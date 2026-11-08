Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đồng Nai: Vây bắt ‘Hiệp nhóc’, kẻ truy nã đặc biệt nguy hiểm luôn mang theo súng

Văn Quân

TPO - Công an TP. Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Bộ Công an vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do đối tượng truy nã cầm đầu, triệu tập và bắt giữ 104 đối tượng liên quan cùng số lượng lớn ma túy.

Ngày 8/11, Công an TP. Đồng Nai cho biết, sau gần 2 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lần theo đường dây tội phạm ma túy liên quan nhiều địa phương, Công an TP Đồng Nai vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công Chuyên án ma túy. Ban chuyên án đã đồng loạt bắt, khám xét các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

2026-11-0811-38.jpg
Các đối tượng Hiệp - Tâm - Tin (từ trái qua - ảnh CACC)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Đồng Nai về tăng cường nắm tình hình, phát hiện đấu tranh với tội phạm và tệ nạn nói chung và công tác phòng, chống ma túy nói riêng; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Phòng, chống ma túy đến năm 2030, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai đã chủ động rà soát, phát hiện 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn TP Đồng Nai do Nguyễn Đình Tin (SN1987, ngụ xã Đồng Tâm) và Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1973, ở hiện nay phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai) cầm đầu.

Qua quá trình xác minh, xác định Tin và Tâm mua ma túy của đối tượng Hoàng Trần Hiệp (Hiệp nhóc, Hiệp đen) SN1991, thường trú xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk (đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk). Hiệp luôn mang theo súng quân dụng trong người, sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị truy bắt.

Thực hiện chỉ đạo phá án của đồng chí Giám đốc Công an thành phố và đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, vào lúc 6h30 phút ngày 27/10/2026, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hoàng Trần Hiệp khi Hiệp chuẩn bị lên xe ô tô Fortuner gắn biển số giả 17A-077.45 tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai; thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8 kg Ketamin, 1.800 viên hồng phiến; 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 xe ô tô, 5 xe mô tô, 40 điện thoại di động; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 450 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai bắt giữ 6 nhóm đối tượng, triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

2026-11-3159.jpg
2026-11-0811.jpg
Tang vật vụ án (ảnh:CACC)

Bước đầu Hoàng Trần Hiệp và đồng phạm khai nhận từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ các đối tượng đã giao dịch số lượng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh Heroin, 1.800 viên Hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

#Đồng Nai #Ma túy #chuyên án #truy nã #cầm đầu #Hiệp nhóc #Hiệp đen

Cùng chuyên mục

Vụ xe ôm sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi ở Hà Nội: Hành vi làm nhục người khác bị xử lý ra sao?

Vụ xe ôm sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi ở Hà Nội: Hành vi làm nhục người khác bị xử lý ra sao?

TPO - Theo luật sư, hành vi sàm sỡ người phụ nữ của tài xế xe ôm không chỉ trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người bị hại mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Vì vậy, việc xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật là cần thiết.

Đào Hồng Thái bị bắt tạm giam để điều tra cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của người phụ nữ nhờ tìm mua nhà ở nước ngoài.

Nhận giúp mua nhà ở nước ngoài rồi chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

TPO - Biết chị V. có nhu cầu mua nhà ở nước ngoài, Đào Hồng Thái cùng với em gái đang định cư tại nước ngoài nhận giúp tìm mua nhà. Do tin tưởng, chị V chuyển cho Thái hơn 11 tỷ đồng, nhưng Thái không giúp mua được nhà mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Bắt giam kẻ dùng dao sát hại hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân

Bắt giam kẻ dùng dao sát hại hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân

TPO - Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Giàng Seo Páo (SN 1990, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội Giết người.

Khởi tố vụ án, truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

17 ngày xuyên rừng vượt mưa lạnh truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

TPO - Sau 17 ngày truy tìm tại nhiều khu vực rừng núi hiểm trở ở Khánh Hòa, lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Phạm nhân cuối cùng là Hồ Văn Tình bị bắt lúc hơn 16 giờ ngày 7/11, gần nghĩa trang thôn Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Hồ Văn Tình sau khi bị bắt giữ

Giám đốc Công an Khánh Hòa cảm ơn người dân và các lực lượng tham gia truy bắt 4 phạm nhân

TPO - Sau khi bắt giữ toàn bộ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã gửi thư cảm ơn người dân, các lực lượng phối hợp và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia truy bắt các đối tượng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Viện Kiểm sát: Mr Pips không tâm thần

Viện Kiểm sát: Mr Pips không tâm thần

TPO - Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra cũng như xét hỏi tại tòa Mr Pips trình bày rõ ràng về hành vi phạm tội. Kết quả xác minh tại bộ phận y tế của trại tạm giam, thông tin từ cán bộ quản giáo và người cùng buồng giam không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần của Mr Pips.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe