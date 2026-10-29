Không vùng cấm, không ngoại lệ

TPO - Ít nhất 11 phim Việt có lịch khởi chiếu chính thức từ cuối tháng 10 đến hết năm 2026. Những cuộc đối đầu liên tiếp, cộng thêm loạt phim ngoại, khiến nhà sản xuất phải tính toán cả ngày ra mắt lẫn khả năng giữ suất chiếu sau tuần đầu.

Sau những suất chiếu sớm của Án mạng karaoke từ tuần trước, Chị chị em em 3 bước vào cuộc đua với lịch chiếu sớm từ 18h ngày 29/10. Cả hai cùng khởi chiếu chính thức ngày 30/10, đưa phòng vé cuối tháng vào cuộc cạnh tranh mới sau thời gian Trại buôn người áp đảo.

Cạnh tranh sát sao và khó đoán

Sáng 29/10, bảng doanh thu trong ngày của Box Office Vietnam ghi nhận Chị chị em em 3 đứng đầu với khoảng 4,2 tỷ đồng, tương ứng 54.426 vé/2.005 suất. Tổng doanh thu được hệ thống ghi nhận đạt khoảng 7,71 tỷ đồng.

Án mạng karaoke đứng sau với hơn 336 triệu đồng, tương ứng 4.621 vé/2.440 suất. Tổng doanh thu phim vượt 41,11 tỷ đồng trước ngày khởi chiếu chính thức.

Trại buôn người ghi nhận hơn 258 triệu đồng từ 3.178 vé/1.502 suất, đưa doanh thu tích lũy lên khoảng 488,46 tỷ đồng. Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh thu hơn 76 triệu đồng từ 1.271 vé trên 793 suất, tổng doanh thu khoảng 41 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của hai phim Việt mới, cùng việc Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh tiếp tục giữ một phần suất chiếu, khiến chặng đường tới mốc 500 tỷ đồng của Trại buôn người khó khăn hơn. Phim còn cần khoảng 11,54 tỷ đồng, trong khi phải chia sẻ khán giả và lịch chiếu với những tác phẩm mới.

Từng được kỳ vọng tiếp bước thành công của Mai, Trại buôn người trở thành hiện tượng thương mại ngoài mùa lễ, Tết. Sức hút của phim cũng đặt các dự án phát hành gần thời điểm đó trước áp lực lớn. Tuy nhiên, khi đã chiếu hơn một tháng, phim phải đối diện đồng thời với sự giảm nhiệt và nguồn cung mới.

Trại buôn người khó có cơ hội trở thành "Mai thứ hai", do cơn lốc càn quét của phim Việt dịp cuối năm.

Sự xuất hiện của Chị chị em em 3 và Án mạng karaoke đã chặn đứng con đường thuận lợi tiến tới mốc 500 tỷ đồng của Trại buôn người.

Cuộc đua hiện tại cho thấy phòng vé liên tục thay đổi và ngày càng khó đoán. Trong đó, Án mạng karaoke có thời gian chiếu sớm để tích lũy doanh thu và phản hồi khán giả. Chị chị em em 3 bước vào thị trường với lượng vé đặt trước đáng chú ý. Khả năng giữ sức mua sau những ngày đầu mới quyết định phim nào có thể kéo dài thời gian khai thác.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hải - đại diện hệ thống rạp CGV - cho biết việc phân bổ suất chiếu dựa trên nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là nhu cầu thực tế của khán giả.

Trước ngày khởi chiếu, nhà rạp tham khảo lịch phát hành, quy mô phim, thể loại, nhóm khán giả, mức độ quan tâm, lượng đặt vé sớm và hoạt động truyền thông. Khi phim ra mắt, lượng vé bán được, tỷ lệ lấp đầy, hiệu suất từng suất và xu hướng đặt vé trở thành cơ sở điều chỉnh.

“Có thể nói truyền thông hay sức hút của diễn viên giúp tạo sự quan tâm ban đầu, nhưng khả năng chuyển sự quan tâm đó thành lượng vé bán ra thực tế tại rạp mới là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với việc duy trì suất chiếu”, ông Hải nói.

Với phim có lượng khán giả thấp hơn kỳ vọng, rạp có thể giảm suất, thay đổi khung giờ hoặc thu hẹp số phòng. Việc này không đơn thuần là phim bán vé kém thì cắt suất, mà cần xem hiệu suất qua nhiều khung giờ và cân nhắc lịch ra mắt của các phim khác.

Vào những giai đoạn cao điểm, khi có phim mới ra mắt và nhu cầu của khán giả thay đổi nhanh, việc điều chỉnh suất chiếu có thể diễn ra khá thường xuyên, thậm chí theo từng ngày.

Không vùng cấm, không ngoại lệ

Tính theo lịch khởi chiếu chính thức đang được công bố, từ ngày 30/10 đến hết năm có ít nhất 11 phim Việt. Sau Án mạng karaoke và Chị chị em em 3, chín tác phẩm khác nối tiếp ra rạp trong tháng 11 và 12. Cuộc đua nghìn tỷ đồng của phim Việt ngày càng chen chúc.

