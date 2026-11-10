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Pháp luật

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Đề nghị điều tra vụ Công ty CP Tập đoàn Dương Đông hạch toán âm 123 triệu lít xăng dầu

Thanh Hà

TPO - Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông hạch toán âm 123 triệu lít xăng dầu, tổng giá trị chênh lệch tương đương khoảng 2.078 tỷ đồng; vi phạm quy định về kế toán và có dấu hiệu trốn thuế bảo vệ môi trường với số tiền khoảng 720 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông.

Qua thanh tra phát hiện công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong hoạt động mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu); vi phạm quy định về kế toán. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có hành vi kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường không đúng quy định, có dấu hiệu trốn thuế.

Hạch toán âm 123 triệu lít xăng dầu

Theo kết luận, qua kiểm tra, xác minh thực tế tại 16 kho và dữ liệu tồn kho trên phần mềm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông cung cấp, đoàn thanh tra phát hiện số tồn lũy kế cuối kỳ ngày 31/3/2026 trên phần mềm kế toán thể hiện kho nguồn hàng bị hạch toán âm khoảng 123 triệu lít xăng dầu.

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Kho chứa xăng dầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông. Ảnh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông

Cụ thể, số liệu nhập, xuất xăng dầu được hạch toán trên báo cáo tài chính lớn hơn số liệu nhập, xuất thể hiện tại bảng kê hóa đơn và tờ khai hải quan đã kê khai thuế. Trong đó, lượng hàng nhập lớn hơn khoảng 21 triệu lít, lượng hàng xuất lớn hơn khoảng 102 triệu lít.

Tổng giá trị chênh lệch tương đương khoảng 2.078 tỷ đồng, với giá vốn ước tính 16.900 đồng/lít. Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán (xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật).

Ngoài ra, từ năm 2022 đến tháng 3/2026, Công ty Dương Đông kê khai mua, bán xăng dầu với một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu); sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Điển hình, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình đã mua của Công ty Dương Đông khoảng 114 triệu lít xăng dầu.

Doanh nghiệp này sử dụng 4.692 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, thể hiện việc mua xăng dầu từ 12 công ty không có hoạt động kinh doanh thực tế, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu. Tổng lượng xăng dầu thể hiện trên các hóa đơn này khoảng 2,6 tỷ lít, được sử dụng để hợp thức hóa số lượng khoảng 2,8 tỷ lít xăng dầu bán ra.

Từ tháng 1/2025 đến ngày 30/6/2026, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P xuất hóa đơn thể hiện đã bán khoảng 93 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 1.650 tỷ đồng và thu tiền của khách hàng.

Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2026, doanh nghiệp này vẫn chưa giao 57,6 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trong khi lượng hàng tồn kho thực tế tại hai kho thuê chỉ còn khoảng 15.670 lít dầu. Trong thời gian này, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P đã mua khoảng 55 triệu lít và bán khoảng 66 triệu lít xăng dầu với Công ty Dương Đông.

Tại Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, trong giai đoạn từ năm 2022 đến ngày 30/6/2026, lượng xăng dầu tồn kho trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính có sự chênh lệch với số liệu kiểm kê thực tế tại các kho thuê. Tổng giá trị chênh lệch khoảng 675 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đã mua khoảng 38,6 triệu lít và bán khoảng 468 triệu lít xăng dầu với Công ty Dương Đông.

Tương tự, từ năm 2022 đến tháng 3/2026, Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương khoảng 2.841,8 tỷ đồng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Doanh nghiệp này đã mua khoảng 53 triệu lít và bán khoảng 3,6 triệu lít xăng dầu với Công ty Dương Đông.

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Cầu cảng Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông. Ảnh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dương Đông

Căn cứ tài liệu, dữ liệu thu thập được trong quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu) và vi phạm quy định về kế toán.

Do đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, kiến nghị tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kê khai sai thuế bảo vệ môi trường 720 tỷ đồng

Một sai phạm khác được Thanh tra Chính phủ chỉ ra là việc kê khai thuế bảo vệ môi trường không đúng đối tượng.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2022 đến tháng 3/2026, Công ty Dương Đông cùng các công ty con, chi nhánh đã kê khai không đúng đối tượng với số thuế bảo vệ môi trường khoảng 720 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 140 tỷ đồng không có khả năng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu vi phạm Luật Thuế bảo vệ môi trường. Do đó, Thanh tra Chính phủ cũng đã chuyển thông tin, hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, kiến nghị tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.

Công ty Dương Đông được thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 750 tỷ đồng, trụ sở tại tầng 9, Tòa nhà VNPT, số 1487 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là nhập khẩu, phân phối và kinh doanh xăng dầu; tạm nhập tái xuất; bán thương mại, bán tiêu thụ trực tiếp và bán lẻ xăng dầu.

Về quy mô hoạt động, Công ty Dương Đông có 17 công ty thành viên (công ty con) và 7 chi nhánh. Hệ thống phân phối gồm 45 tổng đại lý, đại lý và 34 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Doanh nghiệp sở hữu 17 tàu vận tải xăng dầu, 40 xe đầu kéo và xe bồn, 5 kho chứa xăng dầu với dung tích lớn nhất 44.800m³, nhỏ nhất 600m³ cùng một cầu cảng.

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#Công ty Dương Đông #Thanh tra Chính phủ #Kinh doanh xăng dầu #Trốn thuế #Vi phạm kế toán #Điều tra

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