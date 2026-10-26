Nga bắt giữ đối tượng âm mưu 'chọc mù' hệ thống phòng không Mátxcơva ở cự ly gần

TPO - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 26/10 tuyên bố đã ngăn chặn một âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái từ trong lãnh thổ Nga nhằm vào một thành phần trọng yếu trong hệ thống phòng không của Mátxcơva.

Một nhân viên an ninh tuần tra ở Mátxcơva. (Ảnh: Reuters)

Theo FSB, hai đối tượng liên quan đến âm mưu này đã bị bắt giữ. Những người này được cho là đến từ khu vực Nam Caucasus, và bị FSB cáo buộc hành động theo chỉ đạo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

“Một trong hai nghi phạm được SBU chiêu mộ để đổi lấy phần thưởng bằng tiền. Người này đã tới Nga để chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công. Trong quá trình đó, nghi phạm đã lôi kéo một người quen tham gia cùng”, FSB tiết lộ.

Nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công, hai đối tượng đã thu thập các máy bay không người lái FPV cùng chất nổ từ hai khu vực tại Nga, sau đó vận chuyển đến vùng thủ đô Mátxcơva để cài đặt và kích hoạt thiết bị. Các máy bay không người lái dự kiến ​​sẽ được điều khiển từ Ukraine.

“Hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang chuẩn bị thực hiện vụ tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng điện lực và một trong những thành phần then chốt thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa của Mátxcơva”, FSB cho biết thêm.

Hiện SBU và Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã gia tăng các nỗ lực sử dụng máy bay không người lái để tấn công thủ đô Mátxcơva của Nga, trong khi Nga cũng đẩy mạnh các đợt tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu hạ tầng khác của Ukraine.

Đêm 25/10 rạng sáng 26/10, quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng 140 máy bay không người lái và 4 tên lửa. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 112 máy bay không người lái cùng 3 tên lửa loại Kh-59/69.

Các vũ khí còn lại nhắm trúng 15 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ những vũ khí bị bắn hạ rơi xuống 4 địa điểm khác.

Cùng lúc đó, một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine vào thành phố Voronezh (miền nam nước Nga) đã gây thương vong và thiệt hại, theo thông báo từ chính quyền địa phương.

Các cuộc tấn công qua lại của Nga và Ukraine vào lãnh thổ đối phương vẫn tiếp diễn, trong bối cảnh có nhiều tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán.

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận, phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ đã nhất trí tổ chức cuộc họp cấp kỹ thuật vào nửa đầu tháng 11 tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất).

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với TSN-Tyzhden hôm 25/10, Tổng thống Zelensky cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng hoặc một cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Nga - Mỹ - Ukraine có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đã sẵn sàng hướng tới hòa bình.

Tuy nhiên, ông Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ không chấp nhận các giới hạn về quy mô lực lượng vũ trang của mình, cũng như không đồng ý với quy chế trung lập trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào.