Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Nga bắt giữ đối tượng âm mưu 'chọc mù' hệ thống phòng không Mátxcơva ở cự ly gần

Minh Hạnh

TPO - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 26/10 tuyên bố đã ngăn chặn một âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái từ trong lãnh thổ Nga nhằm vào một thành phần trọng yếu trong hệ thống phòng không của Mátxcơva.

nuahkvpocrozniizirx6kbfuju.jpg
Một nhân viên an ninh tuần tra ở Mátxcơva. (Ảnh: Reuters)

Theo FSB, hai đối tượng liên quan đến âm mưu này đã bị bắt giữ. Những người này được cho là đến từ khu vực Nam Caucasus, và bị FSB cáo buộc hành động theo chỉ đạo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

“Một trong hai nghi phạm được SBU chiêu mộ để đổi lấy phần thưởng bằng tiền. Người này đã tới Nga để chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công. Trong quá trình đó, nghi phạm đã lôi kéo một người quen tham gia cùng”, FSB tiết lộ.

Nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công, hai đối tượng đã thu thập các máy bay không người lái FPV cùng chất nổ từ hai khu vực tại Nga, sau đó vận chuyển đến vùng thủ đô Mátxcơva để cài đặt và kích hoạt thiết bị. Các máy bay không người lái dự kiến ​​sẽ được điều khiển từ Ukraine.

“Hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang chuẩn bị thực hiện vụ tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng điện lực và một trong những thành phần then chốt thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa của Mátxcơva”, FSB cho biết thêm.

Hiện SBU và Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã gia tăng các nỗ lực sử dụng máy bay không người lái để tấn công thủ đô Mátxcơva của Nga, trong khi Nga cũng đẩy mạnh các đợt tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu hạ tầng khác của Ukraine.

Đêm 25/10 rạng sáng 26/10, quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng 140 máy bay không người lái và 4 tên lửa. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 112 máy bay không người lái cùng 3 tên lửa loại Kh-59/69.

Các vũ khí còn lại nhắm trúng 15 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ những vũ khí bị bắn hạ rơi xuống 4 địa điểm khác.

Cùng lúc đó, một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine vào thành phố Voronezh (miền nam nước Nga) đã gây thương vong và thiệt hại, theo thông báo từ chính quyền địa phương.

Các cuộc tấn công qua lại của Nga và Ukraine vào lãnh thổ đối phương vẫn tiếp diễn, trong bối cảnh có nhiều tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán.

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận, phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ đã nhất trí tổ chức cuộc họp cấp kỹ thuật vào nửa đầu tháng 11 tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất).

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với TSN-Tyzhden hôm 25/10, Tổng thống Zelensky cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng hoặc một cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Nga - Mỹ - Ukraine có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đã sẵn sàng hướng tới hòa bình.

Tuy nhiên, ông Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ không chấp nhận các giới hạn về quy mô lực lượng vũ trang của mình, cũng như không đồng ý với quy chế trung lập trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào.

Reuters, Pravda, RT

Xem thêm

#Nga #Ukraine #máy bay không người lái #hệ thống phòng không #Mátxcơva

Cùng chuyên mục

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda từ trần

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda từ trần

TPO - Tờ Nikkei ngày 26/10 đưa tin, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda - người từng tận dụng khoảng thời gian ngắn tại vị để thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với các nước láng giềng châu Á, đặc biệt là Trung Quốc - đã qua đời ở tuổi 90.

Mưa lũ cuốn trôi hàng chục ôtô ở Mexico

TPO - Mưa lớn đã gây lũ quét tại thành phố Ciudad Juárez, bang Chihuahua, Mexico trong ngày 23 và 24/10, khiến hàng chục ôtô bị cuốn trôi, nhà cửa ngập nước và nhiều tuyến đường tê liệt.

Căng thẳng gia tăng, Triều Tiên điều xe bọc thép và pháo tự hành đến sát biên giới Hàn Quốc

Căng thẳng gia tăng, Triều Tiên điều xe bọc thép và pháo tự hành đến sát biên giới Hàn Quốc

TPO - Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tiếp tục leo thang sau khi Bình Nhưỡng gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhắc lại cáo buộc cho rằng Seoul đã dàn dựng vụ nổ mìn hồi tháng 9 để đổ lỗi cho Bình Nhưỡng. Cùng lúc đó, xuất hiện thông tin về việc pháo tự hành và xe bọc thép của Triều Tiên được phát hiện gần biên giới.

Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XX, bàn chiến lược xây dựng Đảng

Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XX, bàn chiến lược xây dựng Đảng

TPO - Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX đang thu hút sự quan tâm sâu sắc với trọng tâm chương trình nghị sự là tăng cường công tác xây dựng Đảng toàn diện và nghiêm minh, trong đó một văn kiện mang tính cột mốc đã được đưa ra để thảo luận.

Chủ nhân giải Nobel Hóa học Omar Yaghi giờ làm Giám đốc Viện nghiên cứu Vật liệu AI tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc. Ảnh: UC Berkeley

Trung Quốc đón làn sóng ‘chảy máu chất xám ngược’ từ Mỹ

TPO - Từ những phòng thí nghiệm hàng đầu ở Mỹ đến các trung tâm công nghệ đang lên của Trung Quốc, một dòng chảy nhân tài mới đang dần hình thành. Bắc Kinh nhìn thấy trong sự dịch chuyển này không chỉ là cơ hội thu hút nhà khoa học, mà còn là cơ hội rút ngắn khoảng cách công nghệ với Washington.

Máy bay trinh sát IL-20M của Nga. Ảnh: Aero Time.

Máy bay do thám Trung Quốc, Nga dồn dập áp sát Nhật Bản giữa cuộc tập trận Mỹ-Nhật

TPO - Lực lượng máy bay do thám Trung Quốc và Nga đã gia tăng hoạt động quanh Nhật Bản trong bối cảnh Tokyo và Washington tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn “Keen Sword 2027”, buộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) liên tục điều tiêm kích xuất kích ứng phó, The Military Watch Magazine đưa tin ngày 25/6.

Cựu Tổng thống Serbia nhận thua trong cuộc bầu cử bước ngoặt

Cựu Tổng thống Serbia nhận thua trong cuộc bầu cử bước ngoặt

TPO - Cựu Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã thừa nhận thất bại trước một phong trào biểu tình do sinh viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt hôm 25/10. Kết quả này chấm dứt sự nắm quyền lâu dài của ông và mở ra một kỷ nguyên chính trị mới tại quốc gia vùng Balkan.

Cuộc khủng hoảng ung thư đè nặng lên bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Thái độ của Mỹ với Ukraine và Iran có thể đảo chiều nếu đảng của Tổng thống Trump thua bầu cử giữa kỳ

TPO - Các nhà phân tích độc lập cho rằng đảng Dân chủ có cơ hội lớn sẽ nắm được Hạ viện và có thể cả Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Điều đó sẽ giúp đảng Dân chủ giành lại một phần quyền lực tại Washington, sau 2 năm đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe