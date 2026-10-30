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Nhân viên gác chắn kể phút lao ra cứu nữ sinh lớp 8 trước đầu xe container

Duy Quốc - Thanh Hiền

TPO - Phát hiện nữ sinh lớp 8 đi xe đạp điện lọt vào điểm mù của xe container đang tiến đến, anh Nguyễn Văn Thành, nhân viên gác chắn đường sắt ở Đà Nẵng, lập tức lao ra chặn lại, giúp em thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Ngày 30/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nhân viên gác chắn đường sắt kịp thời ngăn nữ sinh đi xe đạp điện ngay trước đầu xe container tại Đà Nẵng.

Clip ghi lại khoảnh khắc nhân viên gác chắn kịp thời ngăn nữ sinh đi xe đạp điện ngay trước đầu xe container.

Theo camera ghi lại, khoảng 7h36 ngày 28/10, một nữ sinh mặc áo mưa, đi xe đạp điện băng qua đường ray thì xe container đang tiến đến. Phát hiện nữ sinh lọt vào điểm mù phía trước đầu xe, nhân viên gác chắn lập tức lao ra chặn lại, đồng thời ra hiệu cho tài xế giảm tốc độ.

Nhờ phản ứng nhanh của nhân viên gác chắn và việc tài xế container kịp thời giảm tốc độ, nữ sinh may mắn không gặp tai nạn. Vụ việc xảy ra tại gác chắn đường sắt Nguyễn Tất Thành, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Văn Thành (30 tuổi, quê Hà Tĩnh), nhân viên trực tiếp ngăn nữ sinh, cho biết thời điểm đó anh đang làm nhiệm vụ sau khi tàu vừa đi qua. Phát hiện nữ sinh lớp 8 đi xe đạp điện ngược chiều qua đường ray, đúng lúc xe container đang tiến đến, anh lập tức lao ra chặn lại và ra hiệu cho tài xế giảm tốc độ.

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Anh Nguyễn Văn Thành, nhân viên gác chắn trực tiếp ngăn nữ sinh băng qua đường ray.

“Trước đó, tôi vừa ngăn một học sinh băng qua đường ray ngược chiều thì phát hiện cháu bé này chạy xe ngay trước đầu container. May mắn, xe chạy không nhanh, tài xế kịp giảm tốc độ khi thấy tôi ra hiệu. Nếu không chặn lại, cháu có thể đã gặp nguy hiểm”, anh Thành kể.

Theo anh Thành, anh đã có 5 năm làm việc tại gác chắn Nguyễn Tất Thành. Khu vực này thường xuyên có xe trọng tải lớn lưu thông, trong khi một số người đi xe máy, xe đạp điện vẫn chạy ngược chiều qua đường ray để rút ngắn quãng đường. Anh cùng đồng nghiệp thường xuyên nhắc nhở người dân, nhất là vào giờ học sinh đến trường và tan học.

Sau sự việc, bà nội nữ sinh đã tìm gặp anh Thành để cảm ơn vì kịp thời cứu cháu khỏi nguy hiểm. “Khi xem đoạn clip, gia đình rất hoảng hốt. Bà nội cháu đến gặp, vừa khóc vừa cảm ơn. Tôi nghĩ đây là việc mình nên làm. Trước tình huống nguy hiểm, không thể đứng yên được, đó cũng là trách nhiệm của mình”, anh Thành chia sẻ.

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Khu vực gác chắn đường sắt Nguyễn Tất Thành.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, một người đi xe máy điện vội vàng băng qua đường, không phát hiện xe đầu kéo đang tiến đến. Nhân viên gác chắn đã nhanh chóng can thiệp, ngăn người này ngay trước đầu xe, tránh một vụ tai nạn có thể xảy ra.

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#nhân viên gác chắn #Nguyễn Văn Thành #nữ sinh lớp 8 #xe container #Đà Nẵng #đường sắt Nguyễn Tất Thành #điểm mù xe tải

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