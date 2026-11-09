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Pháp luật

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Trào lưu ‘đi chùa online’: Công an cảnh báo nguy cơ sập bẫy lừa đảo

Thanh Hà

TPO - Cơ quan công an cảnh báo các đối tượng xấu có thể lợi dụng trào lưu “đi chùa online” để lập tài khoản mạng xã hội, trang web, hội nhóm giả mạo nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản.

Những ngày qua, trên mạng xã hội, trào lưu “đi chùa online” đang thu hút sự chú ý của giới trẻ với hình thức mô phỏng không gian 3D. Người dùng có thể tạo nhân vật ảo, tham gia các hoạt động như lễ Phật, tụng kinh, lần tràng hạt, thắp hương, vãng cảnh hoặc ngồi thiền cầu an trong môi trường số.

Sự kết hợp giữa công nghệ và đời sống tâm linh mang đến trải nghiệm mới, tạo điều kiện để người dân tìm hiểu văn hóa, tín ngưỡng và giáo lý Phật giáo.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an cần phân biệt rõ giữa hoạt động mô phỏng trên nền tảng trực tuyến với việc tu học, chiêm bái và sinh hoạt tâm linh trực tiếp tại các cơ sở thờ tự.

Việc ứng dụng công nghệ có thể hỗ trợ tiếp cận thông tin, tìm hiểu giáo lý và thực hành thiền từ xa, nhưng không thay thế được quá trình tu dưỡng đạo đức, rèn luyện nhân cách trong đời sống. Người tham gia cần có nhận thức đúng đắn, tránh đồng nhất các thao tác tương tác trên môi trường ảo với giá trị thực chất của hoạt động tín ngưỡng, tâm linh.

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Hình ảnh ứng dụng "đi chùa online".

Đáng chú ý, các đối tượng xấu có thể lợi dụng xu hướng này để lập tài khoản mạng xã hội, trang web, hội nhóm giả mạo, kêu gọi “cúng dường trực tuyến”, quyên góp từ thiện, mua vật phẩm phong thủy hoặc đăng ký các dịch vụ “giải hạn”, “cầu an” nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản.

Một số thủ đoạn còn sử dụng đường link giả mạo, ứng dụng không rõ nguồn gốc để dụ dỗ người dùng cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng. Các đối tượng thường đánh vào tâm lý lo lắng, mong muốn cầu bình an, tích phúc để thúc giục nạn nhân chuyển tiền.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời kêu gọi quyên góp, cúng dường hoặc mua bán dịch vụ tâm linh trên không gian mạng; không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân, trang web, hội nhóm chưa được xác minh về danh tính, nguồn gốc và tính hợp pháp. Đồng thời, cần cảnh giác với những lời quảng cáo mang tính mê tín, lợi dụng tâm lý cầu bình an, giải hạn để yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc; không cung cấp mật khẩu, mã xác thực OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Khi tìm hiểu các nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, cần ưu tiên tiếp cận thông tin từ những kênh chính thống, có nguồn gốc rõ ràng; không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch hoặc các nội dung lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

Khi phát hiện tài khoản mạng xã hội, trang web có dấu hiệu giả mạo, kêu gọi chuyển tiền bất minh hoặc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định.

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#Đi chùa online #Lừa đảo trực tuyến #Tín ngưỡng Phật giáo #An toàn thông tin #Công an TP Hà Nội

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