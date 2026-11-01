Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trẻ cũng bị đột quỵ: Những dấu hiệu cha mẹ dễ bỏ qua

Anh Nhàn

TPO - Đột quỵ không chỉ xảy ra ở người lớn. Ở trẻ nhỏ, những biểu hiện như bú kém, khóc yếu, méo miệng hay đột ngột yếu tay chân dễ bị bỏ sót, khiến trẻ mất cơ hội được can thiệp sớm.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), mỗi năm đơn vị tiếp nhận và điều trị khoảng vài chục trường hợp đột quỵ ở trẻ em, bao gồm đột quỵ thiếu máu não và xuất huyết não. Các ca bệnh thường liên quan đến bệnh tim bẩm sinh, rối loạn đông máu, bệnh lý mạch máu não hoặc nhiễm trùng.

Theo BS.CK2 Phạm Hải Uyên - Phó Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, đột quỵ là tình trạng cấp cứu thần kinh nghiêm trọng, xảy ra khi dòng máu lên não bị gián đoạn, khiến tế bào não thiếu oxy. Dù tỷ lệ mắc ở trẻ thấp hơn người lớn, bệnh vẫn có thể để lại hậu quả nặng nề như liệt, co giật, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

7f91fb55-5dad-41dd-8e69-af8d3f96fe0e.png
Dù tỷ lệ mắc đột quỵ ở trẻ thấp hơn người lớn, bệnh vẫn có thể để lại hậu quả nặng nề. Ảnh minh họa: AI

Đáng lo ngại, nhiều phụ huynh còn chủ quan hoặc cho rằng trẻ em không thể bị đột quỵ. Trong khi đó, biểu hiện ở trẻ nhỏ đôi khi không rõ ràng, dễ bị bỏ qua.

Bác sĩ Uyên cho biết, phụ huynh cần lưu ý khi trẻ đột ngột yếu hoặc không cử động được một bên tay, chân, đi lệch người, méo miệng, nói khó hoặc nói ngọng khác thường. Trẻ cũng có thể nhìn lệch, nhìn mờ, mất thị lực một bên, lơ mơ, ngủ gà, co giật hoặc hôn mê.

Ở trẻ nhỏ, dấu hiệu đôi khi chỉ là bú kém, khóc yếu, nghiêng đầu một bên, liệt mặt nhẹ hoặc co giật. Khi những bất thường này xuất hiện đột ngột, gia đình cần đặc biệt cảnh giác.

Theo bác sĩ Uyên, khi nghi ngờ trẻ bị đột quỵ, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa thần kinh hoặc đột quỵ ngay lập tức, không tự điều trị hay chờ xem trẻ có hồi phục hay không. Việc phát hiện và can thiệp sớm có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng hồi phục, hạn chế di chứng thần kinh lâu dài.

Khác với người lớn, nguyên nhân đột quỵ ở trẻ thường liên quan đến các bất thường bẩm sinh hoặc bệnh lý toàn thân. Ngoài bệnh tim bẩm sinh, rối loạn đông máu và bất thường mạch máu não, bệnh còn có thể liên quan đến nhiễm trùng, chấn thương vùng đầu, cổ, bệnh chuyển hóa hoặc di truyền. Khoảng 20-30% trường hợp không tìm thấy nguyên nhân.

Để giảm nguy cơ, bác sĩ khuyến cáo trẻ có bệnh tim bẩm sinh, rối loạn đông máu, bệnh mạch máu hoặc bệnh di truyền cần được khám và theo dõi định kỳ. Các bệnh nền, tình trạng viêm nhiễm và rối loạn chuyển hóa cũng cần được điều trị đúng, đầy đủ.

Gia đình cần duy trì cho trẻ chế độ dinh dưỡng cân đối, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, tránh béo phì và căng thẳng kéo dài.

Với trẻ từng bị đột quỵ, việc tuân thủ điều trị, tái khám và phục hồi chức năng định kỳ rất quan trọng để phòng ngừa tái phát. Dù không thể phòng ngừa hoàn toàn, việc quản lý tốt bệnh nền và nhận biết sớm dấu hiệu bất thường sẽ giúp trẻ có thêm cơ hội được cứu chữa, hồi phục.

Xem thêm

#Đột quỵ ở trẻ em #Bệnh viện Nhi đồng 2 #Bệnh thần kinh nhi #Cấp cứu đột quỵ #Phục hồi chức năng

Cùng chuyên mục

VIDEO: Cận cảnh giám sát y tế sau 2 ca tử vong do viêm não mô cầu ở Cà Mau

VIDEO: Cận cảnh giám sát y tế sau 2 ca tử vong do viêm não mô cầu ở Cà Mau

TPO - Từng hộ gia đình có người tiếp xúc gần với 2 người tử vong do viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc, Cà Mau được lực lượng y tế đến tận nơi kiểm tra sức khỏe, cấp thuốc dự phòng và hướng dẫn phòng bệnh. Công tác giám sát được duy trì trong 10 ngày nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và ngăn nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan ra cộng đồng.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm PGS, TS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Cơ có nhiều năm công tác trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Bệnh viện Bạch Mai.

