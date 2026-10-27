Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Big Bang làm gì khi về Hàn Quốc?

Minh Vũ

TPO - Ba thành viên nhóm Big Bang G-Dragon, Taeyang và Daesung đã về đến Hàn Quốc, sau hai concert cuồng nhiệt tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Trang Newsen đưa tin các thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã về tới Seoul, Hàn Quốc khoảng 19h30 (giờ địa phương) tối 26/10. Sau hai đêm diễn cuồng nhiệt, ca nghệ sĩ vẫn vui vẻ tương tác với ống kính, chào hỏi người hâm mộ và truyền thông.

Big Bang tiếp tục các buổi biểu diễn của tour vòng quanh thế giới Big Bang 2026-2027 World Tour <XX : Cosmos> tại Sydney (Australia) vào ngày 31/10. Sau đó, nhóm sẽ tới Bangkok (Thái Lan) và Hong Kong (Trung Quốc). Điểm quan trọng của tour diễn là Nhật Bản với nhiều buổi biểu diễn khác nhau, kéo dài từ cuối tháng 11 đến hết tháng 12.

Big Bang mang chuyến lưu diễn trở lại Đông Nam Á vào đầu năm 2027 với các điểm dừng ở Kuala Lumpur (Malaysia), Jakarta (Indonesia), Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 2.

gd3.jpg
gd5b.jpg
Các thành viên Big Bang trở về Hàn Quốc.

Theo ban tổ chức, hai đêm diễn của Big Bang thu hút khoảng 90.000 khán giả từ nhiều địa phương và quốc gia, vùng lãnh thổ.

Sau đêm diễn đầu tiên, G-Dragon liên tục tương tác với những video được chia sẻ trên mạng xã hội, trong khi Taeyang bày tỏ sự xúc động trước sự cuồng nhiệt của fan và nói bằng tiếng Việt "Fan Việt Nam quá đỉnh".

Đây là lần thứ hai Big Bang tới Việt Nam biểu diễn. Nhóm lần đầu đến Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ đại nhạc hội SoundFest 2012 tại TPHCM. Khi đó, sự kiện quy tụ đầy đủ năm thành viên.

Big Bang ra mắt lần đầu năm 2006 với năm thành viên gồm G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Seungri, Daesung. Năm 2018, các thành viên lần lượt nhập ngũ.

Năm 2022, nhóm tái xuất với bốn thành viên, Seungri không còn hoạt động do nhận án phạt tù ba năm từ tháng 8/2021.

Năm 2023, T.O.P cũng xác nhận rời nhóm. Năm 2024, nhóm tái hợp với đội hình ba thành viên tại lễ trao giải MAMA.

gd11.jpg
gd8.jpg
Nhóm tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới vào cuối tháng 10.

Sau 20 năm hoạt động, âm nhạc của Big Bang đã trở thành ký ức, tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ người nghe Kpop. Nhóm vẫn duy trì được sức hút với lượng fan hùng hậu khắp thế giới.

Mỗi thành viên của Big Bang là một mảnh ghép thú vị, hấp dẫn, tài năng với sức hút khác nhau. Daesung hài hước, Taeyang với giọng ca ngọt ngào giàu cảm xúc, G-Dragon nổi loạn, thời thượng với những đoạn rap đặc trưng. Nhờ đó, dù thiếu hai thành viên, nhóm vẫn tràn đầy năng lượng trong mỗi buổi biểu diễn.

Xem thêm

#BigBang #G-Dragon #GD #Taeyang #Daesung #sao Hàn Quốc #sao K-pop

Cùng chuyên mục

Kết cục của mẹ Kim Sae Ron

Kết cục của mẹ Kim Sae Ron

TPO - Theo công ty quản lý diễn viên Kim Soo Hyun, cảnh sát Hàn Quốc đã chuyển hồ sơ mẹ Kim Sae Ron và người dì giả danh của cố diễn viên sang cơ quan công tố.

Á hậu Châu Anh, Vân Nhi choáng ngợp trước gần 10.000 người

TPO - Trình diễn với vai trò vedette trong bộ sưu tập "Hồn Việt" của nhà thiết kế Cao Minh Tiến tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 do Báo Tiền Phong tổ chức, Á hậu Châu Anh và Vân Nhi chia sẻ cảm xúc phấn khích, choáng ngợp khi sải bước trước hàng nghìn khán giả tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Truyền thông Hàn Quốc sốc với hai đêm Big Bang ở Mỹ Đình

Truyền thông Hàn Quốc sốc với hai đêm Big Bang ở Mỹ Đình

TPO - Hai đêm diễn của Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình không chỉ khơi dậy ký ức của nhiều thế hệ người hâm mộ mà còn phát đi tín hiệu đáng chú ý tới ngành công nghiệp Kpop. Qua góc nhìn của truyền thông Hàn Quốc, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến có sức hút thương mại đối với các nghệ sĩ quốc tế.

Diễn biến khó tin ở Hollywood

Diễn biến khó tin ở Hollywood

TPO - Sau khi gây bất ngờ trong tuần mở màn, “You Can See Everything” tiếp tục tạo nên kỳ tích tại phòng vé Bắc Mỹ. Bộ phim tài liệu dài 3 giờ tăng cả doanh thu lẫn số lượng rạp chiếu.

CoolKid giữa biển người ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

CoolKid giữa biển người ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

TPO - Rapper CoolKid có màn trình diễn ấn tượng ở đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 với loạt ca khúc "1 kẻ đáng thương - 1 người đáng trách", "Sau cơn mưa" và "Chịu cách mình nói thua". Hàng nghìn khán giả có mặt ở phố đi bộ Trần Nhân Tông hò reo theo nam ca sĩ trong màn biểu diễn.

Rời Việt Nam, Big Bang nói gì?

Rời Việt Nam, Big Bang nói gì?

TPO - Hai đêm diễn tại Hà Nội không chỉ khiến hàng trăm nghìn khán giả Việt xúc động, ngay cả các thành viên Big Bang cũng không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc và bất ngờ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe