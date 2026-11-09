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Pháp luật

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Người tình Mr Pips nói về sai lầm lớn nhất cuộc đời

Hoàng An

TPO - Nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm cảm thấy có lỗi với anh trai, người đã vì mình mà mất đi tất cả tương lai tốt đẹp. Tâm xin HĐXX cho hai anh em được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội đang nghị án, dự kiến ngày 16/11 sẽ ra phán quyết với 188 bị cáo phạm tội trong đường dây “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Tại phiên xử hôm qua (8/11), HĐXX dành thời gian 7 giờ đồng hồ cho các bị cáo nói lời sau cùng. Hầu hết, nhiều người đã khóc nhắc đến gia đình, người thân đang ngày đêm mong ngóng; có người kể gia cảnh khó khăn, con nhỏ không ai chăm sóc. Họ mong bị hại tha thứ, xin hưởng chính sách khoan hồng.

Như Mr Pips, nói lời sau cùng rất ngắn gọn, “siêu lừa” xin lỗi bị hại và “bộc bạch” thời gian tới phải chấp hành án phạt lâu không biết còn ai yêu không?

Trong khi đó, người yêu của Mr Pips là bị cáo Nguyễn Thanh Tâm cũng chỉ nhắc về người thân trong gia đình, ân hận trước những lỗi lầm gây ra.

Lời đầu tiên Tâm trình bày là gửi lời xin lỗi cha mẹ, xin lỗi anh trai là bị cáo Nguyễn Thanh Phong – một cựu cán bộ công an.

Tâm cho biết cảm thấy vô cùng có lỗi với anh trai, người đã vì mình mà mất đi tất cả tương lai tốt đẹp. “Bị cáo kính mong HĐXX xem xét các tình tiết trong vụ án cũng như phần trình bày của luật sư để hai anh em được hưởng sự khoan hồng của pháp luật", Nguyễn Thanh Tâm nói.

Nhắc đến sai phạm của mình, bị cáo Tâm bật khóc, cho rằng sự thiếu hiểu biết về pháp luật đã kéo anh trai vào vòng lao lý. Đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời khiến bản thân luôn day dứt.

Bị cáo cho hay, trong suốt hai năm qua đã hợp tác với cơ quan điều tra giao nộp toàn bộ tài sản Phó Đức Nam đưa cho mình cất giữ để phục vụ việc khắc phục hậu quả cho các nhà đầu tư.

"Hoàn thành nhiệm vụ đó giúp bị cáo bớt ăn năn với tất cả những người bị hại ở đây. Bị cáo kính mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và anh trai", bị cáo Tâm nghẹn giọng nhắc lại lần nữa.

Nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa xử phạt Nguyễn Thanh Tâm mức án từ 9 - 10 năm tù với cáo buộc “rửa tiền” 384 tỷ đồng cho Mr Pips. Trước cáo buộc này, bị cáo Tâm cũng bày tỏ băn khoăn và đề nghị xem xét lại bởi toàn bộ tài sản đều là của người yêu, bị cáo không có quyền quyết định.

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Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại tòa.

Cựu cán bộ nuối tiếc vì mất tương lai, sự nghiệp

Về phần mình, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (anh trai của Tâm) bày tỏ sự tủi nhục, xấu hổ với gia đình và cơ quan công tác. Nhắc lại thời điểm quen biết Phó Đức Nam, Phong cho hay từng nghĩ Nam là một thanh niên hiền lành, lễ phép. Chính sự chủ quan và tin tưởng “người em rể tương lai” này đã khiến bị cáo phải đứng trước tòa, đối diện hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Phong trình bày, để nuôi được bị cáo và em gái ăn học như ngày hôm nay không chỉ có công sức của ba mẹ mà còn của cả gia đình nội ngoại hai bên.

“Có nằm mơ bị cáo cũng không nghĩ có ngày cả hai anh em phải đứng đây, trong cùng một phiên tòa này", bị cáo Phong nói.

Theo Phong, từ ngày hai anh em bị bắt sức khỏe của cha mẹ suy giảm, thường xuyên phải nhập viện. Bị cáo cho rằng, hình phạt nặng nề nhất không chỉ là số năm tù mà còn là việc mất đi tương lai, sự nghiệp và những hoài bão không bao giờ có thể thực hiện lại.

Cựu cán bộ nhận thấy cái giá phải trả hôm nay là quá đắt khi những nhiệm vụ còn dang dở sẽ không có cơ hội hoàn thành.

Kết thúc lời nói sau cùng, Phong cũng gửi lời cảm ơn các luật sư đã tin tưởng, đồng hành và bảo vệ mình từ những ngày đầu. Bị cáo mong HĐXX xem xét khách quan, toàn diện bởi "sau mỗi bản án còn là số phận pháp lý của một con người".

Bị cáo Phong là thành viên trong “tổ cố vấn” của Phó Đức Nam. Trong nhiều năm, Phong được Nam chuyển hơn 6 tỷ đồng để tự trả công cho mình và hai người bạn thân là bị cáo Phạm Trường Sơn (cựu cán bộ công an) và Nguyễn Bá Sơn (luật sư) giúp "cỗ máy" lừa đảo của Nam tránh được rủi ro pháp lý.

Diễn biến xét xử cũng ghi nhận, Phong được Mr Pips góp tiền mua đất, tặng xe sang hiệu Volvo XC90 trị giá hơn 4 tỷ đồng.

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#Mr Pips #Nguyễn Thanh Tâm #Người tình của Mr Pips #Lừa đảo chiếm đoạt tài sản #Lừa đảo

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