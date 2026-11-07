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Giải trí

Hoa hậu Mai Phương sau 24 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Duy Nam - Dương Triều - Hồng Vĩnh - Trọng Tài - Như Ý

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy, Hà Trúc Linh, Mai Phương và các á hậu gây chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng.

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Hoa hậu Mai Phương, Thanh Thủy và nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - trên thảm đỏ đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Nhà báo Phùng Công Sưởng hội ngộ Đại tá, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền - thành viên Ban giám khảo.
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Hai người đẹp Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương (bìa phải), Đinh Hoàng Linh Đan và nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức.
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Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy nổi bật trên thảm đỏ với bộ váy cúp ngực màu đỏ, kiểu dáng 3D lạ mắt.
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Thanh Thủy choáng ngợp với sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 có quy mô 7.000 khán giả. Cô kỳ vọng tân Hoa hậu Việt Nam sẽ có khoảnh khắc đăng quang đáng nhớ.
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Hoa hậu Thanh Thủy và hai giám khảo Lê Thanh Hòa, Lê Thiện Viễn trên thảm đỏ.
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Thanh Thủy và đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh.
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Thanh Thủy và Trúc Linh thân thiết trên thảm đỏ.
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Hoa hậu Trúc Linh mặc đầm cúp ngực tông màu hồng nhẹ nhàng, đính kết lấp lánh. Cô kỳ vọng người kế nhiệm sẽ trau dồi bản lĩnh và tri thức để đóng góp cho cộng đồng.
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Sự xuất hiện của Hoa hậu Thanh Thuỷ và Trúc Linh trên thảm đỏ thu hút sự chú ý của khán giả.
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Hoa hậu Mai Phương diện váy đỏ thanh lịch, sang trọng.
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Cô đảm nhận vai trò giám khảo khách mời trong đêm chung kết.
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Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi hội ngộ trên thảm đỏ.
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Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ sự hồi hộp khi sắp kết thúc nhiệm kỳ. Cô bày tỏ kỳ vọng theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật.
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Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi diện trang phục ánh bạc trên thảm đỏ. Cô vừa hoàn thành bộ phim điện ảnh đầu tay, mong muốn tiếp tục theo đuổi các vai diễn khác trong tương lai.
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Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh diện đầm hồng trên thảm đỏ.

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