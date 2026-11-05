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Giải trí

Hoắc Kiến Hoa khiến Lâm Tâm Như sợ hãi

Minh Vũ

TPO - Hoắc Kiến Hoa hiếm hoi chia sẻ lại quãng thời gian căng thẳng trong sự nghiệp. Vì quá nhập tâm vào vai diễn, anh hành động bất thường khiến Lâm Tâm Như sợ hãi.

Trang HK01 đưa tin mới đây Hoắc Kiến Hoa tham gia show Tiểu S không vui do Từ Hy Đệ (Tiểu S) và Patrick dẫn dắt, để quảng bá cho tác phẩm mới Kỳ tích phòng cấp cứu. Nam diễn viên hiếm hoi chia sẻ về những ảnh hưởng của vai diễn đến cuộc sống cá nhân.

Theo Hoắc Kiến Hoa, quá trình quay phim Như Ý truyện kéo dài suốt một năm. Không gian quay khép kín, đoàn phim cũng không tổ chức các buổi liên hoan khiến nam diễn viên cảm thấy ngột ngạt.

Ngày nào nam diễn viên cũng phải học thuộc lời thoại bằng cổ văn. Sau mỗi ngày ghi hình, nam diễn viên thường trở về phòng để học thuộc kịch bản. Anh hóa thân vào nhân vật vua Càn Long đa nghi, nóng nảy với nhiều cảnh quát tháo khiến cảm xúc của Hoắc Kiến Hoa bị bào mòn. Thậm chí, nam nghệ sĩ còn phải lén uống rượu vì áp lực quá lớn.

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Hoắc Kiến Hoa thừa nhận khi đóng Như Ý truyện là khoảng thời gian căng thẳng nhất trong sự nghiệp của anh.

Hoắc Kiến Hoa thừa nhận sau nửa năm khi đóng máy, anh vẫn chưa thoát khỏi vai diễn. "Vì đã sống trong bộ phim suốt một năm, khi trở về nhà, tôi vẫn nghĩ mình là hoàng đế. Ngay cả cách nói chuyện cũng quen dùng văn ngôn. Thậm chí lúc ăn cơm, tôi còn ngồi ngay ngắn rồi hô lớn: Nào! Dùng bữa!", Hoắc Kiến Hoa hài hước chia sẻ.

Ngoài ra, Hoắc Kiến Hoa cho biết trên phim anh nhiều lần tát và quát mắng phi tần khiến Lâm Tâm Như cảm thấy sợ hãi, đến mức không dám xem bộ phim.

Hoắc Kiến Hoa thừa nhận anh là ông bố yêu chiều con gái. Anh là người thường đưa đón con đi học. Thỉnh thoảng, nam diễn viên sẽ đeo kính râm và hỏi bé Cá Heo Nhỏ: "Thấy bố có giống người nổi tiếng không?", nhưng bất ngờ là con gái thường lạnh lùng phớt lờ anh.

Nam diễn viên thừa nhận con gái khá bướng bỉnh, nhưng thực ra rất tự hào khi có người khen bố điển trai.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa phát triển tình cảm từ mối quan hệ bạn bè kéo dài 10 năm. Ngày 20/5/2016, phòng làm việc của Lâm Tâm Như xác nhận trên Weibo chuyện tình cảm với Hoắc Kiến Hoa.

Đến ngày 5/7 cùng năm, họ công bố tin vui kết hôn. Hôn lễ được tổ chức ở Bali (Indonesia) vào ngày 31/7/2016.Ngày 6/1/2017, Lâm Tâm Như sinh con gái Cá Heo Nhỏ tại Đài Loan (Trung Quốc).

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Vợ chồng Hoắc Kiến Hoa đưa con gái đi chơi gần đây.

Ban đầu, dư luận nghi ngờ Hoắc Kiến Hoa bị ép cưới. Biểu cảm lạnh lùng của anh tại hôn lễ càng củng cố tin đồn đó. Tuy nhiên, theo thời gian, hai người dần chứng minh cuộc hôn nhân giữa họ có tồn tại tình yêu.

Hoắc Kiến Hoa từng chia sẻ trong chương trình Có hẹn với Lỗ Dự hẹn hò rất vất vả, phải né tránh paparazzi. Tuy nhiên, sau khi công khai tình cảm, tối hôm đó, anh nắm tay Lâm Tâm Như đi ăn lẩu, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Lâm Tâm Như từng tiết lộ chuyện tình cảm giữa họ không phải kiểu nồng cháy như phim thần tượng, mà thiên về bình dị và trầm lắng hơn.

Cô thừa nhận hai vợ chồng không phải lúc nào cũng đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con. Nhưng nếu có khác biệt, họ trao đổi riêng tư, không tranh cãi trước mặt con. Cả hai cơ bản đều tôn trọng nhau và cũng kiên nhẫn trong cách chăm sóc, giáo dục bé Cá Heo Nhỏ.

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#Lâm Tâm Như #Hoắc Kiến Hoa #Như Ý truyện #phim Hoa ngữ #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

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