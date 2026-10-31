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Tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Trong quá trình tìm kiếm tại hai xã Ái Tử và Vĩnh Linh (Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện, quy tập 8 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, thắt lưng…

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, từ ngày 1 đến 30/10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Trong đó, 7 hài cốt được tìm thấy tại xã Ái Tử, một hài cốt tại xã Vĩnh Linh.

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Nhiều di vật của liệt sĩ được tìm thấy.

Từ nhiều nguồn thông tin, đơn vị tổ chức khảo sát, xác định các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, triển khai lực lượng tìm kiếm. Quá trình thực hiện, cán bộ, nhân viên phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp đạn AK, hộp đạn 12,7 mm và lọ thuốc.

Các hài cốt được tìm thấy còn nhiều xương, răng nhưng đã gãy, vỡ thành nhiều đoạn. Đơn vị đã lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ.

Sau khi quy tập, các hài cốt được đưa về quàn tại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc, hương khói chu đáo theo quy định.

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Hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn ở đội tìm kiếm và tiến hành lấy mẫu ADN.

Hiện đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những khu vực liên quan.

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#hài cốt liệt sĩ #Quảng Trị #xã Ái Tử #xã Vĩnh Linh #nhiều di vật #xét nghiệm ADN

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