơ thẩm, Công, Đức, Thắng và Hiền liên quan đến vụ đánh Phạm Hải Nam tử vong. Riêng Giang bị xét xử về hành vi tham gia đánh anh Bùi Tiến Mạnh bị thương, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 2%, xảy ra ngày 19/12/2025 tại cùng trung tâm.

Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm xác định các bị cáo không có ý thức tước đoạt tính mạng bị hại, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, ngày 21/12/2025, Phạm Hải Nam (SN 2008, trú phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh) được gia đình đưa đến cơ sở 2 Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tại phường An Sinh. Trong thời gian ở đây, do bị cho là không chấp hành nội quy, Nam nhiều lần bị nhân viên và học viên đánh.

Khoảng 8h30 ngày 23/12/2025, Nam bị đưa vào văn phòng trung tâm và tiếp tục bị hành hung. Sau đó, nạn nhân được đưa về phòng số 4, bị yêu cầu viết bản kiểm điểm.

Tại phòng này, Công dùng tay, chân và ống nhựa đánh Nam. Khi Nam tìm cách chạy ra cửa, Công yêu cầu Đức và Thắng giữ lại, rồi dùng dây trói hai tay nạn nhân vào thành giường tầng, trói một chân vào cửa sổ.

Khoảng 10h cùng ngày, thấy Nam có biểu hiện bất thường, một số người tại trung tâm đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều cấp cứu. Đến 14h55, Nam tử vong.

Kết luận giám định xác định nguyên nhân tử vong là suy hô hấp do các thương tích vùng lưng gây đụng dập, chảy máu nhu mô phổi, phù phổi và chảy máu phế nang.

Khi đánh giá vai trò từng bị cáo, HĐXX sơ thẩm xác định Công tham gia tích cực nhất; Đức, Thắng và Hiền tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức. Thời điểm phạm tội, các bị cáo đều dưới 18 tuổi. Việc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường được xem xét khi quyết định hình phạt.

Về dân sự, bản án sơ thẩm ghi nhận gia đình Nam yêu cầu bồi thường hơn 2,38 tỷ đồng. Gia đình Công đã bồi thường 100 triệu đồng; gia đình Đức, Thắng và Hiền, mỗi gia đình bồi thường 20 triệu đồng.

Theo đề nghị của đại diện gia đình Nam tại phiên sơ thẩm, tòa chưa giải quyết phần bồi thường đối với nạn nhân, để xem xét khi xét xử những người đã thành niên có liên quan.

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#vụ học viên tử vong #xét xử phúc thẩm #Trung tâm Hải Hà #Phạm Hải Nam #Quảng Ninh #cố ý gây thương tích

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