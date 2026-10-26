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Giải trí

Hành động không ai ngờ tới của rapper nhí triệu view ở 'Chạm Việt Nam' 2

Ngọc Ánh - Hồng Vĩnh - Dương Triều - Trọng Tài

TPO - Nghệ sĩ nhí Xệ Xệ mang đến những màn rap sôi động và màn đánh trống tại đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2 tối 25/10. Phong cách biểu diễn tinh nghịch, tràn đầy năng lượng của cậu bé nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.

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Tối 25/10, rapper nhí Xệ Xệ - được khán giả biết đến với biệt danh "Em bé Chất" - góp mặt tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 thuộc khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026. Giữa dàn nghệ sĩ gồm Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ tạo dấu ấn riêng bằng phong cách hip-hop trẻ trung và khả năng làm chủ sân khấu.
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Ca sĩ nhí mang đến hai tiết mục 8 tuổi và bản mashup I'm a Good Kid - Em bé Việt Nam. Những giai điệu vui tươi, tiết tấu nhanh cùng phong cách biểu diễn tự nhiên tạo nên không khí sôi động tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.
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Xệ Xệ chơi trống điêu luyện khiến khán giả phấn khích. Ê-kíp của Xệ Xệ cũng chọn đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 là một trong những sân khấu đầu tiên để nghệ sĩ nhí ra mắt bài 8 tuổi. Trước đó, tại buổi tổng duyệt chiều 25/10, phần chơi trống của rapper nhí đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả đứng theo dõi bên ngoài khu vực sân khấu.
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Phía dưới, khán giả dành những tràng pháo tay và tiếng reo hò cổ vũ cho nghệ sĩ nhỏ tuổi. Nhiều người giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc Xệ Xệ biểu diễn. Sự hồn nhiên, tinh nghịch của cậu bé tạo nên màu sắc khác biệt giữa các tiết mục của những nghệ sĩ trưởng thành.
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Dù còn nhỏ tuổi, Xệ Xệ không xa lạ với các sân khấu âm nhạc quy mô lớn.
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Trên nền tảng số, Xệ Xệ cũng sở hữu những sản phẩm âm nhạc thu hút lượng người xem lớn. Theo số liệu ghi nhận đến tháng 10/2026, Em bé Việt Nam đạt trên 29 triệu lượt xem, Trường của cháu đây là trường mầm non đạt 35 triệu lượt xem. Những ca khúc có nội dung gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi, kết hợp tiết tấu rap hiện đại giúp Xệ Xệ tạo được dấu ấn riêng.
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Sự xuất hiện của cậu bé tại Chạm Việt Nam 2 góp phần cho thấy sức hút của thế hệ nghệ sĩ nhỏ tuổi trong đời sống âm nhạc hiện nay. Rời sân khấu, Xệ Xệ tiến xuống khu vực khán giả, giao lưu cùng Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi và người đẹp Phạm Thùy Dương.
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Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 được xây dựng với ba chương nghệ thuật Khát vọng xanh, Nhịp đập số Kế thừa & Kết nối, hướng đến thông điệp Chạm số - Sống xanh. Chương trình kết hợp nhiều phong cách âm nhạc, từ dân gian đương đại đến pop, rap, tạo nên không gian giải trí đa dạng cho khán giả Thủ đô.

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#Xệ Xệ #Chạm Việt Nam 2 #Sóng Festival 2026 #rapper nhí #màn đánh trống #MV Em bé chất #rap thiếu nhi

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