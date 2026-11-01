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Thế giới

Biểu tình ở Pháp: Phần tử quá khích ném bom xăng vào cảnh sát, hơn 500 người bị bắt giữ

Minh Hạnh

TPO - Các cuộc đụng độ đã nổ ra tại Paris và nhiều thành phố khác của Pháp vào ngày 31/10, sau khi hàng trăm nghìn người tham gia đợt biểu tình cuối tuần thứ ba liên tiếp để phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao. Hơn 500 người đã bị bắt giữ khi cảnh sát sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán những phần tử bạo loạn.

Bộ Nội vụ Pháp thông báo rằng các “phần tử cực đoan” tại một số thành phố như Bordeaux, Toulouse và Marseille đã tìm cách tiến vào trung tâm thành phố “với mục đích phá hoại và hôi của”.

Tại Lyon, thành phố lớn thứ ba của Pháp, nhiều người biểu tình quá khích đã ném các vật thể vào cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay để trấn áp.

Tại thành phố Toulouse ở miền nam, cảnh sát đã dùng vòi rồng để giải tán một cuộc biểu tình không được cấp phép, với sự tham gia của hàng ngàn người.

Lệnh giới nghiêm ban đêm đã được áp đặt tại các khu vực Republique và Chatelet-Les Halles ở trung tâm Paris, kéo dài từ 23h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau, áp dụng cho hai ngày 31/10 và 1/11.

Những người biểu tình - một số trong đó khoác lên mình những bộ trang phục hóa trang như Người Nhện hay Frankenstein - đã tuần hành qua khu vực phía đông Paris, trong khi một chiếc trực thăng bay lượn phía trên.

Trên các biểu ngữ có ghi những dòng chữ như: “Chẳng cần đến hơi cay thì tương lai của chúng ta cũng đã đủ ảm đạm rồi” hay “Hóa trang thành một công dân phẫn nộ nhân dịp Halloween”.

Theo chính quyền, có khoảng 320.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành trên khắp nước Pháp, riêng tại Paris là 70.000 người.

Trong khi đó, các tổ chức thanh niên cho biết số người tham gia lên tới gần nửa triệu người, với 200.000 người tại thủ đô Paris.

Ông Jean-Luc Melenchon - lãnh đạo đảng cực tả “Nước Pháp bất khuất” - đã tham gia cuộc tuần hành tại Paris và bày tỏ sự hoan nghênh trước số lượng người tham gia đông đảo.

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Người biểu tình ở Paris đeo mặt nạ, bắn pháo hoa. (Ảnh: AP)

Mặc dù Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết các cuộc tuần hành phần lớn diễn ra trong trật tự, ông vẫn lên án tình trạng hỗn loạn, trong đó có một vụ việc tại Paris khi một sĩ quan cảnh sát bị ném bom xăng.

Bộ Nội vụ Pháp thông báo vào cuối ngày 31/10, rằng cảnh sát đã bắt giữ 565 người trên khắp cả nước. Tại Paris, bốn sĩ quan cảnh sát và một hiến binh đã bị thương, trong đó có ba người bị bỏng do bom xăng.

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Người biểu tình đập nhỏ những viên đá, dường như để ném vào cảnh sát, trong cuộc biểu tình ở Paris ngày 31/10. (Ảnh: AP)
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Một chiếc xe hơi bốc cháy tại Paris. (Ảnh: AP)

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng chục người đeo mặt nạ, mặc đồ đen đã dùng búa cạy các phiến đá lát đường rồi ném về phía cảnh sát. Lực lượng chức năng đã đáp trả bằng hơi cay và nhiều đợt trấn áp bằng dùi cui.

Bộ trưởng Nunez chỉ ra mức độ bạo lực “quá mức” từ một số người biểu tình, đồng thời cáo buộc các nhóm cực đoan cánh tả là thủ phạm đứng sau các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng an ninh.

Ông mô tả hành vi ném bom xăng vào một sĩ quan cảnh sát chống bạo động tại Paris là “âm mưu giết người”, đồng thời cho biết sĩ quan này may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Cảnh sát bị ném bom xăng ở Paris. (Nguồn: X)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen tuyên bố rằng những người thực hiện vụ tấn công bằng bom xăng phải bị “trừng trị nghiêm khắc nhất”. Bà cũng mô tả hình ảnh sĩ quan cảnh sát bốc cháy là điều “không thể chấp nhận được”.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh chính trị đầy căng thẳng, khi cuộc bầu cử tổng thống chỉ còn cách chưa đầy sáu tháng và bà Le Pen hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận.

Phong trào biểu tình này tập hợp các nhà hoạt động thuộc phong trào “Áo vàng” (Yellow Vest), các công đoàn, cùng học sinh trung học và sinh viên đại học. Ban đầu, phong trào tập trung vào các vấn đề như chi phí sinh hoạt tăng cao, bất bình đẳng xã hội và điều kiện học tập ngày càng xuống cấp. Sau các biện pháp thắt chặt an ninh, phong trào này đã mở rộng các yêu cầu, bao gồm việc bảo vệ tốt hơn các quyền tự do dân sự và quyền được biểu tình.

Trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro đang đứng bên bờ vực suy thoái và chịu áp lực phải kiểm soát nợ công, Chính phủ Pháp có rất ít dư địa để xoa dịu người biểu tình thông qua việc tăng chi tiêu công.

Stra

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#Pháp #biểu tình #bạo loạn #bom xăng #Paris

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