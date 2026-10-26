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Hoa hậu

Top 25 Hoa hậu Việt Nam diễn thời trang tại 'Chạm Việt Nam 2'

Hồng Vĩnh - Trọng Tài - Dương Triều - Đỗ Quyên

TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 diện trang phục golf, sải bước cùng Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trước hàng nghìn khán giả tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.

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Tối 25/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia trình diễn thời trang tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, thuộc Sóng Festival 2026. Bên cạnh bộ sưu tập Hồn Việt của nhà thiết kế Cao Minh Tiến, các cô gái xuất hiện với trang phục golf, mang phong cách trẻ trung, năng động. Á hậu Châu Anh và Vân Nhi xuất hiện với vai trò vedette.
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Đồng hành Top 25 trong phần trình diễn là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi. Hai người đẹp cùng các cô gái bước ra sân khấu ngoài trời, giữa không khí sôi động của đêm nhạc.
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Trang phục golf đem đến hình ảnh khỏe khoắn cho dàn thí sinh. Bùi Minh Phương diện áo polo trắng kết hợp chân váy xanh nhạt. Cùng sải bước với Minh Phương là Vũ Thị Khánh Vi trong bộ đồ màu hồng.
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Phần trình diễn có nhịp điệu tươi vui, phù hợp với không gian âm nhạc ngoài trời. Vẻ năng động của trang phục cùng phong thái tự tin của các cô gái góp thêm màu sắc cho chương trình.
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Phạm Vân Hà và Nguyễn Yến Trang tự tin catwalk, cùng các thí sinh giới thiệu những bộ trang phục thể thao trước khán giả.
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Đến với Chạm Việt Nam 2, Top 25 đã có thời gian rèn luyện catwalk, phong thái và tham gia các hoạt động trải nghiệm của phần thi Đại sứ Thời trang và Thể thao.
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Các cô gái dần quen với việc trình diễn trước đông người, thay đổi cách thể hiện theo từng loại trang phục.
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Lê Phương Nghi và Nguyễn Thị Hoa cùng diện chân váy trắng, kết hợp áo trắng và áo tím, mang vẻ trẻ trung, khỏe khoắn.
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Trong quá trình tập luyện, thí sinh được hướng dẫn từ dáng đứng, bước đi đến biểu cảm gương mặt. Ngoài những buổi tập chung, ê-kíp chỉnh sửa động tác cho từng người. Mai Thị Yến Nhi và Bùi Mai Linh sánh đôi trong màn thời trang golf.
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Những cơ hội trình diễn và trải nghiệm thực tế giúp các cô gái có thêm kinh nghiệm khi bước lên sân khấu.
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Nguyễn Thị Thúy Linh và Nguyễn Hồng Hạ Nghi (áo tím, chân váy trắng) chạm tay, tạo dáng tinh nghịch trong phần trình diễn trang phục golf.
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Với trang phục golf, các thí sinh thể hiện phong cách khỏe khoắn, thoải mái.
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Chạm Việt Nam 2 thu hút hàng nghìn khán giả. Đêm nhạc có những tiết mục sôi động xen lẫn các giai điệu nhẹ nhàng, cùng phần trình diễn thời trang của hai á hậu và Top 25. Với các thí sinh, đây là lần gặp gỡ khán giả Hà Nội trước khi tiếp tục chuẩn bị cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra ngày 7/11.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #Top 25 Hoa hậu Việt Nam #thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2025 #Hoa hậu Việt Nam #trang phục golf #Á hậu Châu Anh #Á hậu Vân Nhi #Chạm Việt Nam 2

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