Tháng 11 có Bò sữa bay (6/11), Ngày con còn mẹ (11/11), Trại giam hạnh phúc (20/11) và Mẹ mìn (27/11). Lịch phim trải từ tình cảm, tâm lý gia đình đến kinh dị, tạo nhiều lựa chọn nhưng cũng khiến tác phẩm mới liên tục phải chia sẻ sự chú ý. Kết nối ngành phim Việt Nam

Sang tháng 12, Bắt cá ba tay và Con mắt thứ ba cùng dự kiến phát hành ngày 4/12. Đến 25/12, Huyết thống đối đầu Trấn yểm, trước khi Người mẹ xấu ra mắt ngày 31/12. Riêng nhóm phim kinh dị đã có nhiều đại diện xuất hiện trong khoảng một tháng, từ Mẹ mìn đến Con mắt thứ ba, Huyết thống và Trấn yểm.

Hai tháng cuối năm, ồ ạt phim Việt ra rạp, cùng với sự cạnh tranh của cơn lốc bom tấn Hollywood.

Phim ngoại tiếp tục gia tăng sức ép. Chỉ tính bảy tác phẩm đáng chú ý, lịch dự kiến đã có Clayface ngày 30/10, Godzilla trừ không ngày 6/11, Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân ngày 20/11, Hexed: Thế giới phép thuật ngày 27/11, Avengers: Doomsday và Dune: Part Three ngày 18/12, Jumanji: Thế giới đảo chiều ngày 25/12. Đây chưa phải toàn bộ phim ngoại trong giai đoạn này.

Từ kinh dị, hành động đến hoạt hình và khoa học viễn tưởng, mỗi nhóm phim đều cần phòng chiếu, khung giờ thuận lợi và thời gian thu hút khán giả. Hai phim Việt ra mắt dịp Giáng sinh vì thế vừa gặp nhau, vừa phải cạnh tranh với Jumanji và những bom tấn đã chiếu từ tuần trước.

Lịch phát hành dày đặc cũng là kết quả của nhiều lần điều chỉnh. Án mạng karaoke chuyển ngày khởi chiếu chính thức từ 2/10 sang 30/10, Chị chị em em 3 chuyển từ 16/10 sang cùng ngày. Mẹ mìn lùi từ 23/10 tới 27/11, còn Huyết thống chuyển từ 30/10 tới 25/12. Khoảng cách ban đầu giữa các phim thay đổi, tạo thêm những cuộc đối đầu mới.

Dời lịch có thể giúp một tác phẩm giảm áp lực ở thời điểm trước mắt, nhưng không bảo đảm lịch mới thuận lợi hơn. Nhà sản xuất phải cân nhắc phim đang ăn khách, đối thủ sắp ra mắt và khoảng thời gian còn lại để khai thác. Với lịch hiện nay, một phim vừa qua cuối tuần đầu đã có thể gặp thêm đối thủ, không có vùng cấm hay ngoại lệ.

Áp lực còn nằm ở chiến dịch quảng bá. Đổi ngày phát hành đồng nghĩa phải điều chỉnh thời điểm tung trailer, tổ chức ra mắt, giao lưu và thúc đẩy đặt vé. Nếu kéo dài quá trình giới thiệu mà sức quan tâm không chuyển thành vé bán, nhà sản xuất vẫn phải đối diện bài toán hiệu quả chi phí.

Doanh thu công bố cũng không phải khoản tiền nhà sản xuất thực nhận. Tiền bán vé được phân chia với hệ thống rạp, sau đó còn các khoản liên quan đến phát hành theo hợp đồng.

Bởi vậy, một phim thu hàng trăm tỷ đồng chưa đủ để kết luận toàn thị trường cùng hưởng lợi. Thành công ấy cho thấy khả năng kéo khán giả tới rạp, nhưng hiệu quả của những phim còn lại phải được xem xét riêng. Với phim nhỏ, cơ hội tiếp cận người xem còn phụ thuộc số suất, khung giờ và thời gian đủ dài để phản hồi khán giả phát huy tác dụng.

Khi lượng vé ban đầu thấp, việc thu hẹp lịch chiếu có thể khiến cơ hội tạo hiệu ứng truyền miệng khó hơn. Ngược lại, giữ nhiều suất cho phim ít người xem cũng đặt nhà rạp trước áp lực vận hành. Đây là điểm cần cân bằng giữa hiệu quả từng phòng chiếu và khả năng duy trì lựa chọn đa dạng.

Nếu phim có lượng đặt vé tốt hoặc tỷ lệ lấp đầy cao sau khi ra mắt, hệ thống rạp có thể tăng suất, thậm chí mở rộng giờ chiếu nếu điều kiện cho phép.

Sự linh hoạt của cơ chế điều chỉnh lịch chiếu mở cơ hội cho phim có sức mua tăng lên sau ngày đầu. Trong mùa phát hành dồn dập, chọn ngày ra mắt mới là bước đầu, duy trì được khán giả qua từng ngày mới giúp tác phẩm giữ chỗ tại rạp.