Những người chỉ chiếm dưới 0,1% dân số, nhưng nắm giữ cơ hội sống của nhiều bệnh nhân

Những người chỉ chiếm dưới 0,1% dân số, nhưng nắm giữ cơ hội sống của nhiều bệnh nhân

TPO - Với 2.400 lần hiến máu, 150 người mang nhóm máu hiếm đã và đang âm thầm góp phần cứu sống nhiều người bệnh. Chương trình Gặp mặt người hiến máu nhóm máu hiếm tiêu biểu năm 2026 là dịp tri ân những tấm lòng nhân ái và lan tỏa thông điệp về vai trò đặc biệt của người hiến máu hiếm trong hành trình giành lại sự sống cho bệnh nhân.

aT quảng bá lê và nho Hàn Quốc chính hãng tại Việt Nam

aT quảng bá lê và nho Hàn Quốc chính hãng tại Việt Nam

Thông qua hoạt động trưng bày, trải nghiệm sản phẩm và hướng dẫn nhận diện xuất xứ, aT Hà Nội góp phần nâng cao khả năng phân biệt nông sản chính hãng, và tăng cường bảo vệ giá trị thương hiệu Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

Carmel mở rộng tiện ích chăm sóc sức khỏe, gia tăng quyền lợi bảo hiểm tư nhân cho khách hàng

Carmel mở rộng tiện ích chăm sóc sức khỏe, gia tăng quyền lợi bảo hiểm tư nhân cho khách hàng

Một bệnh viện hiện đại không chỉ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng mà còn cần mang đến sự thuận tiện trong từng trải nghiệm. Từ thăm khám, điều trị đến thanh toán và sử dụng bảo hiểm, khách hàng ngày càng quan tâm đến những dịch vụ đồng bộ, đơn giản và minh bạch. Với định hướng đó, Bệnh viện Quốc tế Carmel hợp tác cùng Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, mở rộng tiện ích và kết nối các giải pháp bảo hiểm bảo lãnh vào hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Đà Nẵng: 5 học sinh ăn lá ngón, một em tử vong

Đà Nẵng chỉ đạo khẩn sau vụ học sinh ăn lá ngón

TPO - Sau vụ nhóm học sinh ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) ăn lá ngón khiến một em tử vong, lãnh đạo thành phố yêu cầu khẩn trương làm rõ vụ việc, rà soát nguy cơ cây độc quanh trường học và tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Nút thắt trong ghép tạng ở trẻ em

Nút thắt trong ghép tạng ở trẻ em

TPO - Nguồn tạng khan hiếm khiến nhiều trẻ suy gan, suy thận, suy tim phải chờ đợi trong khi sức khỏe ngày càng suy giảm. Đề xuất mở rộng nguồn hiến đặt ra yêu cầu giải quyết đồng thời những vấn đề về chuyên môn, sự đồng thuận của gia đình và cơ chế bảo vệ trẻ em.

Vinamilk chung tay xây dựng 'sức đề kháng số' cho thế hệ tương lai

Vinamilk chung tay xây dựng 'sức đề kháng số' cho thế hệ tương lai

Là Thương hiệu Quốc gia gắn bó với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam, Vinamilk vừa chính thức trở thành thành viên của Liên minh Niềm tin số do Cục An ninh mạng (A05) - Bộ Công an khởi xướng. Đồng hành cùng chiến dịch “Không một mình”, doanh nghiệp mở rộng hành trình vì sự phát triển toàn diện của trẻ em sang không gian số, góp phần trang bị cho các em kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ bản thân trên môi trường trực tuyến.

Giữa dịch cúm A, nhiều người cao tuổi đến VNVC tiêm vắc xin cúm chuyên biệt

Giữa dịch cúm A, nhiều người cao tuổi đến VNVC tiêm vắc xin cúm chuyên biệt

Sáng 30/10, Hệ thống Tiêm chủng VNVC phối hợp Tập đoàn Dược phẩm Sanofi (Pháp) ra mắt và triển khai lần đầu tại Việt Nam vắc xin cúm chuyên biệt dành cho người từ 60 tuổi trở lên, giúp tăng cường hiệu quả bảo vệ người cao tuổi, đặc biệt là người mắc bệnh nền trước nguy cơ mắc cúm và biến chứng nặng.

Lan toả kiến thức phòng bệnh dại từ trường học đến cộng đồng

Lan toả kiến thức phòng bệnh dại từ trường học đến cộng đồng

Giáo dục phòng chống bệnh dại từ sớm giúp trẻ hình thành nhận thức đúng đắn, biết cách bảo vệ bản thân và chia sẻ kiến thức với gia đình, cộng đồng. Thông qua sáng kiến trách nhiệm xã hội “Đẩy lùi bệnh dại” (STOP Rabies), Boehringer Ingelheim Việt Nam cùng các đối tác đưa những kiến thức thiết thực này đến gần hơn với thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nhận thức và thói quen phòng bệnh từ sớm.

Thanh niên 23 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch do sốt xuất huyết.

Cúm A đe dọa trẻ nhỏ, người cao tuổi: Cảnh giác biến chứng nguy hiểm

TPO - Cúm A không chỉ gây sốt, ho hay các triệu chứng hô hấp thông thường mà còn có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thời gian qua tiếp nhận nhiều bệnh nhân diễn tiến nặng, đã có trường hợp trẻ tử vong dù được điều trị tích cực.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe