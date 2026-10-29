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Vụ 8 người ngạt khí ở Đà Nẵng: Nạn nhân thứ 6 tử vong sau 1 năm

Hoài Văn

TPO - Đúng một năm sau vụ ngạt khí máy phát điện khiến 8 người trong một gia đình ở Đà Nẵng gặp nạn, anh N.Q.L. (37 tuổi) đã qua đời sau thời gian dài sức khỏe suy kiệt. Vợ và con gái anh sống sót nhưng vẫn mang di chứng nặng nề.

Chiều 29/10, lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây, TP. Đà Nẵng xác nhận anh N.Q.L. (37 tuổi, trú ở khu phố Chợ Mới Phong Thử) đã qua đời vào chiều 28/10, đúng một năm sau vụ ngạt khí máy phát điện khiến 8 người gặp nạn.

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Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu giữa mưa lũ vào ngày 28/10/2025.

Trước đó, 5 nạn nhân đã tử vong, gồm 4 người chết trong ngày xảy ra vụ việc và một người con gái của anh L. qua đời trong quá trình điều trị. Anh L. là nạn nhân thứ 6 tử vong trong vụ ngạt khí thương tâm này.

Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, anh L. được đưa về nhà nhưng sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phải nằm liệt giường. Tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu và anh không qua khỏi.

Vợ và con gái anh L. là hai người còn sống sau vụ ngạt khí. Tuy nhiên, cả hai đều chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe.

Người vợ hiện phải sử dụng xe lăn, khả năng ghi nhớ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, con gái anh L., hiện học lớp 4, từng hôn mê suốt 21 ngày mới tỉnh lại. Đến nay, sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục như trước.

Lãnh đạo xã Điện Bàn Tây cho biết địa phương sẽ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho anh L.

Trước đó, ngày 28/10/2025, trong đợt mưa lũ lớn tại Đà Nẵng, người thân không thể liên lạc với gia đình anh L. nên trình báo cơ quan chức năng.

Khi tiếp cận căn nhà tại xã Điện Bàn Tây, lực lượng chức năng phát hiện 8 người nằm bất tỉnh. Thời điểm này, cửa nhà đóng kín, máy phát điện vẫn đang hoạt động.

Do mưa lũ gây ngập sâu, chia cắt nhiều tuyến đường, lực lượng chức năng cùng người dân phải sử dụng ghe, thuyền đưa các nạn nhân ra khỏi vùng ngập. Sau đó, các nạn nhân được chuyển lên phương tiện đường bộ để đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, 4 người tử vong ngay trong ngày xảy ra vụ việc, gồm mẹ anh L. (75 tuổi), hai người con (14 tuổi và 5 tuổi) cùng cô gái tên X. (19 tuổi), là bạn của gia đình.

Một người con gái khác của anh L., khi đó 11 tuổi, cũng không qua khỏi trong quá trình điều trị. Theo nhận định, mưa lũ gây mất điện nên gia đình anh L. sử dụng máy phát điện để chạy điều hòa. Tám người cùng ngủ trong phòng kín thì xảy ra vụ ngạt khí.

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#ngạt khí Đà Nẵng #máy phát điện #nạn nhân thứ 6 #Điện Bàn Tây #mưa lũ #di chứng

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