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Giải trí

Thế khó của bộ phim đạt 99% điểm

Tú Oanh

TPO - Được giới phê bình chấm điểm gần như tuyệt đối, “Wildwood” chỉ thu khoảng 12,27 triệu USD trong tuần mở màn tại Bắc Mỹ. Khoảng cách giữa lời khen và doanh thu cho thấy chất lượng nghệ thuật chưa đủ bảo đảm sức hút thương mại, nhất là với những tác phẩm nằm ngoài công thức hoạt hình đại chúng.

Wildwood gia nhập cuộc đua phòng vé Bắc Mỹ ngày 23/10 với nhiều kỳ vọng. Tác phẩm mới của Laika, hãng phim đứng sau CoralineKubo and the Two Strings, nhận được sự đón nhận tích cực từ giới phê bình.

Tính đến tối 27/10, phim đạt 99% điểm “cà chua tươi” trên Rotten Tomatoes, trở thành một trong những phim hoạt hình được giới chuyên môn ca ngợi nhiều nhất năm nay.

Tuy nhiên, Wildwood chỉ thu khoảng 12,27 triệu USD trong tuần mở màn tại Bắc Mỹ, đứng thứ ba phòng vé sau ba ngày cuối tuần (23-25/10).

Nếu đặt cạnh kinh phí được ước tính khoảng 100 triệu USD, con số trên thực sự đáng quan ngại. Theo SlashFilm, doanh thu mở màn chưa tương xứng với mức độ tán dương dành cho tác phẩm.

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Wildwood được giới phê bình chấm điểm gần tuyệt đối, nhưng doanh thu phòng vé không quá khả quan.

Dĩ nhiên, không đúng nếu vội vàng gán mác thất bại với Wildwood. Phim mới phát hành, còn thị trường quốc tế và các hình thức khai thác tiếp theo. Vấn đề là vì sao tác phẩm được đánh giá cao vẫn chưa đủ sức lôi kéo đông đảo khán giả đến rạp.

Lời khen không tự động chuyển thành vé bán

Một phần câu trả lời nằm ở khoảng cách giữa tiêu chí đánh giá của giới phê bình và quyết định mua vé của khán giả. Rotten Tomatoes phản ánh tỷ lệ bài đánh giá tích cực, không phải điểm chất lượng tuyệt đối hay thước đo trực tiếp về nhu cầu thị trường.

Bộ phim có thể được khen ngợi về kỹ thuật, hình ảnh và tham vọng nghệ thuật nhưng vẫn khó tạo ra sức hút đủ rộng để cạnh tranh với những đối thủ khác.

Wildwood kể về Prue, cô bé dấn thân vào khu rừng kỳ bí để giải cứu em trai bị đàn quạ bắt cóc.

Tác phẩm gây ấn tượng bằng thế giới giả tưởng giàu chi tiết, kỹ thuật hoạt hình stop-motion và cách xây dựng bầu không khí vừa kỳ ảo vừa u tối. Các bài phê bình được Rotten Tomatoes tổng hợp đánh giá cao quy mô hình ảnh và sự tỉ mỉ trong từng chuyển động.

Tuy nhiên, do không dựa trên thương hiệu nổi tiếng hay loạt phim có sẵn lượng người hâm mộ đông đảo, Wildwood phải tự xây dựng sức hút và thuyết phục khán giả ra rạp từ đầu.

Theo Los Angeles Times, thị trường hoạt hình Hollywood vẫn nghiêng mạnh về các thương hiệu quen thuộc như Toy StoryThe Super Mario Galaxy Movie. Những bộ phim này có lợi thế từ lượng khán giả sẵn có, khả năng tiếp thị rộng và hệ sinh thái sản phẩm ăn theo.

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Wildwood có cốt truyện u tối hơn những thương hiệu hoạt hình dành cho gia đình.

