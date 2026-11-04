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‘Em bé ống nghiệm’ đầu tiên của Việt Nam đón con đầu lòng

Anh Nhàn

TPO - Chị Lưu Tuyết Trân, một trong ba em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của Việt Nam vừa sinh con trai đầu lòng. Người đón em bé chào đời là GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, cũng là bác sĩ đã đón chị chào đời hơn 28 năm trước.

Ngày 4/11, theo thông tin từ Bệnh viện Mỹ Đức (TPHCM), chị Lưu Tuyết Trân - một trong ba em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của Việt Nam vừa sinh con trai đầu lòng nặng 3,15kg. Người trực tiếp thực hiện ca mổ lấy thai là GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, cũng là bác sĩ giúp chị Trân có mặt trên cuộc đời.

Chị Trân mang thai tự nhiên. Ca mổ bắt đầu lúc 11h15 ngày 4/11, khoảng 3 phút sau khi rạch da, bé trai chào đời, khóc tốt, da hồng hào. Sau khi được thăm khám sơ sinh, bé được da kề da với mẹ. Sức khỏe chị Trân sau mổ ổn định.

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GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng (bên trái) và con gái PGS Vương Thị Ngọc Lan hoàn thành ca mổ cho chị Tuyết Trân. Ảnh: BVCC

Có mặt đón cháu ngoại, bà Trần Thị Bạch Tuyết - mẹ chị Trân, một lần nữa trải qua thời khắc đặc biệt bên người bác sĩ đã gắn bó với gia đình gần ba thập kỷ.

Năm 1998, bà Tuyết là sản phụ chờ đón đứa con sau nhiều năm điều trị hiếm muộn. Hơn 28 năm sau, bà chứng kiến con gái trở thành mẹ, còn bác sĩ từng đỡ sinh cho con mình tiếp tục đón cháu ngoại chào đời.

Mối gắn bó ấy bắt đầu từ khi vợ chồng bà Bạch Tuyết trở thành một trong những gia đình đầu tiên được tiếp cận kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam. Làm nghề thợ may ở Mỹ Tho, bà từng trải qua nhiều năm mong con trước khi được bác sĩ chẩn đoán cần thực hiện kỹ thuật này mới có thể mang thai.

Nhờ nguồn hỗ trợ do bác sĩ Phượng vận động, vợ chồng bà được miễn chi phí điều trị. Bà Tuyết có thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên và đón con gái chào đời vào sáng 30/4/1998. Đặt tên con là Tuyết Trân, bà gửi vào chữ “Trân” niềm nâng niu dành cho đứa trẻ mà mình xem như châu báu của cuộc đời.

Buổi sáng hôm ấy cũng đánh dấu sự ra đời của ba em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của Việt Nam: Mai Quốc Bảo, Phạm Tường Lan Thy và Lưu Tuyết Trân. Trong đó, Trân là em bé ra đời sau cùng, lúc 9h, do bác sĩ Ngọc Phượng đỡ sinh.

Khoảng hai năm sau ngày con gái chào đời, chồng bà Tuyết qua đời vì bạo bệnh. Một mình bà tiếp tục làm nghề may, nuôi con khôn lớn. Suốt những năm tháng đó, bác sĩ Phượng vẫn giữ liên lạc, dõi theo sự trưởng thành của Trân và xem chị như cháu ngoại. Khi Trân lập gia đình rồi mang thai con đầu lòng, nữ bác sĩ lại tiếp tục đồng hành, lần này là theo dõi thai kỳ cho chính người mình từng đỡ sinh.

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Chị Tuyết Trân và mẹ trong lần gặp gỡ bác sĩ Ngọc Phượng

Sự ra đời của Tuyết Trân cùng hai em bé năm 1998 là kết quả của hành trình hơn một thập kỷ chuẩn bị đưa kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm về Việt Nam. Ý định ấy được bác sĩ Ngọc Phượng ấp ủ từ năm 1984, sau chuyến công tác tại Bangkok (Thái Lan), khi bà chứng kiến những phụ nữ hiếm muộn có cơ hội làm mẹ nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Trong thời gian làm giáo sư thỉnh giảng tại Pháp, bà tiếp tục tìm hiểu kỹ thuật, dành dụm tiền mua dụng cụ chuyên dụng và tìm học bổng để gửi bác sĩ đi đào tạo ở nước ngoài. Đến tháng 8/1997, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp, những ca thụ tinh trong ống nghiệm và chuyển phôi đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, mở đường cho sự ra đời của ba em bé vào năm sau.

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#Lưu Tuyết Trân #Nguyễn Thị Ngọc Phượng #Thụ tinh trong ống nghiệm #Hỗ trợ sinh sản #Bệnh viện Mỹ Đức

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