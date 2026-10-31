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Thế giới

Phố Wall ngập sắc đỏ giữa sóng bán tháo vì nỗi lo AI

Bình Giang

TPO - Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch ngày 30/10, khi chỉ số Nasdaq ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một phiên tính theo tỷ lệ phần trăm kể từ đầu tháng 6.

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Biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ năm nay

Kết quả kinh doanh quý gây thất vọng của Intel và Amazon làm gia tăng lo ngại về khoản đầu tư khổng lồ của các doanh nghiệp để phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Cả 3 chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều giảm mạnh, trong đó Nasdaq mất 2,9%. Chỉ số tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ này đã giảm 7,8% so với mức đỉnh mọi thời đại hôm 6/10.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ bùng nổ sau khi Intel và Amazon công bố kết quả kinh doanh quý gây thất vọng vào cuối ngày 29/10. Trong khi cổ phiếu Amazon thu hẹp đà giảm, cổ phiếu Intel lao dốc tới 28,6%.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn cũng giảm sâu. Cổ phiếu Nvidia mất 4,2%, trong khi AMD giảm 10,9%. Chỉ số bán dẫn chung giảm 7,2%, khiến mức thua lỗ trong tháng vượt 15%.

Các nhà sản xuất máy chủ Dell và HP lần lượt giảm 10,8% và 9,6%.

“Có thể nói rằng tuần này, chứ không chỉ riêng hôm nay, chủ yếu xoay quanh tương lai của AI và diện mạo của lĩnh vực này trong thời gian tới. Liệu các khoản đầu tư có mang lại lợi nhuận tích cực hay không, và nếu có thì phải mất bao lâu?”, ông Oliver Pursche, Phó chủ tịch cấp cao tại Wealthspire Advisors ở New York, nhận định.

“Những công ty đang hoạt động tốt và đáp ứng được kỳ vọng rất cao mà thị trường đặt ra vẫn được đánh giá tích cực. Ngược lại, những doanh nghiệp không đạt kỳ vọng, dường như đi chệch hướng hoặc triển khai hoạt động không như dự kiến sẽ phải chịu sự trừng phạt của thị trường”, ông nói thêm.

Cả 3 chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều kết thúc tuần trong sắc đỏ. S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức giảm trong cả tháng, trong khi Dow Jones khép lại tháng 10 với mức tăng.

Lĩnh vực công nghệ thuộc S&P 500 ghi nhận mức giảm theo tỷ lệ phần trăm trong tháng lớn nhất kể từ tháng 3/2025. Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ truyền thông chứng kiến mức giảm hằng tháng mạnh nhất kể từ tháng 4/2022.

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý III đã đi qua hơn một nửa chặng đường, với 299 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo. Theo dữ liệu của LSEG, trong số này, 82% doanh nghiệp có kết quả vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 tăng trưởng 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái, theo LSEG.

Hai tập đoàn dầu khí lớn Exxon Mobil và Chevron đều công bố lợi nhuận quý vượt kỳ vọng, nhờ biên lợi nhuận tăng vọt trong bối cảnh nguồn cung năng lượng bị gián đoạn do cuộc chiến giữa Mỹ - Iran và cuộc xung đột tại Ukraine. Cổ phiếu 2 doanh nghiệp lần lượt tăng 2,2% và 2,8%.

Các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử như Coinbase, Strategy và Robinhood giảm từ 7,2% - 10,6%, sau những thông tin cho rằng tin tặc đã đánh cắp 6,3 tỷ USD từ Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Theo Reuters

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#Cổ phiếu công nghệ #Chứng khoán Mỹ #AI

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