Với Wildwood, lời truyền miệng tích cực cần thời gian để chuyển thành quyết định mua vé, trong khi phần lớn doanh thu mở màn thường đến từ nhóm khán giả đã biết hoặc chủ động chờ đợi bộ phim.

Một trở ngại khác là thời lượng hơn hai giờ và phân loại PG-13, tức phim có nội dung mà phụ huynh được khuyến cáo cần cân nhắc khi cho trẻ em xem. Los Angeles Times cho biết đây là phim đầu tiên của Laika nhận mức phân loại này. Bạo lực giả tưởng, hình ảnh máu me và các chủ đề nặng nề khiến tác phẩm khó tiếp cận nhóm khán giả gia đình vốn là lực lượng quan trọng của thị trường hoạt hình.

Phim không hoàn toàn đi theo công thức hoạt hình dành cho trẻ nhỏ, nhưng cũng chưa có thương hiệu đủ mạnh để bảo đảm lượng người xem trưởng thành ngay từ đầu.

Canh bạc đắt đỏ của hoạt hình thủ công

Khác với hoạt hình máy tính có quy trình sản xuất kỹ thuật số, stop-motion đòi hỏi nghệ sĩ tạo dựng nhân vật và bối cảnh vật lý, sau đó điều chỉnh từng chuyển động nhỏ để ghi hình từng khung hình. Quá trình này tốn nhiều thời gian, nhân lực và chi phí, nhưng tạo nên chất liệu hình ảnh khó sao chép hoàn toàn bằng những phương pháp khác.

Truyền thông Mỹ cho biết dự án được phát triển từ năm 2011, là phim mới đầu tiên của Laika sau bảy năm, với hơn 1.000 người tham gia sản xuất.

Quy mô đầu tư ấy cho thấy tham vọng của hãng phim trong việc đưa hoạt hình thủ công lên tầm sử thi, thay vì chỉ theo đuổi những dự án nhỏ phục vụ nhóm khán giả ngách.

Tuy nhiên, kinh phí sản xuất lớn khiến Wildwood chịu áp lực doanh thu cao, trong khi khoản thu từ phòng vé còn phải chia sẻ với các rạp và đơn vị phát hành.

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Trong thời đại AI bùng nổ, Wildwood tìm về với nghề thủ công truyền thống nhưng phải đối mặt với bài toán tài chính.

Với kinh phí sản xuất được ước tính khoảng 100 triệu USD, Wildwood khó có thể thu hồi vốn chỉ dựa vào doanh thu phòng vé Bắc Mỹ. Ngay cả khi đạt mức doanh thu cuối cùng gấp 3,6 lần tuần mở màn như các phim trước của Laika, tác phẩm cũng chỉ thu khoảng 44-45 triệu USD tại thị trường này. Doanh thu quốc tế và các nguồn khai thác khác sẽ đóng vai trò quan trọng.

Dù vậy, triển vọng thu hồi vốn vẫn là thách thức lớn, nhất là khi chi phí quảng bá và phát hành chưa được tính vào kinh phí sản xuất nói trên.

Thành công của Wildwood phụ thuộc vào khả năng duy trì doanh thu trong những tuần tới. Nếu sức hút nhanh chóng suy giảm, bộ phim sẽ cho thấy lời khen của giới phê bình chưa đủ bù đắp bất lợi về thương hiệu và chi phí sản xuất lớn.

Trong bối cảnh Hollywood ưu tiên phần tiếp theo và các thương hiệu quen thuộc, Wildwood là phép thử đối với những dự án hoạt hình nguyên bản. Điểm đánh giá cao có thể tạo chú ý, nhưng doanh thu vẫn phụ thuộc vào khả năng tiếp cận và thuyết phục khán giả mua vé.

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#Wildwood #phim hoạt hình #phim đạt 99% điểm #Rotten Tomatoes #hoạt hình thủ công #doanh thu phòng vé Bắc Mỹ #phim thua lỗ

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