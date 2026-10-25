Cảnh báo nóng ở sân Mỹ Đình

TPO - Chiều 25/10, đông đảo khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để tham dự đêm diễn thứ hai của Big Bang. Lượng người và phương tiện tăng cao khiến giao thông tại khu vực quanh sân vận động ùn ứ, nhiều phương tiện di chuyển chậm.
TPO - Ali Thục Phương xuất hiện trẻ trung tại buổi tổng duyệt chiều 25/10, chuẩn bị hai tiết mục cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.
TPO - Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo áp dụng hình thức xử lý đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh sau những ồn ào liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội.
TPO - Nhiều khán giả chi trên 10 triệu đồng để sở hữu tấm vé xem Big Bang tại SVĐ Mỹ Đình. Với các chiếc vé qua chợ đen, mức giá thổi lên gấp nhiều lần.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 hào hứng tập luyện, chuẩn bị trình diễn tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 tối 25/10 ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.
TPO - Bên cạnh sức nóng từ các màn trình diễn, thời trang của người hâm mộ Big Bang trở thành điểm nhấn trong hai ngày diễn ra concert tại sân vận động Mỹ Đình. Nhiều khán giả đầu tư trang phục, trang điểm và phụ kiện công phu, biến khu vực bên ngoài sân vận động thành một sàn diễn thời trang đường phố.
TPO - Sau đêm mở màn bùng nổ với màn đập đàn biểu tượng của G-Dragon, sức nóng concert Big Bang tại sân Mỹ Đình tiếp tục tăng nhiệt. Các khán giả đã đổ về từ sớm giữa vòng an ninh thắt chặt.
TPO - Màn đập đàn đầy ngẫu hứng của G-Dragon trong tiết mục "Tonight" đã tái hiện hoàn hảo "đặc sản" từng làm nên thương hiệu cho các đêm diễn của Big Bang.
TPO - Trưa 25/10, đông đảo khán giả có mặt tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) xem Pháp Kiều và các nghệ sĩ đội nắng tổng duyệt, sẵn sàng cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 diễn ra tối cùng ngày, trong khuôn khổ Sóng Festival.
TPO - Hàng chục gian hàng mua sắm, trải nghiệm công nghệ kết hợp với sân khấu âm nhạc của sinh viên và nghệ sĩ, khiến Ngày Thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 trở thành điểm hẹn hấp dẫn dành cho người dân dịp đầu thu. Chương trình thu hút đông đảo hàng nghìn người dân, du khách đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) trong ngày 24/10.
TPO - Trưa 25/10, rapper Pháp Kiều có mặt tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) để tổng duyệt cho đêm nhạc "Chạm Việt Nam" 2. Dù thời tiết nắng nóng, nam rapper vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Nhiều khán giả chờ đợi, vây quanh và tặng hoa cho anh.
TPO - Nhiều khán giả có mặt từ trưa 25/10 để theo dõi, cổ vũ CoolKid tổng duyệt tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Sự hưởng ứng của người hâm mộ hứa hẹn góp phần tạo nên không khí sôi động cho đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 trong khuôn khổ Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026.
TPO - "Án mạng Karaoke" của đạo diễn Hoàng Lê mang đến trải nghiệm giải trí khá thú vị khi kết hợp trinh thám, hài đen và một chút kinh dị. Dù kịch bản chưa thực sự hóc búa, tác phẩm vẫn vượt kỳ vọng nhờ những cú đánh lạc hướng, dàn diễn viên duyên dáng và đặc biệt là màn thể hiện của Đoàn Thiên Ân.
TPO - Hàng vạn khán giả Việt hát theo "Loser" chuẩn từng nhịp và cao độ, khiến các fan quốc tế bất ngờ.
TPO - Triệu Lệ Dĩnh nghỉ ngơi suốt một năm không đóng phim, nhưng cô trở lại với dự án kinh doanh nhỏ khiến nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nữ diễn viên.
TPO - Nữ diễn viên Trần Oánh vướng rắc rối khi có cảnh cởi đồ quá táo bạo trong phim "Thành phố rực rỡ". Khán giả cũng thất vọng về chất lượng của phim truyền hình TVB hiện tại.
TPO - Loạt ca khúc trẻ trung của ca sĩ Thúy Hằng góp phần khuấy động không khí Ngày thanh toán số Việt nam -Sóng Festival 2026 chiều 24/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Lần đầu tham gia sự kiện, nữ ca sĩ bày tỏ bất ngờ trước quy mô lễ hội và sự đa dạng của các gian hàng trải nghiệm.